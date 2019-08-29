Kim Nerede? 99 Bir Fransız girişimci, benzinli ve dizel araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu 45 Huawei Mate 30 için Google’dan kötü haber 42 İlk Redmi televizyonu duyuruldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli araçların şarj süresini 6 dakikaya indirecek yeni batarya geliştiriliyor

Cambridge merkezli bir girişim, kullandıkları yeni materyal ile 6 dk'da şarj olan elektrikli araç bataryası geliştirdiklerini belirtiyor. Girişim, 2020'de yeni bataryanın üretimine başlamayı planlıyor
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
1,7b
28
6
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektrikli araçların şarj süresini 6 dakikaya indirecek yeni batarya geliştiriliyor
Tam Boyutta Gör

Cambridge Üniversitesi’nden doğan bir girişim, elektrikli araçların hayati organlarından biri olan bataryalar konusunda önemli bir gelişmeye imza attıklarını duyurdu. Girişimin iddiasına göre elektrikli araçlar yalnızca 6 dakikada şarj olabilir.

Yukarıdaki paragrafı okuduğunuzda “biz bunları çok duyduk” dediğinizi duyar gibiyim. Bu konuda haklısınız fakat bu iddiayı öncekilerden ayıran önemli bir detay var. Dr. Jean De La Verpilliere tarafından Nanobilim alanında doktorasını yaptığı sırada kurulan bu girişim, ellerinde iddiasını kanıtlayan bir prototip olduğunu ve sadece 6 dakikada şarj olacak bataryaları önümüzdeki yıl ticarileştirebileceklerini belirtiyor.

De La Verpilliere tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Lityum iyon pil hücrelerinde kullanılan grafitin yerini alacak yeni bir toz bulduk. Tozlar lityum bataryaların merkezi bileşenleridir. Bu yüzden bulduğumuz yeni toz elektrikli araçların 45 dakikada değil yalnızca 6 dakikada şarj olmasını sağlayacak. Bu sayede elektrikli araçlar içten yanmalı motorlu araçlarla yarışabilir hale gelecek. Elimizde bir prototip var ve gelecek yıl ticarileştirmeye hazırız

Girişimin iddiasına göre buldukları yeni materyal var olan üretim hatlarına kolaylıkla entegre edilebilir. Elektrikli araçları 6 dakikada şarj edecek batarya için bir üreticiyle çalıştıklarını belirten girişim, üretime 2020 yılında başlayacaklarını söylüyor.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ussuz 2 sa. en beğenilen
Haftalık batarya haberine hoşgeldiniz...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khrmndgn 2 sa.
Ben şunu anlamıyorum, zamanında bu teknolojileri bulan adamlar yokluk içinde neler neler buldular ama bizim bilim adamlarında her imkan var lakin adamlar ya yeteneksiz yada geri zekalı.
Ben şunu anlamıyorum, zamanında bu teknolojileri bulan adamlar yokluk içinde neler neler buldular ama bizim bilim adamlarında her imkan var lakin adamlar ya yet...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 1 sa.
“biz bunları çok duyduk”
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 sa.
He ğardaş he.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 sa.
Biz bunları çok duyduk. :d
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 sa.
dc den dc ye 6dk da sarj zaten dmc araclarda var. 220 voltla 6 dk sarj yeni birsey olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khrmndgn 2 sa.
Ben şunu anlamıyorum, zamanında bu teknolojileri bulan adamlar yokluk içinde neler neler buldular ama bizim bilim adamlarında her imkan var lakin adamlar ya yeteneksiz yada geri zekalı.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 2 sa. en beğenilen
Haftalık batarya haberine hoşgeldiniz...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 dk. Tesla, kendi müşterilerine özel trafik sigortası hizmeti başlattı 35 dk. Gigabyte Türkiye yeni ekran kartları, SSD ve anakartlarını İstanbul’da tanıttı 1 sa. Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro duyuruldu: İşte detaylar 1 sa. İlk Redmi televizyonu duyuruldu 2 sa. OLED ekranlı sıvı soğutucu?? "Asus ROG Ryujin 240 incelemesi" 2 sa. 10. Nesil Intel işlemcili RedmiBook 14 Enhanced Edition duyuruldu 2 sa. LG'den yuvarlak buz yapabilen akıllı buzdolabı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli araçların şarj süresini 6 dakikaya indirecek yeni batarya geliştiriliyor Sonraki Huawei MediaPad M6 Turbo Edition resmen tanıtıldı 4 sa. Microsoft Office'in iOS ve Android versiyonuna karanlık mod geliyor 4 sa. Mercedes-AMG GLB 35 tanıtıldı: Yedi koltuklu performans 5 sa. LG'nin geliştirdiği yapay zeka, cihazlar arızalanmadan önce haber verecek 5 sa. Pokemon Masters, Android ve iOS için yayınlandı 6 sa. Huawei Mate 30 için Google’dan kötü haber 6 sa. HoloLens 2, önümüzdeki ay piyasaya çıkıyor 7 sa. James Webb Uzay Teleskobu önemli bir kilometre taşını geride bıraktı 7 sa. 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) test aşamalarında sona gelindi 8 sa. Siri kontrolleri için Apple’dan özür geldi 8 sa. Wolfenstein: Youngblood, 1.0.5 sürümü yamayla daha kolay hale getirildi 11 sa. Bir Fransız girişimci, benzinli ve dizel araçları elektrikli hale getirmenin ucuz bir yöntemini buldu 21 sa. Samsung Galaxy S11'in en az üç 5G özellikli versiyonu olacak 21 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi obezite riskini azaltabiliyor 22 sa. Samsung Galaxy M30s, üç arka kamera ve 6.000 mAh pile sahip olacak 23 sa. İnceliği ile öne çıkan Acer Swift 7 ülkemizde satışa sunuldu 23 sa. 100 milyon kullanıcıya ulaşan CamScanner uygulaması zararlı yazılım barındırıyor 1 gün Joker filminin son fragmanı yayınlandı 1 gün PS Plus Eylül 2019 oyunları açıklandı 1 gün ASUS ROG Strix XG27UQ monitör ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2020 Volkswagen Passat GTE, daha uzun menziliyle Avrupa'da sat...
DonanımHaber
Türk astronot 2023'te uzaya çıkıyor!
DonanımHaber
Apple, iPhone'lar için telsiz özelliğini rafa kaldırdı
DonanımHaber
Little Nightmares 2 Daha Uzun ve Daha Büyük Olacak
Bölüm Sonu Canavarı
StarLadder Major 2019 Ana Eleme Etabı 2. Gün Karşılaşmaları Ta...
Bölüm Sonu Canavarı
İBB, TÜRGEV ve Ensar protokollerini feshetti
DH Forum
Üstteki üyenin avatarına puan ver !
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim