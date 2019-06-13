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Elektronik eşya ve televizyonlarda taksit sayısı arttırıldı

BDDK, bazı ürün türlerinde taksit sayısını arttırdı. Televizyon, kulaklık, bilgisayar aksesuarları, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, kamera ve pek çok üründe taksit sayısı arttırıldı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Elektronik eşya ve televizyonlarda taksit sayısı arttırıldı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmalarında düzenlemeye gittiğini duyurdu. Elektronik eşya ve televizyonlarda taksit sayısı arttırıldı.

BDDK tarafından yapılan açıklama göre elektronik eşya (bilgisayar, telefon hariç) alımlarında taksit sınırı 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Fiyatı 3 bin 500 TL altındaki televizyon alımlarında ise sınırı 12 aya, 3 bin 500 TL'nin üzerindeki televizyon alımlarında ise 6 aya çıktı . Elektrikli eşyalar için (beyaz eşya, elektrikli ev aletleri dahil) 12 ay olan taksit sınırı 18 aya çıkarıldı.

Daha önceki karara göre fiyatı 3 bin TL’ye kadar olan televizyonlarda taksit sınırı 9 aydı. Yeni kararla birlikte hem fiyat sınırı hem de taksit sınırı bir kademe arttırıldı. Fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerindeki televizyonların taksit sınırı ise 3 aydan 6 aya yükseltildi.

BDDK duyurusu ve tüm sektörlerdeki taksit değişiklikleri şu şekilde:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."

Güncelleme: Fiyatı 3 bin 500 TL üzerindeki televizyonlarda taksit sınırı 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Habere bununla ilgili ekleme yapıldı.

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-dehşet- 1 hf. en beğenilen Redeemertr
Ömür boyu birşey alamamaktan iyidir. Borçsuz nasıl alsın bu millet? Bugün 5 liraya aldığın yarın 10 lira oluyor. Köşeye atıp para mı biriktirilir bu memlekette? Hiç sahip olamamaktansa, milletin evinde ömür boyu kira verip oturmaktansa, leş gibi toplu taşıma araçlarında hayvan taşınır gibi bir yerden bir yere gitmektense borç ile elektronik de alınır ev de alınır araba da. İnsanların sahip olma şekillerini değil bizi bu hâle getirenleri eleştirin. Herkes sizin gibi ev arabayı hava atmak için almıyor.
Ömür boyu birşey alamamaktan iyidir. Borçsuz nasıl alsın bu millet? Bugün 5 liraya aldığın yarın 10 lira oluyor. Köşeye atıp para mı biriktirilir bu memlekette...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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homebird 1 hf.
Yeni evlenenlerin işine yarar.
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cem1907 1 hf.
maksat piyasa canlansin insanlar alsın taksit sayisi arttikca odeme dusuk olucagindan insani tesfik ediyor almak icin ama en ideali nakit almak imkan varsa
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ddsmurat 1 hf.
Net enflasyonu artırır.
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C.CEMİL 1 hf.
beyaz eşya için doğru bir uygulama olmuş ,insanlar belki teknolojik alet olmasa hayatını devam ettirebilir ama buzdolabı ,fırın gibi ürünler her eve lazım oluyor ve malum herkes peşin alamıyor
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reactor1111 1 hf.
acaba başka ülkelerde de bu sektör ayrımı ve taksit sayısında bu kadar değişiklik oluyor mu?
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Johny Constantine 1 hf.
Baktılar bizim millet alıştı taksite de satışlar düştü ver taksidi ver taksidiiiii
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BeyazMabel 1 hf.
Arkadaşlar Bilgisayarlara 12 taksit uygulaması yürürlüğe girdi mi? Ne zaman girecek? Tüm siteler halen 6 taksit bile zor yapıyor şuan
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ogzhnylmz71 1 hf.
Yarından itibaren geçerli olur sanırım.
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Akbell 1 hf.
Beyaz eşyada 18 aya çıkması iyi olmuş ev dizecekler için. Zaten her şey pahalı, bir de taksit az olunca hiç alamaz hale gelmiştik
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Cem 1 hf.
Yeni evlenenler artik 12 ay degil 18 borclu olacak. Sanki 18 aya cikinca ayni fiyatmi kalacak, faiz yuku tuketiciye yansiyacak.
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pop-up 1 hf.
millet alamıyor napsın
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Burkiling 1 hf.
Zaten olması gereken buydu, taksit sayılarını düşürdüler şimdi de geri arttırıyorlar. Böyle ekonomiyi herkes yönetir
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