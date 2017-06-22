Elektrikli otomobiller çevre dostu değil mi?

İklim değişikliği sorununa çözüm getirmesi beklenen elektrikli otomobillere büyük umutlar bağlanmış durumda. Ancak elektrikli araç pillerinin üretim aşamasında pek de çevre dostu olmadıkları ortaya çıktı.

IVL İsveç Çevre Araştırma Enstitüsü ve İsveç Enerji Ajansı, yaşam döngüsü açısından lityum iyon pillerin iklim üzerindeki etkilerini araştırdı. Elektrikli araçlar için tasarlanmış pillerin de araştırmaya dahil edildiğini belirtelim. Rapor, pil üretiminin yüksek emisyonlara neden olduğunu gösteriyor.

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Pildeki her kilovat-saatlik depolama kapasitesi için fabrikada 150 ila 200 kilo karbondioksit emisyonu oluştuğu tespit edilmiş durumda. Konunun vahametini anlamanız açısından piyasadaki en yaygın elektrikli otomobillerden ikisini örnek verelim.

Nissan Leaf yaklaşık 30 kWh, Tesla Model S ise 100 kWh kapasiteli pille donatılmış durumda. Yani bu araçları satın alırken bile pillerin boyutlarına bağlı olarak Leaf için 5.3 ton, Model S için ise 17.5 ton karbondioksit salınımı söz konusu oluyor.

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