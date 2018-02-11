Elon Musk, Fremont fabrikasının altına tünel inşa edecek

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Bu hafta içerisinde Tesla’nın finansal sonuçlarının duyurulmasının ardından yapılan konferans görüşmesindeki konulardan biri de lojistik oldu. Şirket, görüşme sırasında bazı lojistik projelerinden bahsetti. Bunlar arasında en ilgi çekici olanı Tesla’nın Fremont fabrikası için düşünülen tünel projesi oldu.

Lojistik için Semi tırlar kullanılacak

Elon Musk daha önce iki nokta arasındaki yüksek lojistik maliyetlerini düşürmek amacıyla Fremont ve Gigafactory 1 arasında bir Hyperloop rotası oluşturabileceklerini açıklamıştı. Ancak görünen o ki bu proje beklemeye alındı. Zira Tesla bu hafta Fremont ve Gigafactory 1 arasında lojistiğin sağlanması için ilk elektrikli tırı Semi’yi kullanacaklarını belirtti.

“Tesla, Semi tırların ilk müşterisi olacak. Tesla Semi’yi Model 3’ün bileşenlerini Gigafactory 1’den Fremont’a taşımak için kullanacağız.”

Hyperloop tamamen rafa kalkmadı

Ancak Hyperloop projesi tamamen rafa kalkmadı. Musk ayrıca, nakliye için gerekli araç sayısını azaltmak ve yerel tesisler arasındaki lojistiği kolaylaştırmak için Fremont fabrikasının altına tünel kazarak bir hypeloop sistemi kurabileceklerini de belirtti.

Bu durumu şöyle açıkladı; “ The Boring Company’i kullanarak tüneller inşa etmek istiyoruz. Örnek vermek gerekirse; koltukların üretimi ayrı bir binada gerçekleşiyor. Koltukları üretildiği fabrikadan Fremont fabrikasına taşımak için bir grup tırımız var. Ancak, koltuk fabrikasına kaç tır yanaştırabileceğimiz konusunda gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Halbuki bahsettiğim bu tesis ana üretim fabrikasına yalnızca 1 veya 1.5km uzaklıkta. Bir tünel oluşturup otomatik bir nakliye sistemi kurmak işlerimizi oldukça rahatlatacak.”

Elon Musk’ın hesaplarına göre böyle bir sistem sayesinde materyallerin taşınmasındaki darboğaz çözülecek ve Tesla Fremont fabrikasında yılda toplam 700,000 araç üretebilir duruma gelecek.

https://electrek.co/2018/02/09/elon-musk-boring-company-tunnel-tesla-fremont-factory/