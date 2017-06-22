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Elektrikli otomobiller çevre dostu değil mi?

İsveç kaynaklı yeni bir araştırma elektrikli otomobillerin sanıldığı kadar çevre dostu olmadığını ortaya çıkardı. Elektrikli araç pilleri üretim aşamasında yüksek emisyon salınımına neden oluyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,6b
1
43
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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İklim değişikliği sorununa çözüm getirmesi beklenen elektrikli otomobillere büyük umutlar bağlanmış durumda. Ancak elektrikli araç pillerinin üretim aşamasında pek de çevre dostu olmadıkları ortaya çıktı.
IVL İsveç Çevre Araştırma Enstitüsü ve İsveç Enerji Ajansı, yaşam döngüsü açısından lityum iyon pillerin iklim üzerindeki etkilerini araştırdı. Elektrikli araçlar için tasarlanmış pillerin de araştırmaya dahil edildiğini belirtelim. Rapor, pil üretiminin yüksek emisyonlara neden olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Surface Pro'da uyku moduna geçiş sorunu başladı"
Pildeki her kilovat-saatlik depolama kapasitesi için fabrikada 150 ila 200 kilo karbondioksit emisyonu oluştuğu tespit edilmiş durumda. Konunun vahametini anlamanız açısından piyasadaki en yaygın elektrikli otomobillerden ikisini örnek verelim.
Nissan Leaf yaklaşık 30 kWh, Tesla Model S ise 100 kWh kapasiteli pille donatılmış durumda. Yani bu araçları satın alırken bile pillerin boyutlarına bağlı olarak Leaf için 5.3 ton, Model S için ise 17.5 ton karbondioksit salınımı söz konusu oluyor.

https://www.nyteknik.se/fordon/stora-utslapp-fran-elbilarnas-batterier-6851761#conversion-122831618 Yorum Yaz
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bulentcandan 2 yıl
100g/km CO2 salınımı yapan içten yanmalı aracımız yılda 15.000km'de 1,5 ton CO2 salınımı yapar, 10 yılda 15 ton...
Tesla'nın bir adet aracının pili atıyorum 10 dakikada üretiliyor olsun, 10 yıllık CO2 salınımı 10 dakikada mı gerçekleşiyor!
O zaman yakın gelecekte sıcaktan cayır cayır yanmamız lazım.
Bu işte bir yanlışlık var.
100g/km CO2 salınımı yapan içten yanmalı aracımız yılda 15.000km'de 1,5 ton CO2 salınımı yapar, 10 yılda 15 ton...Tesla'nın bir adet aracının pili atıyoru...
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jimhendrix 2 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
Pillerin üretim yönteminde bir sorun var demek ki, yeni yöntemler geliştirmeli

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
TheLastNinjaPillerin üretim yönteminde bir sorun var demek ki, yeni yöntemler geliştirmeli...
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TheLastNinja 2 yıl
Pillerin üretim yönteminde bir sorun var demek ki, yeni yöntemler geliştirmeli
4 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
DH Misafiri 2 ay
Üstün körü sunulmuş bir haber. Fabrikada üretilirken oluşan karbon salınımı deniyor. Bir yanda karbonun diğer kaynaklar tarafından direk çevreye salınımı var, bir yanda da fabrika ortamında salınımı var. Bi zahmet fabrikada salınan karbonu tutacak ve çevreye salmayacak filtre ve benzeri sistemleri fabrikada kullansınlar. Bence araştırmanın detayında bu ayrıntılar var ama bu haberin içerisinde o bilgiler verilirse haberin bir çekiciliği kalmayacağından söz edilmemiş.
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DH Misafiri 2 yıl
Pil üretimindeki oluşan karbon salınımı gerçekten çok önemli bir problem.Dünyada sadece
pil üretilmiyor, her türlü üretimin karbon salınımsız enerji kaynakları ile yapılması
gerekiyor. Bu konuda acil çalışmalar yapılması fosil yakıtların kullanımının en kısa zamanda terk edilmesi gerekiyor.
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behram40 2 yıl
Günümüzde insanlar,fosil yakıtlı araçlar alırken, çevreyi nekadar düşünüyorlarsa;Elektrikli otomobil alırken de o kadar düşüneceklerdir.
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Ryzen1200 2 yıl
En çevreci yakıt LPG, tüpsüz bir araç düşünemiyorum.
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hmz_06 2 yıl
Palavra abicim bir kere elektrikli araç diyoruz benzin yada dizel elektrikli aracın çevre dostu olmasında yakınından bile geçemez (bkz:dünya-ay) ama velakin dünyamız git gide azalan saf lityum kaynaklarından dolayı pil üretim konusununda bilim adamlarca başka alternatifler araştırılmasına yön vermekte. Petrölünde kaynakca varlığı 100 yıl yetermiş.
