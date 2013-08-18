Elon Musk, 1200km/s hızlara ulaşabilen Hyperloop ulaşım projesini detaylandırdı

Tesla adlı elektrikli araç markasıyla daha çok zengin kesime hitap eden ve ülkemizde de bazı modellerine rastladığımız Elon Musk, dünyanın önde gelen girişimcileri arasında gösteriliyor.





Elon Musk'un Tesla'dan çok daha önemli bir projesi var ki, firmasının karını bu projeye yatıracak kadar önem veriyor. Yılın son çeyrek mali tablolarında Tesla'nın zarar etmesi ve Elon Musk'un Hyperloop projesi nedeniyle büyük masraf yaptığı açıklaması dikkatleri bu projeye çevirmişti. Musk, resmi blogunda projenin detaylarını paylaştı.





Henüz alfa aşamasında olan Hyperloop, alüminyum kapsül içerisinde saatte 1200Km'ye varan hızlarda yolcu taşıyabilen bir sistemi tanımlıyor. Bu sayede Los Angeles-San Fransisco arası 30 dakikaya inecek.





Projenin maliyeti ise yolcu taşıyan versiyonu için 6 milyar dolar, araba taşıyan versiyonu için 7.5 milyar dolar olarak belirlenmiş. Musk, bir prototip aracın 3-4 yıl içerisinde hazır olmasını bekliyor.





Hyperloop projesinin öne çıkan avantajı ise bu yüksek hızlara çıkmak için çok fazla enerji harcamayacak olması. Bunu da kapsülün iç aksamını düşük basınçlarda tutarak, risk meydana gelmeden sürtünmeyi en aza indirerek başaracak. Sistem ayrıca kapsülün ön ve arkasına havayı aktif olarak transfer eden kompresör fanları yerleştirerek de sürtünmeyi azaltmayı planlıyor.





Projede raylar 50-100 metre yukarıya ve merkezlerden uzak alanlara konumlandırılacak. Böylece mevcut yapılara en az rahatsızlık verecek bir rota izlenecek.





Bazı hızlı tren projelerinde gördüğümüz gibi Hyperloop kapsülleri elektromanyetik mıknatıslar ile havada asılı kalarak ilerleyecek ve böylece yüksek hızlara ulaşmak mümkün olacak. Duraklara yaklaşıldığında ise yine elektromanyetik mıknatıslar ile kapsül yavaşlatılacak ve oluşan kinetik enerji arka kısım tarafından emilecek.





Kapsülün yeterince hızlanabilmesi için aradaki mesafenin çok uzak olması gerekiyor. Yaklaşık 1300km mesafeye sahip Los Angeles-San Fransisco güzergahı denemeler için oldukça uygun. Mesafe arttıkça kapsülün daha çok hızlanması ve maliyetlerin düşmesi sağlanıyor. Elde edilen bu tasarım ile kaza veya raydan çıkma ihtimali azaltılıyor.





İç kapsül ise sis veya kar gibi dış hava koşullarına karşı geçirmezlik arz ediyor. Kapsülün kalınlığı yaklaşık 2.5cm ve böylece bükülmelerin önüne geçiliyor.





Elon Musk, hali hazırda Tesla ile PsaceX uzay projesini finanse ettiği için Hyperloop projesine kısa vadede önem vermeyecek. Ancak bir prototip inşa ederek, projenin geleceği ile ilgili kafalardaki soru işaretini gidermeyi planlıyor. Musk ayrıca araştırmacıların da projeye desteğini bekliyor.





http://www.theverge.com/2013/8/12/4614940/elon-musk-reveals-plans-for-high-speed-hyperloop