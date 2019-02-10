Elon Musk: Model Y, SUV pazarında oyunu değiştirebilir

Haber Editörü
Tesla CEO'su Elon Musk yakında tanıtılması beklenen Model Y'nin başarılı olacağından emin. Şirketin yeni elektrikli SUV'si rekabete yeni bir soluk getirebilir. Yani Model Y'nin oyunu değiştirme potansiyeli var.Ayrıca Bkz. "İşte karşınızda Tesla Model Y"
Tesla'nın hem ABD hem de Çin'deki satışları son derece iyi. Bu durum şirketin yeni SUV'si ile pazarı domine etmesine yardımcı olabilir. Şu anda Amerika’daki SUV pazarında ilk üç sırayı Toyota RAV4, Nissan Rogue ve Honda CR-V modelleri paylaşıyor.
15 Mart'ta tanıtılabilir
Ancak Tesla, girdiği pazarda gidişatı bir anda değiştirebilecek bir şirket. Daha öne Model S ve X ile yakaladığı başarılar da bunun en belirgin örneği. Model Y de potansiyel olarak SUV pazarında da aynı şeyi tekrar edebilir. Aracın 15 Mart tarihinde resmen tanıtılması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hem de ben daha güzel yazmıştım, alt alta falan böyle güzel bir format içerisinde.
İnsanlar beni pek sevmiyor olabilir.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
10503 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, tesla ve