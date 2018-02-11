Elon Musk, Fremont fabrikasının altına tünel inşa edecek

Lojistik için Semi tırlar kullanılacak
“Tesla, Semi tırların ilk müşterisi olacak. Tesla Semi’yi Model 3’ün bileşenlerini Gigafactory 1’den Fremont’a taşımak için kullanacağız.”
Hyperloop tamamen rafa kalkmadı
Ancak Hyperloop projesi tamamen rafa kalkmadı. Musk ayrıca, nakliye için gerekli araç sayısını azaltmak ve yerel tesisler arasındaki lojistiği kolaylaştırmak için Fremont fabrikasının altına tünel kazarak bir hypeloop sistemi kurabileceklerini de belirtti.
Bu durumu şöyle açıkladı; “ The Boring Company’i kullanarak tüneller inşa etmek istiyoruz. Örnek vermek gerekirse; koltukların üretimi ayrı bir binada gerçekleşiyor. Koltukları üretildiği fabrikadan Fremont fabrikasına taşımak için bir grup tırımız var. Ancak, koltuk fabrikasına kaç tır yanaştırabileceğimiz konusunda gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Halbuki bahsettiğim bu tesis ana üretim fabrikasına yalnızca 1 veya 1.5km uzaklıkta. Bir tünel oluşturup otomatik bir nakliye sistemi kurmak işlerimizi oldukça rahatlatacak.”
Elon Musk’ın hesaplarına göre böyle bir sistem sayesinde materyallerin taşınmasındaki darboğaz çözülecek ve Tesla Fremont fabrikasında yılda toplam 700,000 araç üretebilir duruma gelecek.
https://electrek.co/2018/02/09/elon-musk-boring-company-tunnel-tesla-fremont-factory/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kim ne derse desin adamda vizyon var :)
Hocam aslında Semi de neredeyse tünel kadar mantıklı. Çünkü:
1- Satın alma diye bir maliyeti yok
2- Mesafe çok kısa ve düşük süratle geçilecek bir mesafe.
İçten yanmalı motorların en çok yakıt tükettikleri anlar ilk hızlanmaları. Yani o rotada Semi çok ciddi bir enerji ve maliyet tasarrufu sağlar konvansiyonel tırlara göre.