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Konuda kendini bir şey sanan çok bilmiş o kadar var ki insan
güldürüyorlar...
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capital.punishment 2 yıl
Benzine mazota devam. Gittiği yere kadar.
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blogtr 2 yıl macromedia21
hiç binmedim binmek isterim şu elektrikli arabalara çok sessizmiş öyle diyorlar. ama ben performansını çok merak ediyorum.
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Torlak Kemal 2 yıl
Evet, elektrikli otomobiller beklendikleri kadar çevreci olmayabilir, ya da tasarruf ettirdikleri CO2 miktarı "atılan taş ürkütülen kurbağaya değmedi" denilebilecek kadar düşük olabilir. Bunlar ihtimal dahilinde. Belki de beklendiği kadar çevreci çıkabilir. Ama gerçek olan şu. Elektrikli otomobiller asla iddia edildiği gibi 0 emisyonlu değildir. Fakat kullanılırken, kullanıldığı yerde 0 emisyonludur!
İşte bu nedenle elektrikli otomobiller kesinlikle bize en az şu 3 şeyi vaad ediyor:
1. Şehirlerimizin havası kesinlikle daha temiz olacaktır.
2. Şehirlerimizin ısısı çok az da olsa düşecektir.
3. Yollardaki ve civarındaki yerlerde gürültü düzeyi önemli oranda azalacaktır.
Elektrikli otomobillerin daha az CO2 salması için üretilen elektriğin üretiminde daha az fosil yakıt kullanılması gerekir. Bu nedenle güneş ve rüzgar santrallarını ve hatta nükleer santralları dahi teşvik etmeliyiz ve termik santrallardan ve doğalgaz santrallarından kesinlikle vazgeçmeliyiz.
Orta vadede de li-on piller yerine çok daha çevreci pillerin geleceğine de inanıyorum. Çevreci ve yüksek kapasiteli piller konusunda umut vaad edici gelişmeler var. Bu gelişmeler + yenilebilir kaynaklardan elektrik üretimi transportasyon kaynaklı CO2 emisyonunu ciddi oranda azaltabilir ve tabii bir de bu kadar çok et yemekten vaz geçmeliyiz. Maalesef yaygın kırmızı et tüketiminin sera gazı emisyonlarına inanılmaz yüksek oranda katkısı var, ulaşımdan sonra 2. sırda diye biliyorum. Metan üretiminde ise ilk sırada ki o CO2'den çok daha tehlikeli.
Et severler kızacaklar ama kırmızı et üzerine çevre kirletme vergisi konulmalı. Arabalardan emisyon vergisi alınıyor, kırmızı etçilerden alınmıyor. Oysa ikisi de sera gazlarından neredeyse aynı oranda sorumlu!
1 Yanıt Yanıtla +1
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Kartal Göz 2 yıl Torlak Kemal
Torlak Kemal
Evet, elektrikli otomobiller beklendikleri kadar çevreci olmayabilir, ya da tasarruf ettirdikleri CO2 miktarı "atılan taş ürkütülen kurbağaya değmedi" denilebilecek kadar düşük olabilir. Bunlar ihtimal dahilinde. Belki de beklendiği kadar çevreci çıkabilir. Ama gerçek olan şu. Elektrikli otomobiller asla iddia edildiği gibi 0 emisyonlu değildir. Fakat kullanılırken, kullanıldığı yerde 0 emisyonludur!
İşte bu nedenle elektrikli otomobiller kesinlikle bize en az şu 3 şeyi vaad ediyor:
1. Şehirlerimizin havası kesinlikle daha temiz olacaktır.
2. Şehirlerimizin ısısı çok az da olsa düşecektir.
3. Yollardaki ve civarındaki yerlerde gürültü düzeyi önemli oranda azalacaktır.
Elektrikli otomobillerin daha az CO2 salması için üretilen elektriğin üretiminde daha az fosil yakıt kullanılması gerekir. Bu nedenle güneş ve rüzgar santrallarını ve hatta nükleer santralları dahi teşvik etmeliyiz ve termik santrallardan ve doğalgaz santrallarından kesinlikle vazgeçmeliyiz.
