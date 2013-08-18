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Elon Musk, 1200km/s hızlara ulaşabilen Hyperloop ulaşım projesini detaylandırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Elon Musk, 1200km/s hızlara ulaşabilen Hyperloop ulaşım projesini detaylandırdı
Tesla adlı elektrikli araç markasıyla daha çok zengin kesime hitap eden ve ülkemizde de bazı modellerine rastladığımız Elon Musk, dünyanın önde gelen girişimcileri arasında gösteriliyor.

Elon Musk'un Tesla'dan çok daha önemli bir projesi var ki, firmasının karını bu projeye yatıracak kadar önem veriyor. Yılın son çeyrek mali tablolarında Tesla'nın zarar etmesi ve Elon Musk'un Hyperloop projesi nedeniyle büyük masraf yaptığı açıklaması dikkatleri bu projeye çevirmişti. Musk, resmi blogunda projenin detaylarını paylaştı.

Henüz alfa aşamasında olan Hyperloop, alüminyum kapsül içerisinde saatte 1200Km'ye varan hızlarda yolcu taşıyabilen bir sistemi tanımlıyor. Bu sayede Los Angeles-San Fransisco arası 30 dakikaya inecek. 

Projenin maliyeti ise yolcu taşıyan versiyonu için 6 milyar dolar, araba taşıyan versiyonu için 7.5 milyar dolar olarak belirlenmiş. Musk, bir prototip aracın 3-4 yıl içerisinde hazır olmasını bekliyor. 

Hyperloop projesinin öne çıkan avantajı ise bu yüksek hızlara çıkmak için çok fazla enerji harcamayacak olması. Bunu da kapsülün iç aksamını düşük basınçlarda tutarak, risk meydana gelmeden sürtünmeyi en aza indirerek başaracak. Sistem ayrıca kapsülün ön ve arkasına havayı aktif olarak transfer eden kompresör fanları yerleştirerek de sürtünmeyi azaltmayı planlıyor.

Projede raylar 50-100 metre yukarıya ve merkezlerden uzak alanlara konumlandırılacak. Böylece mevcut yapılara en az rahatsızlık verecek bir rota izlenecek.

Bazı hızlı tren projelerinde gördüğümüz gibi Hyperloop kapsülleri elektromanyetik mıknatıslar ile havada asılı kalarak ilerleyecek ve böylece yüksek hızlara ulaşmak mümkün olacak. Duraklara yaklaşıldığında ise yine elektromanyetik mıknatıslar ile kapsül yavaşlatılacak ve oluşan kinetik enerji arka kısım tarafından emilecek. 

Kapsülün yeterince hızlanabilmesi için aradaki mesafenin çok uzak olması gerekiyor. Yaklaşık 1300km mesafeye sahip Los Angeles-San Fransisco güzergahı denemeler için oldukça uygun. Mesafe arttıkça kapsülün daha çok hızlanması ve maliyetlerin düşmesi sağlanıyor. Elde edilen bu tasarım ile kaza veya raydan çıkma ihtimali azaltılıyor.

İç kapsül ise sis veya kar gibi dış hava koşullarına karşı geçirmezlik arz ediyor. Kapsülün kalınlığı yaklaşık 2.5cm ve böylece bükülmelerin önüne geçiliyor. 

Elon Musk, hali hazırda Tesla ile PsaceX uzay projesini finanse ettiği için Hyperloop projesine kısa vadede önem vermeyecek. Ancak bir prototip inşa ederek, projenin geleceği ile ilgili kafalardaki soru işaretini gidermeyi planlıyor. Musk ayrıca araştırmacıların da projeye desteğini bekliyor.  
Elon Musk, 1200km/s hızlara ulaşabilen Hyperloop ulaşım projesini detaylandırdı


http://www.theverge.com/2013/8/12/4614940/elon-musk-reveals-plans-for-high-speed-hyperloop Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade. 6 yıl en beğenilen
KaleyDeskop
amerika zaten obezler ülkesi bundan sonra obezlerin gitgide artaçağı çok açık

Ulan adamlar on numara düşünmüşler biz neden yapamıyoruz diyeceğine obezleri mi düşündün ? Bu adamlar Los Angeles'tan San Fransisco'ya yürüyerek gidiyorlar sanki arabayla ya da farklı ulaşım araçlarıyla gidiyorlar. Zayıf adam obezlemez bu projeyle merak etme.
KaleyDeskopamerika zaten obezler ülkesi bundan sonra obezlerin gitgide artaçağı çok açıkUlan adamlar on numara düşünmüşler biz neden ...
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Hasan07-36 6 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

Zaten şu an amerikanıon elinde saatte 6000km yapacak teknoloji var ama bilerek üretime geçmiyorlar. Sırf bunu yaptıktan sonra tekrar biraz daha hızlısını satmak için!

