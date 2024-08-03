Porsche Taycan ile kablosuz şarj rekoru kırıldı: 270 kW şarj hızı!

Volkswagen Amerika tarafından ABD Enerji Bakanlığı'nın Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'na (ORNL) ödünç verilen modifiye edilmiş bir Porsche Taycan, binek bir araçta en yüksek kablosuz şarj hızına ulaşarak rekor kırdı.
Araştırmacılar otomobilin alt gövdesine entegre edilmiş yeni bir çok fazlı kablosuz şarj sistemi kullanarak, araca 270 kW hızında güç aktarmayı başardılar. Bu hız, Taycan'ın kablolu DC şarj hızıyla aynı değere karşılık geliyor.
ORNL tarafından icat edilen güç aktarım sistemi, mümkün olan en küçük bobinde daha yüksek güç yoğunluğuna izin veren, çapı sadece 19 inçten biraz fazla olan hafif elektromanyetik kuplaj bobinlerini kullanıyor. Hükümet tarafından işletilen laboratuvar, sürecin akıllı telefonlar gibi küçük cihazlarda bulunan sistemlere benzediğini, ancak temel farkın, Taycan'daki çok fazlı bobinlerin, gücü benzeri görülmemiş seviyelere çıkarmak için bobin faz sargıları tarafından üretilen dönen manyetik alanlara sahip olması olduğunu söyledi.
ORNL'den Araç Güç Elektroniği grubunun lideri ve Porsche deneyinin baş araştırmacısı Ömer Onar, geliştirdikleri sistem için şunları söylüyor: "Porsche Taycan araştırma aracı için tasarlanan alıcı bobin, mevcut sistemlere kıyasla 8 ila 10 kat daha yüksek güç yoğunluğuna ulaşabiliyor. Bu, aynı zamanda kilovat ağırlık başına dünyadaki en hafif şarj sistemidir."
%95 şarj verimliliği elde edildi
Ek olarak, yerdeki gönderici ünite ile araçtaki alıcı arasındaki mesafenin 12 cm olduğu ve sistemin %95 gibi etkileyici bir verimliliğe sahip olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla şarj verimliliği kablolu bir şarjdan çok da farklı değil.
Bu, ORNL'nin kablosuz şarj teknolojisiyle ilk rekoru değil. 2016'da ekip, ek 10 kilovatsaatlik bir bataryayla donatılmış bir Toyota RAV4'te 20 kW'lık bir kablosuz aktarım hızı elde etti. Geçtiğimiz yıl ise Hyundai Kona ile 120 kW'lık bir şarj hızı kaydetmişti. Araştırma laboratuvarı, sistemi iyileştirmek, daha küçük ve uygun maliyetli hale getirip, seri üretime geçmek için Volkswagen ile birlikte çalışmaya devam etmeyi planladıklarını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.