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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elif’in Düşleri mobilde

Rafadan Tayfa’dan sonra, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden Elif'in Düşleri de mobil platformlardaki yerini aldı. Oyun, çizgi filmi gibi daha çok çocuk kullanıcılara hitap ediyor.
2 yıl
5,9b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Rafadan Tayfa’dan sonra, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden Elif'in Düşleri de mobil platformlardaki yerini aldı. Oyun, çizgi filmi gibi daha çok çocuk kullanıcılara hitap ediyor.

Oyunda Elif, dedesine yardım etmek için, marketin meyve-sebze tezgahını işletiyor. Oyuncular, gelen müşterilere hızlı bir şekilde istediği sebze veya meyveyi veriyor. Bu esnada Elif de, onunla ilgili bilgiler veriyor. İlk etapta tezgahta 3 farklı meyve ile oyuna başlıyorsunuz. Gittikçe meyvelerin sayısı artıyor ve müşteriler birden fazla istekte bulunuyor. Böylece oyun zorlaşmaya başlıyor.

Ayrıca Bkz. "Candy Crush yapımcısından yeni bir renk eşleme oyunu daha"

Psikolog gözetiminde hazırlanan ve üzeri çocuklara, sağlıklı besinler hakkında bilgi verme, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma, çocukların muhakeme yeteneğini geliştirme ve görsel dikkat becerilerini geliştirme gibi amaçlar taşıyan oyun ücretsiz.



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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
elifin düşleri deyince +18 sandımdı
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hakanozdas 2 yıl
Teoride yapilmasi gereken ama pratikte yapilmasi bazen mumkun olamayan birsey
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fatihbulut95 2 yıl
Çocuklarınızı telefon, tablet ve televizyonlardan uzak tutun arkadaşlar.
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Dahi Olalım 2 yıl
Çocukların tableti için zaman öldürücü bir başka oyun. Yapanların Elleri dert görmesin
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sis651 2 yıl
Bakmayın, aslında bu çocuk oyunu işinde sağlam pazar var. Arkadaştan gördüm, kızı ne zaman ağlasa veriyor eline telefonu; kızın sesi çıkmıyor bir daha. :D
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