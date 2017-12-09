Elektrikli siyah taksiler Londra sokaklarına çıkıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da uzun yıllardır taşıma hizmetini üstlenen ve artık neredeyse şehrin simgelerinden biri haline gelen siyah taksiler artık daha modern ve çevreci olacak. Çin'in en büyük özel sektör otomobil şirketi Geely'nin iştiraki olan Londra Elektrikli Araç Şirketi(LEVC), ikonik siyah taksileri elektrikli ve elden geçirilmiş yeni versiyonları ile değiştirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 400 milyon dolarlık değere ulaşan şirket bu yılın başında modern siyah taksilerin üretimine başlamıştı. Kapsamlı testlerin ardından TX isimli taksileri için Londra'da trafikten sorumlu devlet dairesi Transport for London'dan lisans alan LEVC, yenilenen siyah taksileri bu hafta ilk kez Londra sokaklarında kullanıma sundu.





Tam dolum şarj ile yaklaşık 129 kilometre yol alabilen TX isimli taksilerde, uzun mesafeli yolculuklarda taksiye destek olması amacıyla 1.5 litrelik benzinli bir motor da yer alıyor. Özel filtreleme sistemine sahip olan araçlar havadan gelen zararlı gazları da süzme yeteneğine sahip. Tabi TX taksileri, geleneksel siyah taksilerden ayıran tek unsur elektrikli motoru değil. Altı koltuğa sahip olan araçlarda müşterilerin bilgisayarlarını veya cep telefonlarını şarj edebilecekleri USB noktaları ve cep telefonları ya da kredi kartlarıyla doğrudan ödeme yapmaya izin veren temassız ödeme sistemleri de bulunuyor. Ayrıca araçta yolculara ücretsiz Wi-Fi imkanı da sunuluyor.





Geniş Şarj Ağıyla Desteklenecek

LEVC tarafından üretilen ve lisanslanan TX taksilerinin sayısı şu an için Londra'nın ulaşım ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzak. Halihazırda sadece birkaç adet TX taksisinin yer aldığı Londra'da şirketin hedefi 2021 yılına kadar şehirde kullanılan TX sayısını 9000'e çıkarmak. Elektrikli taksi sayısı henüz az olsa da şirket ilerleyen yıllarda elektrikli taksilerin enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına geniş bir şarj ağı da inşa ediyor. LEVC'nin açıklamasına göre Londra'da TX taksilerini şarj edebilmek için şu an 57 adet şarj istasyonu bulunuyor. Şirket yıl sonuna kadar, taksileri 30 dakikada şarj edebilen 75 adet hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise Londra'da topla 1000 adet şarj istasyonu oluşturmak.





Şirketin açıklamasına göre TX taksilerini tercih eden sürücüler haftalık ortalama 100 poundluk yakıt masrafından kurtulmuş olacak. Yakıt masrafının azaltılması ile sürücülere, karbon emisyonunun azaltılması ile de şehir halkına ciddi katkı sağlayacak olan TX taksilerinin fiyatı 55.599 pound olarak belirlenmiş durumda. İngiltere benzinle çalışan son model bir siyah taksiyi satın almak için 45.000 pound yeterli. LEVC aradaki fiyat farkının uzun vadede yakıt masraflarının ortadan kalkması ile kapatılacağını belirtse de Lisanslı Taksi Sürücüleri Birliği şu an için TX taksilerine pek sıcak bakmıyor.