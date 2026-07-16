PS Store "Yaz" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store Yaz indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Resident Evil Requiem 3.449 TL'den 2.414 TL'ye, Battlefield 6 2.900 TL'den 1.450 TL'ye, Split Fiction 1.800 TL'den 1.170TL'ye, It Takes Two 1.499 TL'den 449,49 TL'ye, A Way Out 1.049 TL'den 314,70 TL'ye, Kingdom Come Deliverance 2 2.499 TL'den 999,60 TL'ye düştü.
PlayStation Store'da başlayan "Yaz" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Mortal Kombat 1, Clair Obscur: Expedition 33, Mount & Blade II: Bannerlord, Dying Light: The Beast, Gran Turismo 7, The Witcher 3: Wild Hunt ve Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü dahil birçok popüler yapımda da büyük indirimler sunuluyor. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Resident Evil Requiem
|3.449 TL
|2.414 TL
|-%30
|Battlefield 6
|2.900 TL
|1.450 TL
|-%50
|NBA 2K26
|2.900 TL
|290 TL
|-%90
|Forza Horizon 5 Deluxe Editio
|2.055 TL
|1.027 TL
|-%50
|Split Fiction
|1.800 TL
|1.170TL
|-%35
|It Takes Two
|1.499 TL
|449,49 TL
|-%70
|A Way Out
|1.049 TL
|314,70 TL
|-%70
|Kingdom Come Deliverance 2
|2.499 TL
|999,60 TL
|-%60
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|349,80 TL
|-%80
|Clair Obscur: Expedition 33
|1.749 TL
|1.399 TL
|-%20
|Mount & Blade II: Bannerlord
|1.749 TL
|437,25 TL
|-%75
|Dying Light: The Beast
|2.799 TL
|1.847 TL
|-%34
|Gran Turismo 7
|1.999 TL
|999 TL
|-%50
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254 TL
|50,80 TL
|-%80
|Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year
|469 TL
|234,50 TL
|-%50
|Dispatch
|1.499 TL
|1.199 TL
|-%20
|Palworld 1.0
|1.015 TL
|710,50 TL
|-%30
|Red Read Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL
|-%75
|Mafia: The Old Country
|1.949 TL
|1.364 TL
|-%30
Aman dikkat