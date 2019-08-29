Elektrikli araçların şarj süresini 6 dakikaya indirecek yeni batarya geliştiriliyor

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Cambridge Üniversitesi’nden doğan bir girişim, elektrikli araçların hayati organlarından biri olan bataryalar konusunda önemli bir gelişmeye imza attıklarını duyurdu. Girişimin iddiasına göre elektrikli araçlar yalnızca 6 dakikada şarj olabilir.

Yukarıdaki paragrafı okuduğunuzda “biz bunları çok duyduk” dediğinizi duyar gibiyim. Bu konuda haklısınız fakat bu iddiayı öncekilerden ayıran önemli bir detay var. Dr. Jean De La Verpilliere tarafından Nanobilim alanında doktorasını yaptığı sırada kurulan bu girişim, ellerinde iddiasını kanıtlayan bir prototip olduğunu ve sadece 6 dakikada şarj olacak bataryaları önümüzdeki yıl ticarileştirebileceklerini belirtiyor.

De La Verpilliere tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Lityum iyon pil hücrelerinde kullanılan grafitin yerini alacak yeni bir toz bulduk. Tozlar lityum bataryaların merkezi bileşenleridir. Bu yüzden bulduğumuz yeni toz elektrikli araçların 45 dakikada değil yalnızca 6 dakikada şarj olmasını sağlayacak. Bu sayede elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlarla yarışabilir hale gelecek. Elimizde bir prototip var ve gelecek yıl ticarileştirmeye hazırız”

Girişimin iddiasına göre buldukları yeni materyal var olan üretim hatlarına kolaylıkla entegre edilebilir. Elektrikli araçları 6 dakikada şarj edecek batarya için bir üreticiyle çalıştıklarını belirten girişim, üretime 2020 yılında başlayacaklarını söylüyor.