Doğru hocam. Türkiye'nin de elinde saniyede 100000 km yapabilecek sistemin teknolojisi var ama çaktırmıyoruz. 2500 yılına kadar bu teknolojiyi yavaş yavaş satıp çok para kazanacağız.
sangokudbgtZaten şu an amerikanıon elinde saatte 6000km yapacak teknoloji var ama bilerek üretime geçmiyorlar. Sırf bunu yaptıktan sonra...
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tricore 4 yıl
1myst
DH Misafiri durmayan tren projemiz var, DH bunu haber yaptımı; hayır! serdarinan.com/...
Hakikaten çok güzel bir proje.

Hocam benim bu projede aklıma takılan bir soru oldu çok harika gerçekten adını hatırlayamadığım bir filmi getirdi aklıma, ama tren vagonları birbirinden ayrılabiliyor demişler , mesela atıyorum 1000 yolcu kapasitemiz var ve ilk durakta 600 ü inecek yolcuların vagonların hepsi dolu olduğuna göre nasıl o yolcuları sürekli hareket halindeyken bir vagona koyacaklar ve ya inecek yolcu sayısına göre mi vagonlar çıkıp terminale gidecekler , helal olsun müthiş bir proje olmuş 200 km hızla gidecek diyorlar ama bu da birşey sonuçta...
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tricore 4 yıl
kml1978
sangokudbgtZaten şu an amerikanıon elinde saatte 6000km yapacak teknoloji var ama bilerek üretime geçmiyorlar. Sırf bunu yaptıktan sonra tekrar biraz daha hızlısını satmak için!
tabi canım cep telefonu bu...her sezon 3-5 tane çıkartsınlar,bu hızlı trenlerin 2.side muhtemelen 16 çekirdek 256 gb hafıza ve 3200x2400 cozunurluklu olur,ama saklıyolar önce yavaşı çıksınki 5-6 milyar dolarlık aletin 2.ve3. versiyonlarını peynir ekmek gibi satsınlar gösteriş meraklılarına...

değdirmişssin :)
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DH Misafiri 6 yıl
durmayan tren projemiz var, DH bunu haber yaptımı; hayır! serdarinan.com/...
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brk-bjk 6 yıl
Vay be.Adamlar resmen Gelecege Hosgeldiniz diyor
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kml1978 6 yıl
sangokudbgt
Zaten şu an amerikanıon elinde saatte 6000km yapacak teknoloji var ama bilerek üretime geçmiyorlar. Sırf bunu yaptıktan sonra tekrar biraz daha hızlısını satmak için!

tabi canım cep telefonu bu...her sezon 3-5 tane çıkartsınlar,bu hızlı trenlerin 2.side muhtemelen 16 çekirdek 256 gb hafıza ve 3200x2400 cozunurluklu olur,ama saklıyolar önce yavaşı çıksınki 5-6 milyar dolarlık aletin 2.ve3. versiyonlarını peynir ekmek gibi satsınlar gösteriş meraklılarına...
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wustti 6 yıl
 Los Angeles-San Fransisco arası 30 dakikaya inecekmis...
bizde de bunun rakibi var sultanciftligi tranvayi. topkapi - habipler arasi 45 dk bizde. buyuk ulke olmak kolay degil:)
ulan saka maka herifler ayni surede nerden nereye gidiyor. o sultancifftligi tranvayina da hep acidim kac yil bekledi insanlar o yollar delik desik oldu daraltildi bir araba zor geciyor artik 45 dk gibi bi zamana variyosun. vergilere yazik... neyse...
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DubSteq 6 yıl
MxFxOx
kapsul içinde seyahat etmek keyifsiz olacaktır.Ancak iş adamları ve devlet adamları için gerekli olabilir.

Söyle firmaya İnternet kafe ve spa merkezi koysunlar :D . Lan zaten 10-20 dakika yolculuk yapıcan. Bindiğinle indiğini anlaman bile mucize.
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MxFxOx 6 yıl
kapsul içinde seyahat etmek keyifsiz olacaktır.Ancak iş adamları ve devlet adamları için gerekli olabilir.
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fortunasuper 6 yıl
kim ki bu 7-8 milyar oları tırıs elektrikli araç satarak mı topluyor,sokaktan mı topluyor anlamadım ki?
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Mehmet.Akif 6 yıl
Abd'nin elinde hızlı kız tavlama teknolojisi var. Takikada 60 kızı tavlıyorsunuz. Ama, çaktırmayın. Bize sadece dakikada bir kız tavlamayı öğretiyorlar.:D
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