PS Store "Yaz" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da yeni indirim dönemi başladı. NBA 2K26, Resident Evil Requiem, Battlefield 6 ve Forza Horizon 5 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store Yaz indirimleri

PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Resident Evil Requiem 3.449 TL'den 2.414 TL'ye, Battlefield 6 2.900 TL'den 1.450 TL'ye, Split Fiction 1.800 TL'den 1.170TL'ye, It Takes Two 1.499 TL'den 449,49 TL'ye, A Way Out 1.049 TL'den 314,70 TL'ye, Kingdom Come Deliverance 2 2.499 TL'den 999,60 TL'ye düştü.

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PlayStation Store'da başlayan "Yaz" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca Mortal Kombat 1, Clair Obscur: Expedition 33, Mount & Blade II: Bannerlord, Dying Light: The Beast, Gran Turismo 7, The Witcher 3: Wild Hunt ve Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü dahil birçok popüler yapımda da büyük indirimler sunuluyor. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

PS Store Yaz İndirimleri Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Resident Evil Requiem 3.449 TL 2.414 TL -%30 Battlefield 6 2.900 TL 1.450 TL -%50 NBA 2K26 2.900 TL 290 TL -%90 Forza Horizon 5 Deluxe Editio 2.055 TL 1.027 TL -%50 Split Fiction 1.800 TL 1.170TL -%35 It Takes Two 1.499 TL 449,49 TL -%70 A Way Out 1.049 TL 314,70 TL -%70 Kingdom Come Deliverance 2 2.499 TL 999,60 TL -%60 Mortal Kombat 1 1.749 TL 349,80 TL -%80 Clair Obscur: Expedition 33 1.749 TL 1.399 TL -%20 Mount & Blade II: Bannerlord 1.749 TL 437,25 TL -%75 Dying Light: The Beast 2.799 TL 1.847 TL -%34 Gran Turismo 7 1.999 TL 999 TL -%50 The Witcher 3: Wild Hunt 254 TL 50,80 TL -%80 Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year 469 TL 234,50 TL -%50 Dispatch 1.499 TL 1.199 TL -%20 Palworld 1.0 1.015 TL 710,50 TL -%30 Red Read Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL -%75 Mafia: The Old Country 1.949 TL 1.364 TL -%30

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PS Store "Yaz" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

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