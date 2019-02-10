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Elon Musk: Model Y, SUV pazarında oyunu değiştirebilir

Tesla'nın yeni elektrikli SUV'si yakında sahneye çıkacak. Şirket CEO'su Elon Musk, daha önce 15 Mart'ta tanıtılacağını söylediği Model Y'nin pazarı domine edebileceğini düşünüyor.
3 ay
10,5b
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12
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla CEO'su Elon Musk yakında tanıtılması beklenen Model Y'nin başarılı olacağından emin. Şirketin yeni elektrikli SUV'si rekabete yeni bir soluk getirebilir. Yani Model Y'nin oyunu değiştirme potansiyeli var.
Ayrıca Bkz. "İşte karşınızda Tesla Model Y"
Tesla'nın hem ABD hem de Çin'deki satışları son derece iyi. Bu durum şirketin yeni SUV'si ile pazarı domine etmesine yardımcı olabilir. Şu anda Amerika’daki SUV pazarında ilk üç sırayı Toyota RAV4, Nissan Rogue ve Honda CR-V modelleri paylaşıyor.

15 Mart'ta tanıtılabilir

Ancak Tesla, girdiği pazarda gidişatı bir anda değiştirebilecek bir şirket. Daha öne Model S ve X ile yakaladığı başarılar da bunun en belirgin örneği. Model Y de potansiyel olarak SUV pazarında da aynı şeyi tekrar edebilir. Aracın 15 Mart tarihinde resmen tanıtılması bekleniyor.

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Informed 3 ay en beğenilen
S,3,X,Y
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haberelectro 3 ay
(DEĞİŞTİRMEDİ)
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BZTRL 3 ay
30-35 bin eurodan satılsa Avrupada büyük ilgi görür. Bizde 30 Euro bile ulaşılamayacak rakam x6 maalesef
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VEDAT_06 3 ay
suvlar tasarımlarını 2015'den beri geliştiremedi.
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joven 3 ay
Berbat bir tasarım
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gun 3 ay
Adetli üretemedikleri sürece anca Kaliforniya ötesine çıkamazlar.
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osmangeris 3 ay
Hele üretsinde pazarı değiştirir
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AirSupport 3 ay
S E X Y olacaktı aslında ama büyük oyunu gören malum şirket buna engel oldu. Oldu sana S 3 X Y
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Polestar191 3 ay
Model s ten sonraki araclarin hepsi tasarim olarak cok cirkin
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sniper23 3 ay
Elon Musk büyük oyunu görmüş galiba.
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Informed 3 ay en beğenilen
S,3,X,Y
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V4LKyR 3 ay Informed
Bunun aynısını ben de yazmıştım geçen hafta, ben +6 aldım sen +23 :(
Hem de ben daha güzel yazmıştım, alt alta falan böyle güzel bir format içerisinde.
İnsanlar beni pek sevmiyor olabilir.
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