Elektrikli siyah taksiler Londra sokaklarına çıkıyor

Tam dolum şarj ile yaklaşık 129 kilometre yol alabilen TX isimli taksilerde, uzun mesafeli yolculuklarda taksiye destek olması amacıyla 1.5 litrelik benzinli bir motor da yer alıyor. Özel filtreleme sistemine sahip olan araçlar havadan gelen zararlı gazları da süzme yeteneğine sahip. Tabi TX taksileri, geleneksel siyah taksilerden ayıran tek unsur elektrikli motoru değil. Altı koltuğa sahip olan araçlarda müşterilerin bilgisayarlarını veya cep telefonlarını şarj edebilecekleri USB noktaları ve cep telefonları ya da kredi kartlarıyla doğrudan ödeme yapmaya izin veren temassız ödeme sistemleri de bulunuyor. Ayrıca araçta yolculara ücretsiz Wi-Fi imkanı da sunuluyor.
Geniş Şarj Ağıyla Desteklenecek
LEVC tarafından üretilen ve lisanslanan TX taksilerinin sayısı şu an için Londra'nın ulaşım ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzak. Halihazırda sadece birkaç adet TX taksisinin yer aldığı Londra'da şirketin hedefi 2021 yılına kadar şehirde kullanılan TX sayısını 9000'e çıkarmak. Elektrikli taksi sayısı henüz az olsa da şirket ilerleyen yıllarda elektrikli taksilerin enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına geniş bir şarj ağı da inşa ediyor. LEVC'nin açıklamasına göre Londra'da TX taksilerini şarj edebilmek için şu an 57 adet şarj istasyonu bulunuyor. Şirket yıl sonuna kadar, taksileri 30 dakikada şarj edebilen 75 adet hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise Londra'da topla 1000 adet şarj istasyonu oluşturmak.
Şirketin açıklamasına göre TX taksilerini tercih eden sürücüler haftalık ortalama 100 poundluk yakıt masrafından kurtulmuş olacak. Yakıt masrafının azaltılması ile sürücülere, karbon emisyonunun azaltılması ile de şehir halkına ciddi katkı sağlayacak olan TX taksilerinin fiyatı 55.599 pound olarak belirlenmiş durumda. İngiltere benzinle çalışan son model bir siyah taksiyi satın almak için 45.000 pound yeterli. LEVC aradaki fiyat farkının uzun vadede yakıt masraflarının ortadan kalkması ile kapatılacağını belirtse de Lisanslı Taksi Sürücüleri Birliği şu an için TX taksilerine pek sıcak bakmıyor.
https://electrek.co/2017/12/07/london-new-electric-black-cabs-classic-reborn/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haa menzil az diye siyah yaptılarsa, ileride çok uzun menzilli olanları yeşil yapıp bunları kaldırırlar.
Menzil, İngiltere taksi tarihinde siyah bir anı olarak kalır.
ingilizler cok konservatif bir toplum. evlerinde hala eski armut ampulleri tercih ederler, hatta 100w armut ampul piyasadan kalktiginda marketlere son kalanlari almaya hucum etmislerdi. evlerini hala eski tarz dizayn ederler. eski tip taksilerine bagliliklarida burdan geliyor. tenoloji ilerlerese dunya degissede hala eski tip seyleri ariyorlar.
Haber için teşekkürler.
Uzun mesafe için benzinli motoru var.
Bir de 129km nedir allasen??? Adam 300km lik yol istese en çok para kazanacağı işe gidemeyecek adam... Mantıklı mı şimdi bu?!?!?!
GM bayağı bi zaman önce başladı sözkonusu şekile !
norveç opel ampera sipariş alımlarını durdurdu / chevrolet volt