Orta vadede de li-on piller yerine çok daha çevreci pillerin geleceğine de inanıyorum. Çevreci ve yüksek kapasiteli piller konusunda umut vaad edici gelişmeler var. Bu gelişmeler + yenilebilir kaynaklardan elektrik üretimi transportasyon kaynaklı CO2 emisyonunu ciddi oranda azaltabilir ve tabii bir de bu kadar çok et yemekten vaz geçmeliyiz. Maalesef yaygın kırmızı et tüketiminin sera gazı emisyonlarına inanılmaz yüksek oranda katkısı var, ulaşımdan sonra 2. sırda diye biliyorum. Metan üretiminde ise ilk sırada ki o CO2'den çok daha tehlikeli.
Et severler kızacaklar ama kırmızı et üzerine çevre kirletme vergisi konulmalı. Arabalardan emisyon vergisi alınıyor, kırmızı etçilerden alınmıyor. Oysa ikisi de sera gazlarından neredeyse aynı oranda sorumlu!

Kırmızı ete çevre kirletme vergisi... Ak Parti bunu beğendi.

Aman hocam n'apıyorsun, eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmayalım.
Zaten çok fazla kırmızı et tüketen bir ülke de değiliz ve her şeye vergi ödüyor, verginin de vergisini ödüyoruz. Tabi sen de dediğinde haklısın ama o zaman böyle bir vergi alınacaksa başka bir yerden alınan vergiyi kısmaları lazım. Bu senin söylediğin hayal değil. Söz konusu vergiyse bunu dile getir anında bu vergiyi getirirler, hazır TRT vergisine de engel konulmuşken.
Neyse siyasete girip konuyu bulandırmayalım.
Bence elektrikli araçların sebep olduğu CO² miktarıyla fosil yakıtlı araçların sebep olduğu CO² miktarı birbirine eşit olsa bile o saydığın 3 büyük avantaj elektrikli araç kullanılmasının yaygınlaşması için yeter de artar bile. Zaten dediğin gibi elektriğin üretiminde kullanılan yöntemler değişirse bu sorun da büyük oranda aşılır. Yine ayrıca elektrikli araçların yaygınlaşması sonrasında hava ve çevre kirliliğinde bu kez gözler sadece elektriğin üretim aşamasındaki yöntemlere çevrilecektir. Çünkü başka günah keçisi kalmıyor. Belki bu da elektrik üretimindeki yöntemlerdeki değişikliklere bir itici güç, bir ivme kazandırabilir.
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Torlak Kemal 2 yıl
Bu hesaplar karışık. O kadar basit değil. Bir elektrikli arabanın pilini üretmek için üretilen CO2 miktarına bakarak asıl resmi göremeyiz. Asıl resmi görmek için elde çok daha fazla veri olması lazım. Şunları biliyor muyuz?
1. Elektrikli arabanın motoru+pilinin üretiminde ne kadar CO2 salınıyor?
2. Fosil yakıtlı arabanın motoru+şanzımanın üretiminde ne kadar CO2 salınıyor?
3. Ham petrolün aranmasında,üretiminde, nakliyesinde, rafinerizasyonunda ve istasyona taşınmasında ne kadar CO2 salınıyor?
4. Elektrikli aracın tükettiği elektriğin üretiminde ne kadar CO2 salınıyor?
5. Fosil motorların bakımında ve sarf malzemelerinin üretiminde (yağ, buji, filtre vb.) ne kadar CO2 salınıyor?
6. Fosil motorlar kullanımda ne kadar CO2 salıyor?
7. Şu an aklıma gelmeyen diğer kalemler.
Tüm bunları kesin olarak bilmeden elektrikli araç daha temiz veya daha kirli diyemeyiz. Tek bir veriye bakılarak varılacak bir sonucun gerçeği yansıtmayacağı açıktır.
Ama şu açık: Elektrikli araç ister çevreyi en az fosil rakipleri kadar kirletsin, isterse kirletmesin, kullanımının artmasıyla, şehirlerin havası kesinlikle daha temiz olacak ve şehir ısısı muhtemelen 1-2 derece düşecektir. İlaveten şehrin ortalama gürültü düzeyi de dikkate değer oranda düşecektir.
Burada gözden kaçan temel husus bence şu:
1. Bir elektrikli otomobili anahtar teslimi olarak üretme karşılığında ödediğimiz CO2 miktarı ile fosil için gereken miktar aynı mıdır, değilse hangisinin lehinedir (sadece pile bakarak olmaz o iş)?
2. Bir fosil motorlu araç atıyorum 100 gr/km CO2 salıyor deniyor ama o esnada kullandığı benzin/mazot üretimi ve dolumu için ne kadar CO2 salındı?
3. 0 emisyon denilen elektrikli arabanın pilini şarj etmede kullanılan elektriğin üretimi için ne kadar CO2 salındı?
