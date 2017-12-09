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Elektrikli siyah taksiler Londra sokaklarına çıkıyor

Londra'nın adeta simgelerinden biri olan siyah taksilerin elektrikli ve yenilenmiş versiyonu olan TX taksileri bu hafta Londra'da faaliyet göstermeye başladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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İngiltere'nin başkenti Londra'da uzun yıllardır taşıma hizmetini üstlenen ve artık neredeyse şehrin simgelerinden biri haline gelen siyah taksiler artık daha modern ve çevreci olacak. Çin'in en büyük özel sektör otomobil şirketi Geely'nin iştiraki olan Londra Elektrikli Araç Şirketi(LEVC), ikonik siyah taksileri elektrikli ve elden geçirilmiş yeni versiyonları ile değiştirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 400 milyon dolarlık değere ulaşan şirket bu yılın başında modern siyah taksilerin üretimine başlamıştı. Kapsamlı testlerin ardından TX isimli taksileri için Londra'da trafikten sorumlu devlet dairesi Transport for London'dan lisans alan LEVC, yenilenen siyah taksileri bu hafta ilk kez Londra sokaklarında kullanıma sundu.
Elektrikli siyah taksiler Londra sokaklarına çıkıyor


 

Tam dolum şarj ile yaklaşık 129 kilometre yol alabilen TX isimli taksilerde, uzun mesafeli yolculuklarda taksiye destek olması amacıyla 1.5 litrelik benzinli bir motor da yer alıyor. Özel filtreleme sistemine sahip olan araçlar havadan gelen zararlı gazları da süzme yeteneğine sahip. Tabi TX taksileri, geleneksel siyah taksilerden ayıran tek unsur elektrikli motoru değil. Altı koltuğa sahip olan araçlarda müşterilerin bilgisayarlarını veya cep telefonlarını şarj edebilecekleri USB noktaları ve cep telefonları ya da kredi kartlarıyla doğrudan ödeme yapmaya izin veren temassız ödeme sistemleri de bulunuyor. Ayrıca araçta yolculara ücretsiz Wi-Fi imkanı da sunuluyor.


Geniş Şarj Ağıyla Desteklenecek  

LEVC tarafından üretilen ve lisanslanan TX taksilerinin sayısı şu an için Londra'nın ulaşım ihtiyacını karşılamaktan oldukça uzak. Halihazırda sadece birkaç adet TX taksisinin yer aldığı Londra'da şirketin hedefi 2021 yılına kadar şehirde kullanılan TX sayısını 9000'e çıkarmak. Elektrikli taksi sayısı henüz az olsa da şirket ilerleyen yıllarda elektrikli taksilerin enerji ihtiyacını karşılayabilmek adına geniş bir şarj ağı da inşa ediyor. LEVC'nin açıklamasına göre Londra'da TX taksilerini şarj edebilmek için şu an 57 adet şarj istasyonu bulunuyor. Şirket yıl sonuna kadar, taksileri 30 dakikada şarj edebilen 75 adet hızlı şarj istasyonu kurmayı planlıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise Londra'da topla 1000 adet şarj istasyonu oluşturmak.


Şirketin açıklamasına göre TX taksilerini tercih eden sürücüler haftalık ortalama 100 poundluk yakıt masrafından kurtulmuş olacak. Yakıt masrafının azaltılması ile sürücülere, karbon emisyonunun azaltılması ile de şehir halkına ciddi katkı sağlayacak olan TX taksilerinin fiyatı 55.599 pound olarak belirlenmiş durumda. İngiltere benzinle çalışan son model bir siyah taksiyi satın almak için 45.000 pound yeterli. LEVC aradaki fiyat farkının uzun vadede yakıt masraflarının ortadan kalkması ile kapatılacağını belirtse de Lisanslı Taksi Sürücüleri Birliği şu an için TX taksilerine pek sıcak bakmıyor.


https://electrek.co/2017/12/07/london-new-electric-black-cabs-classic-reborn/ Yorum Yaz
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JoeyBane 1 yıl
Aklıma Mafia II'nin giriş sahnesi geldi.
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Sr-sandal 1 yıl
Bu gün 129 km gider 5 sene sonra 529 km ye çıkar bu işin özü işe bir yerden başlamak bakın bizimkilerde 15 yıldır araba üretecek her gecen gün 2 sene ileri atılıyor bu süre hatta bizimkilerde elektirikli aracı motor kısmında elektrik üretecek bir jenaratör görevi gören bir motor da yapacaklardı dı dı dı dıııııı
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OverClocK1ng 1 yıl
Siyah ne yaa. Elektrikli ise çevreci diye yeşil olmalıydı.
Haa menzil az diye siyah yaptılarsa, ileride çok uzun menzilli olanları yeşil yapıp bunları kaldırırlar.
Menzil, İngiltere taksi tarihinde siyah bir anı olarak kalır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Siyah ne yaa. Elektrikli ise çevreci diye yeşil olmalıydı.
Haa menzil az diye siyah yaptılarsa, ileride çok uzun menzilli olanları yeşil yapıp bunları kaldırırlar.

Menzil, İngiltere taksi tarihinde siyah bir anı olarak kalır.

ingilizler cok konservatif bir toplum. evlerinde hala eski armut ampulleri tercih ederler, hatta 100w armut ampul piyasadan kalktiginda marketlere son kalanlari almaya hucum etmislerdi. evlerini hala eski tarz dizayn ederler. eski tip taksilerine bagliliklarida burdan geliyor. tenoloji ilerlerese dunya degissede hala eski tip seyleri ariyorlar.
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Eeltorm 1 yıl
"Elektrikli siyah taksiler Londra sokaklarına çıkıyor." Olmalıydı başlık.
Haber için teşekkürler.
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nehuse 1 yıl
Bizde de taksiler polis araclari vb standart olmali milli arabanin ilk uretimleri bu sekilde olursa pazar problemi de yasamaz.
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sonofmana 1 yıl
İngiliz destekçisi yorumda...
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10ff 1 yıl
Elektrikli yerine hybrid yazsaydiniz ya
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12 Angry Men 1 yıl
Tam dolum şarj ile yaklaşık 129 kilometre yol alabilen TX isimli taksilerde, uzun mesafeli yolculuklarda taksiye destek olması amacıyla 1.5 litrelik benzinli bir motor da yer alıyor.

Uzun mesafe için benzinli motoru var.
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ardicli2000 1 yıl
9 yılda aradaki fiyat farkını telafi ediyor. Hangi taksi o kadar uzun kullanılacak?
Bir de 129km nedir allasen??? Adam 300km lik yol istese en çok para kazanacağı işe gidemeyecek adam... Mantıklı mı şimdi bu?!?!?!
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12 Angry Men 1 yıl
Olsun adamlar bir yerden başlamışlar.
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arel.gr 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Olsun adamlar bir yerden başlamışlar.

GM bayağı bi zaman önce başladı sözkonusu şekile !
norveç opel ampera sipariş alımlarını durdurdu / chevrolet volt
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