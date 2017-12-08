BMW, elektrikli araçların sesini iyileştirmek üzerine çalışmalar yapıyor

Son yıllarda bazı otomobil üreticilerinin içten yanmalı motora sahip araçlarına kabin içine dijital motor sesi veren sistemler yerleştirdiğine şahit oluyoruz. Bunu yapan firmalar arasında yer alan BMW, 2011 yılında piyasaya çıkan M5 (F10) modeli ile bu akıma dahil olmuş, sonrasında ise Active Sound Design adını verdiği bu teknolojiyi M3, M4, M2, M140i ve hatta i3 ile i8 modellerinde kullanmaya başlamıştı.

Motorun sesini kabin içi hoparlörler ile içeriye verdiği belirtilen Active Sound Design teknolojisinin bu sayede işitsel deneyimi arttırdığı ifade ediliyor. Geleceğin elektrikli araçlarında da yapay sesler sunacak olan BMW, arabaları ses açısından daha çekici kılmanın yanı sıra elektrikli araçların çevresindekileri varlığıyla ilgili uyarma amaçlı ses çıkarmasını belirten yasalara da uyumlu hale getirecek.

Örnek vermek gerekirse ABD'nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla 1 Eylül 2019 itibariyle hibrit ve elektrikli araçların bir çeşit sesli uyarı sistemine sahip olmasını zorunlu kılacağını duyurmuştu. NHTSA bu yöntem sayesinde yılda 2.400 yaya yaralanmasının önüne geçileceğini ön görüyor.

Konuyla ilgili konuşan BMW'nin aktarma organları konseptlerinden sorumlusu Andres Wilde, laboratuvar ortamında testler yaptıklarını ve BMW'nin bu konu üzerinde oldukça dikkatli çalıştığını ve yakın gelecekte "duygusal deneyim" veren birşeyi kamuoyuna paylaşacaklarını söylüyor.