4. Diğer yan faktörler (mesela üretim tesislerinin üretiminde ve farklı olan hammaddelerin üretiminde ne kadar CO2 salındı?
Bu, oldukça komplike bir konu. İşin bir de lobisi var. Çevreciler ayrı telden, petrolcüler ayrı telden çalıyor. Mesela yukarıda verilen bilgi sanki petrolcüleri menün etmek için hazırlanmış gibi duruyor çünkü gerçeğin onca yüzünden sadece birini ifşa ederek dezenformasyona yol açıyor. O nedenle bu konuda gördüğünüz ilk habere hemen bel bağlamayın.
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Guest-F2673E0F4 2 yıl Torlak Kemal
Torlak Kemal
Bu hesaplar karışık. O kadar basit değil. Bir elektrikli arabanın pilini üretmek için üretilen CO2 miktarına bakarak asıl resmi göremeyiz. Asıl resmi görmek için elde çok daha fazla veri olması lazım. Şunları biliyor muyuz?
1. Elektrikli arabanın motoru+pilinin üretiminde ne kadar CO2 salınıyor?
2. Fosil yakıtlı arabanın motoru+şanzımanın üretiminde ne kadar CO2 salınıyor?
3. Ham petrolün aranmasında,üretiminde, nakliyesinde, rafinerizasyonunda ve istasyona taşınmasında ne kadar CO2 salınıyor?
4. Elektrikli aracın tükettiği elektriğin üretiminde ne kadar CO2 salınıyor?
5. Fosil motorların bakımında ve sarf malzemelerinin üretiminde (yağ, buji, filtre vb.) ne kadar CO2 salınıyor?
6. Fosil motorlar kullanımda ne kadar CO2 salıyor?
7. Şu an aklıma gelmeyen diğer kalemler.
Tüm bunları kesin olarak bilmeden elektrikli araç daha temiz veya daha kirli diyemeyiz. Tek bir veriye bakılarak varılacak bir sonucun gerçeği yansıtmayacağı açıktır.
Ama şu açık: Elektrikli araç ister çevreyi en az fosil rakipleri kadar kirletsin, isterse kirletmesin, kullanımının artmasıyla, şehirlerin havası kesinlikle daha temiz olacak ve şehir ısısı muhtemelen 1-2 derece düşecektir. İlaveten şehrin ortalama gürültü düzeyi de dikkate değer oranda düşecektir.
Burada gözden kaçan temel husus bence şu:
1. Bir elektrikli otomobili anahtar teslimi olarak üretme karşılığında ödediğimiz CO2 miktarı ile fosil için gereken miktar aynı mıdır, değilse hangisinin lehinedir (sadece pile bakarak olmaz o iş)?
2. Bir fosil motorlu araç atıyorum 100 gr/km CO2 salıyor deniyor ama o esnada kullandığı benzin/mazot üretimi ve dolumu için ne kadar CO2 salındı?
3. 0 emisyon denilen elektrikli arabanın pilini şarj etmede kullanılan elektriğin üretimi için ne kadar CO2 salındı?
4. Diğer yan faktörler (mesela üretim tesislerinin üretiminde ve farklı olan hammaddelerin üretiminde ne kadar CO2 salındı?
Bu, oldukça komplike bir konu. İşin bir de lobisi var. Çevreciler ayrı telden, petrolcüler ayrı telden çalıyor. Mesela yukarıda verilen bilgi sanki petrolcüleri menün etmek için hazırlanmış gibi duruyor çünkü gerçeğin onca yüzünden sadece birini ifşa ederek dezenformasyona yol açıyor. O nedenle bu konuda gördüğünüz ilk habere hemen bel bağlamayın.

Aklımdan geçenleri çok şahane anlatmışsınız. Petrolün azalmasından dolayı daha derinlerdeki petrolü çıkarma işleminde toprağa verilen kirlilik pil üretiminden daha fazla mesela. Her türlü kıyaslarsak elektrikli arabalar soğuk füzyon santralleri veya enerji üretiminin full çevreci aletlerle üretilmediği sürece azda olsa CO2 dolaylı yoldan yaymış olacaktır fakat bu değer bir benzinli veya dizel arabanın yaydığı egzoz gazının 4 te 1 olacaktır katı hal pillere geçilince bu oran dahada düşecektir sadece yakıt ve elektrik sonucundan çıkan CO2 i baz aldım.
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Huseyin-ZST 2 yıl Torlak Kemal
Torlak Kemal
Bu hesaplar karışık. O kadar basit değil. Bir elektrikli arabanın pilini üretmek için üretilen CO2 miktarına bakarak asıl resmi göremeyiz. Asıl resmi görmek için elde çok daha fazla veri olması lazım. Şunları biliyor muyuz?
