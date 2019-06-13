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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmalarında düzenlemeye gittiğini duyurdu. Elektronik eşya ve televizyonlarda taksit sayısı arttırıldı.

BDDK tarafından yapılan açıklama göre elektronik eşya (bilgisayar, telefon hariç) alımlarında taksit sınırı 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Fiyatı 3 bin 500 TL altındaki televizyon alımlarında ise sınırı 12 aya, 3 bin 500 TL'nin üzerindeki televizyon alımlarında ise 6 aya çıktı . Elektrikli eşyalar için (beyaz eşya, elektrikli ev aletleri dahil) 12 ay olan taksit sınırı 18 aya çıkarıldı.

Daha önceki karara göre fiyatı 3 bin TL’ye kadar olan televizyonlarda taksit sınırı 9 aydı. Yeni kararla birlikte hem fiyat sınırı hem de taksit sınırı bir kademe arttırıldı. Fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerindeki televizyonların taksit sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltildi.

BDDK duyurusu ve tüm sektörlerdeki taksit değişiklikleri şu şekilde:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

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Fiyatı 3 bin 500 TL üzerindeki televizyonlarda taksit sınırı 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Habere bununla ilgili ekleme yapıldı.