Elon Musk: Model Y, SUV pazarında oyunu değiştirebilir

Tesla CEO'su Elon Musk yakında tanıtılması beklenen Model Y'nin başarılı olacağından emin. Şirketin yeni elektrikli SUV'si rekabete yeni bir soluk getirebilir. Yani Model Y'nin oyunu değiştirme potansiyeli var.

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"İşte karşınızda Tesla Model Y"

Tesla'nın hem ABD hem de Çin'deki satışları son derece iyi. Bu durum şirketin yeni SUV'si ile pazarı domine etmesine yardımcı olabilir. Şu anda Amerika’daki SUV pazarında ilk üç sırayı Toyota RAV4, Nissan Rogue ve Honda CR-V modelleri paylaşıyor.

15 Mart'ta tanıtılabilir

Ancak Tesla, girdiği pazarda gidişatı bir anda değiştirebilecek bir şirket. Daha öne Model S ve X ile yakaladığı başarılar da bunun en belirgin örneği. Model Y de potansiyel olarak SUV pazarında da aynı şeyi tekrar edebilir. Aracın 15 Mart tarihinde resmen tanıtılması bekleniyor.