1. Elektrikli arabanın motoru+pilinin üretiminde ne kadar CO2 salınıyor?
2. Fosil yakıtlı arabanın motoru+şanzımanın üretiminde ne kadar CO2 salınıyor?
3. Ham petrolün aranmasında,üretiminde, nakliyesinde, rafinerizasyonunda ve istasyona taşınmasında ne kadar CO2 salınıyor?
4. Elektrikli aracın tükettiği elektriğin üretiminde ne kadar CO2 salınıyor?
5. Fosil motorların bakımında ve sarf malzemelerinin üretiminde (yağ, buji, filtre vb.) ne kadar CO2 salınıyor?
6. Fosil motorlar kullanımda ne kadar CO2 salıyor?
7. Şu an aklıma gelmeyen diğer kalemler.
Tüm bunları kesin olarak bilmeden elektrikli araç daha temiz veya daha kirli diyemeyiz. Tek bir veriye bakılarak varılacak bir sonucun gerçeği yansıtmayacağı açıktır.
Ama şu açık: Elektrikli araç ister çevreyi en az fosil rakipleri kadar kirletsin, isterse kirletmesin, kullanımının artmasıyla, şehirlerin havası kesinlikle daha temiz olacak ve şehir ısısı muhtemelen 1-2 derece düşecektir. İlaveten şehrin ortalama gürültü düzeyi de dikkate değer oranda düşecektir.
Burada gözden kaçan temel husus bence şu:
1. Bir elektrikli otomobili anahtar teslimi olarak üretme karşılığında ödediğimiz CO2 miktarı ile fosil için gereken miktar aynı mıdır, değilse hangisinin lehinedir (sadece pile bakarak olmaz o iş)?
2. Bir fosil motorlu araç atıyorum 100 gr/km CO2 salıyor deniyor ama o esnada kullandığı benzin/mazot üretimi ve dolumu için ne kadar CO2 salındı?
3. 0 emisyon denilen elektrikli arabanın pilini şarj etmede kullanılan elektriğin üretimi için ne kadar CO2 salındı?
4. Diğer yan faktörler (mesela üretim tesislerinin üretiminde ve farklı olan hammaddelerin üretiminde ne kadar CO2 salındı?
Bu, oldukça komplike bir konu. İşin bir de lobisi var. Çevreciler ayrı telden, petrolcüler ayrı telden çalıyor. Mesela yukarıda verilen bilgi sanki petrolcüleri menün etmek için hazırlanmış gibi duruyor çünkü gerçeğin onca yüzünden sadece birini ifşa ederek dezenformasyona yol açıyor. O nedenle bu konuda gördüğünüz ilk habere hemen bel bağlamayın.

Abi iyi özetlemiş. Benzer bir şey yazmaya girmiştim. An itibari ile gerek görmedim.
Ekleyeceğim bir şeyler de var:
- İyon piller kullanmak akıllıca değil. %100 geri dönüştürülebilir değil ve toprağı zehirlemesi gayet mümkün. %100 geri dönüştürülebilir, bu sebeple kendi zehirli olsa da etrafı kirletmeyecek çözümler de var: LiFePO4 aküler. Ancak pahalılar.
Lityum Demir Fosfat aküler.
Araçlarımızda belirtilen emisyon rakamlarının da gayet sıkış olduğunu atlamayalım. İdeal dünya şartlarında 100g salınım yapan arabanız, Türkiye'de sizin kullanımınızda belki 170g salınım yapıyor.
Çevre işi çok iyi düşünülmesi gereken çok yönlü bir iş. Size süper bir örnek: Çin'de pirinç kapçığından üretilen biyo yakıt ile enerji üreten "çevreci" bir tesis mevcut. İnanılmaz bir iş aslında yaptıklar ve katkılar yadsınamaz. Ancak, çevrecilik tek alanda yürümüyor. Bu pirinç kapçığı bölge halkı tarafından fermante edilip, gübre olarak kullanılmaktaymış. Bölge halkı gübre kaynağını kaybetmiş. Yapay gübre satın alır olmuş. Hem ekonomik külfet, hem çevre için ciddi bir dezavantaj... Şimdi, halkın gübre kaynağı ile biyo yakıt üretip çevreci elektrik üretmek çevreci mi? Çok tartışmalı...
Her yönü ile irdelenmesi gereken işler bunlar. İşin uzmanları var. Onlar dinlenmeli. Biz bunları "amatörce konuşuyoruz" sadece. Takipte olup, işi uzmanlara bırakmalı.
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