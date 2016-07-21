Elif’in Düşleri mobilde

Rafadan Tayfa’dan sonra, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden Elif'in Düşleri de mobil platformlardaki yerini aldı. Oyun, çizgi filmi gibi daha çok çocuk kullanıcılara hitap ediyor.

Oyunda Elif, dedesine yardım etmek için, marketin meyve-sebze tezgahını işletiyor. Oyuncular, gelen müşterilere hızlı bir şekilde istediği sebze veya meyveyi veriyor. Bu esnada Elif de, onunla ilgili bilgiler veriyor. İlk etapta tezgahta 3 farklı meyve ile oyuna başlıyorsunuz. Gittikçe meyvelerin sayısı artıyor ve müşteriler birden fazla istekte bulunuyor. Böylece oyun zorlaşmaya başlıyor.

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