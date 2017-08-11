İşte karşınızda Tesla Model Y

Model 3'ün gün yüzü görmesiyle birlikte bu kez Tesla'nın bir sonraki küçük SUV'si olması beklenen Model Y gündeme gelmiş durumda. Şirket CEO'su Elon Musk kısa süre önce elektrikli kompakt crossover'ın Model 3'le aynı şasi ve temeller üzerine inşa edileceğini doğruladı.

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Model Y ile ilgili detaylar kısıtlı olsa da Tesla'nın geride bıraktığımız Haziran ayında aracın silüet görünümünü paylaşarak merakımızı bir nebze de olsa gidermeye çalıştığını hatırlıyoruz. Bugüne kadar kompakt SUV'nin tasarımı hayal gücümüzle sınırlıydı ancak durum değişti...

Model Y'nin 2019'da üretime girmesi planlanıyor

AutoExpress tarafından yayınlanan Model Y görselleri Model 3 tabanlı SUV'nin nasıl görünebileceğini kapsamlı bir şekilde ortaya koymuş durumda. Tesla, 2019'da Model Y'nin üretimine başlamayı umuyor. Musk'a göre araç Model 3 bileşenlerinden önemli bir miktar miras alacak.

Bu açıklama teknoloji girişimcisinin daha önceki söylemleriye tamamen ters düşüyor. Zira Musk önceki açıklamalarında Model Y'nin tamamen yeni bir mimari üzerine inşa edileceği söylemişti. Bununla birlikte, üretimi hızlandırmak ve aracı piyasaya daha hızlı sunabilmek için Tesla, Model 3'ün kendini kanıtlanmış platformundan faydalanabilir. Şirket böylece araştırma ve geliştirme maliyetlerini de önemli ölçüde azaltmış olacak.

http://www.autoexpress.co.uk/tesla/model-y/96548/new-tesla-model-y-suv-to-arrive-in-2019