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BMW, elektrikli araçların sesini iyileştirmek üzerine çalışmalar yapıyor

BMW geleceğin hibrit ve elektrikli araçlarının ses açısından farklı bir deneyim sunması için zorlu ve dikkatli bir şekilde çalışmalarda bulunuyor. Firma ilk örneğini yakın bir gelecekte sergileyecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Son yıllarda bazı otomobil üreticilerinin içten yanmalı motora sahip araçlarına kabin içine dijital motor sesi veren sistemler yerleştirdiğine şahit oluyoruz. Bunu yapan firmalar arasında yer alan BMW, 2011 yılında piyasaya çıkan M5 (F10) modeli ile bu akıma dahil olmuş, sonrasında ise Active Sound Design adını verdiği bu teknolojiyi M3, M4, M2, M140i ve hatta i3 ile i8 modellerinde kullanmaya başlamıştı.
Motorun sesini kabin içi hoparlörler ile içeriye verdiği belirtilen Active Sound Design teknolojisinin bu sayede işitsel deneyimi arttırdığı ifade ediliyor. Geleceğin elektrikli araçlarında da yapay sesler sunacak olan BMW, arabaları ses açısından daha çekici kılmanın yanı sıra elektrikli araçların çevresindekileri varlığıyla ilgili uyarma amaçlı ses çıkarmasını belirten yasalara da uyumlu hale getirecek.
Örnek vermek gerekirse ABD'nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) geçtiğimiz yıl aldığı bir kararla 1 Eylül 2019 itibariyle hibrit ve elektrikli araçların bir çeşit sesli uyarı sistemine sahip olmasını zorunlu kılacağını duyurmuştu. NHTSA bu yöntem sayesinde yılda 2.400 yaya yaralanmasının önüne geçileceğini ön görüyor.
Konuyla ilgili konuşan BMW'nin aktarma organları konseptlerinden sorumlusu Andres Wilde, laboratuvar ortamında testler yaptıklarını ve BMW'nin bu konu üzerinde oldukça dikkatli çalıştığını ve yakın gelecekte "duygusal deneyim" veren birşeyi kamuoyuna paylaşacaklarını söylüyor.

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behram40 1 yıl
Buradaki amaç,yayanın arkasında bir araç olduğunu duyup,kenara çekilmesidir(korna çaldırtmadan),içeriye ses vermesindeki amaçta sürücüye haz verdirmektir.Bence güzel çalışma.
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MetalWave 1 yıl
bende hybrid aracımda duyulmama sıkıntısı yaşıyorum. kornada basamıyorum korkuyorlar, bunun yerine araçlara 2. bir korna koyulsa korkutmadan uyarı niyetine mantıklı olabilir.
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1ses1 1 yıl
Tamamda korn adiye birşey var. Yaya tamam dalgın olabilir . Koskoca kamyonun sesini ebadını görmiyebilir. HAz almak istiyen aracın içinden motor sesi duyabilir.
Zaten istanbul trafiğinde makas atanlar çılgın gibi araba sürenler normal piste soksan bir halt yiyemezler milletin canına kastetmekten başka bir şey yapmıyorlar.
Zaten cezalar yetersiz. Ödenmesi uygun ceza koymuşlar herkesten topluyabilsinler diye. Makas atana 10.000 binliradan kırmızı ışıkta gecene 5000 liradan kes cezayı bakalım kim karşı çıkıyor. Hemen ödüyemezki yanıtı verilecek ödüyemiyorsan bu yasaklarıda yapmıyacaksın.
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kadirirdem 1 yıl
Sessiz en iyisi ya.
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DSG1 1 yıl
Ama cidden motor sesini taklit etmek nedir? Sırf içindeki tatmin olacak diye(görece tabi bence sıfır ses olmalı) ileride sessiz sakin şehirler olacağına bağıran arabalarla mı dolacak her yer, o zaman ne anladım ben bu teknolojinin gelişmesinden, Japonya gibi insana önem veren kültüre sahip yerlerde ileride kesin yasaklarlar bu olayı diye düşünüyorum, şu şehirdeki araba gürültüsü insanları o kadar yoruyor ki günün sonunda dayak yemiş kadar olmamızın bir nedeni de bu ses kirliliği, ben de şöyle bir çözüm üreteyim bu motor sesi bari akşam 10'dan sonra çıkmasın insanlar bir oh desin.
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