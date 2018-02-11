Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Fremont fabrikasının altına tünel inşa edecek

Çılgın fikirlerin adamı Elon Musk, lojistik konusuna sıradışı bir çözüm buldu. Fremont fabrikası ile diğer yerel tesisler arasındaki nakliye sorununu tünellere kurduğu Hyperloop sistemiyle çözecek.
1 yıl
2,9b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elon Musk, Fremont fabrikasının altına tünel inşa edecek
Tam Boyutta Gör
 

Bu hafta içerisinde Tesla’nın finansal sonuçlarının duyurulmasının ardından yapılan konferans görüşmesindeki konulardan biri de lojistik oldu. Şirket, görüşme sırasında bazı lojistik projelerinden bahsetti. Bunlar arasında en ilgi çekici olanı Tesla’nın Fremont fabrikası için düşünülen tünel projesi oldu.

Lojistik için Semi tırlar kullanılacak  

Elon Musk daha önce iki nokta arasındaki yüksek lojistik maliyetlerini düşürmek amacıyla Fremont ve Gigafactory 1 arasında bir Hyperloop rotası oluşturabileceklerini açıklamıştı. Ancak görünen o ki bu proje beklemeye alındı. Zira Tesla bu hafta Fremont ve Gigafactory 1 arasında lojistiğin sağlanması için ilk elektrikli tırı Semi’yi kullanacaklarını belirtti.

“Tesla, Semi tırların ilk müşterisi olacak. Tesla Semi’yi Model 3’ün bileşenlerini Gigafactory 1’den Fremont’a taşımak için kullanacağız.”

Hyperloop tamamen rafa kalkmadı 

Ancak Hyperloop projesi tamamen rafa kalkmadı. Musk ayrıca, nakliye için gerekli araç sayısını azaltmak ve yerel tesisler arasındaki lojistiği kolaylaştırmak için Fremont fabrikasının altına tünel kazarak bir hypeloop sistemi kurabileceklerini de belirtti.

Bu durumu şöyle açıkladı; “ The Boring Company’i kullanarak tüneller inşa etmek istiyoruz. Örnek vermek gerekirse; koltukların üretimi ayrı bir binada gerçekleşiyor. Koltukları üretildiği fabrikadan Fremont fabrikasına taşımak için bir grup tırımız var. Ancak, koltuk fabrikasına kaç tır yanaştırabileceğimiz konusunda gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Halbuki bahsettiğim bu tesis ana üretim fabrikasına yalnızca 1 veya 1.5km uzaklıkta. Bir tünel oluşturup otomatik bir nakliye sistemi kurmak işlerimizi oldukça rahatlatacak.”

Elon Musk’ın hesaplarına göre böyle bir sistem sayesinde materyallerin taşınmasındaki darboğaz çözülecek ve Tesla Fremont fabrikasında yılda toplam 700,000 araç üretebilir duruma gelecek.


https://electrek.co/2018/02/09/elon-musk-boring-company-tunnel-tesla-fremont-factory/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eulogy 1 yıl
dünyanın en devrimsel tüneli olacak. Vizyonsuz gerizekalı şirket ceoları hala yeryüzünden taşısın bakalım. Elon reis hepsini tokatlayacak :)
Kim ne derse desin adamda vizyon var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ken Block43 1 yıl
Bu adam 10 yıla kalmadan dünyayı efsanevi bir yere taşıyacak. Çünkü o bir Elon Musk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Kim ne derse desin adamda vizyon var :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senged 1 yıl
Tünel yapmak çok iyi bi fikir. Semi ise işin reklamı. Onun yerine raylı vagon vs. de olur. Ama Elon başkan yapıyosa vardır bildiği.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Exterminio 1 yıl senged
senged

Tünel yapmak çok iyi bi fikir. Semi ise işin reklamı. Onun yerine raylı vagon vs. de olur. Ama Elon başkan yapıyosa vardır bildiği.


Hocam aslında Semi de neredeyse tünel kadar mantıklı. Çünkü:
1- Satın alma diye bir maliyeti yok
2- Mesafe çok kısa ve düşük süratle geçilecek bir mesafe.

İçten yanmalı motorların en çok yakıt tükettikleri anlar ilk hızlanmaları. Yani o rotada Semi çok ciddi bir enerji ve maliyet tasarrufu sağlar konvansiyonel tırlara göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple, LG ve Valve iş birliği mikro OLED ekranları hedefliyor 1 yıl Beşinci nesil Lenovo ThinkPad X1 Carbon modellerinde alev alma riski 1 yıl 2018 Dacia Duster'ın tüm donanım ve fiyatları açıklandı 1 yıl Twitter ilk kez kâr etmeyi başardı 1 yıl iPhone kodlarını bir stajyer sızdırmış 1 yıl iPhone X tasarımlı Asus Zenfone 5 sızdı 1 yıl Xiaomi Mi7, 8GB RAM ile geliyor l Mobilite Yeni Bölüm 1 yıl Tesla resmi olarak Türkiye'ye geliyor! 1 yıl İnsan sağlığına zarar vermeden virüsleri yok eden ultraviyole ışını keşfedildi 1 yıl Enerji tasarrufunu teşvik eden girişim, 81 dakikada 15 milyon dolarlık yatırım aldı 1 yıl Bitcoin'deki ''gizlilik temelli'' çatallanma yaklaşıyor 1 yıl Facebook orijinal dizilerine bir yenisini daha ekledi: Widow 1 yıl Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser'ın ilk uçuşu için NASA'dan izin geldi 1 yıl Galaxy S9 ve S9+'ın tüm resmi kılıfları ortaya çıktı 1 yıl Avrupa'ya bir hızlı şarj istasyon ağı da Renault ve Nissan'dan geliyor 1 yıl Getty Images ve Google anlaştı: Görsel aramaya çekidüzen geliyor 1 yıl Kendini onarabilen elektronik cilt geliştirildi 1 yıl WhatsApp para transferi testlerine başlıyor 1 yıl Sürücüsüz elektrikli kamyon T-pod bu yıl İsveç yollarına çıkıyor 1 yıl Microsoft’tan Sea of Thieves aksesuarları 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, Fremont fabrikasının altına tünel inşa edecek Sonraki 2019 Volkswagen Arteon Amerika yollarına çıkıyor 1 yıl Tesla Model X sahibi -17 derecede uyuduğu aracında sabaha kadar 5 TL'ye ısındı 1 yıl General Mobile GM8'in kutusunu açtık "18:9 ekran, Snapdragon 435" 1 yıl Honda Civic sahipleri araçlarının hatalı üretildiği gerekçesiyle fabrika önünde eylem yaptı 1 yıl Nabız ölçer sensörler gizli şekeri tespit edebiliyor 1 yıl 2018 Peugeot 508 modeli Cenevre'de tanıtılabilir 1 yıl SkyPixel jürisi 2017'nin drone ile çekilen en iyi fotoğraflarını seçti 1 yıl AMD'den sürpriz dev işlemci kutusu: Ryzen APU geliyor 1 yıl Aynı anda hem sıvı hem de katı olan yeni su formu keşfedildi 1 yıl Sberbank kripto para madenciliği iddialarını yalanladı 1 yıl Kış olimpiyatları için App Store’da özel sekme 1 yıl İtalyan kripto para borsasından 170 milyon dolarlık XRB çalındı 1 yıl Tata, Yeni Delhi'de iki yeni konsept aracını tanıttı 1 yıl Xiaomi Mi MIX 2s tüm özellikleriyle gözler önüne serildi 1 yıl Nvidia Volta oyunculara sunulmayabilir 1 yıl Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Extinction 1 yıl Final Fantasy XV: Pocket Edition mobil platformlar için yayınlandı 1 yıl Bluboo S2 akıllı telefonu dönebilir kamerasıyla MWC 2018 fuarına geliyor 1 yıl Elektrikli Hyundai Kona'nın ilk teaser'i yayınlandı 1 yıl Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den yerli kripto para açıklaması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim