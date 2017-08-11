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İşte karşınızda Tesla Model Y

Model 3 teslimatları başlarken gündemi bu kez şirketin bir sonraki SUV'si meşgul etmeye başladı. Şu ana kadar sadece silüetini gördüğümüz Tesla Model Y'nin render görselleri ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Model 3'ün gün yüzü görmesiyle birlikte bu kez Tesla'nın bir sonraki küçük SUV'si olması beklenen Model Y gündeme gelmiş durumda. Şirket CEO'su Elon Musk kısa süre önce elektrikli kompakt crossover'ın Model 3'le aynı şasi ve temeller üzerine inşa edileceğini doğruladı.
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Model Y ile ilgili detaylar kısıtlı olsa da Tesla'nın geride bıraktığımız Haziran ayında aracın silüet görünümünü paylaşarak merakımızı bir nebze de olsa gidermeye çalıştığını hatırlıyoruz. Bugüne kadar kompakt SUV'nin tasarımı hayal gücümüzle sınırlıydı ancak durum değişti...

Model Y'nin 2019'da üretime girmesi planlanıyor

AutoExpress tarafından yayınlanan Model Y görselleri Model 3 tabanlı SUV'nin nasıl görünebileceğini kapsamlı bir şekilde ortaya koymuş durumda. Tesla, 2019'da Model Y'nin üretimine başlamayı umuyor. Musk'a göre araç Model 3 bileşenlerinden önemli bir miktar miras alacak.
Bu açıklama teknoloji girişimcisinin daha önceki söylemleriye tamamen ters düşüyor. Zira Musk önceki açıklamalarında Model Y'nin tamamen yeni bir mimari üzerine inşa edileceği söylemişti. Bununla birlikte, üretimi hızlandırmak ve aracı piyasaya daha hızlı sunabilmek için Tesla, Model 3'ün kendini kanıtlanmış platformundan faydalanabilir. Şirket böylece araştırma ve geliştirme maliyetlerini de önemli ölçüde azaltmış olacak.

http://www.autoexpress.co.uk/tesla/model-y/96548/new-tesla-model-y-suv-to-arrive-in-2019 Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen
sanki ağzı bantlanmış gibi. çakmada olsa bir ızgara tasarımı olsa fena olmaz bence.
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DeistSuat 2 yıl
S.3.X.Y.
1 Yanıt Yanıtla +18
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V4LKyR 2 yıl
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kazanagasi 2 yıl
Adamlar yapıyor...
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McLaren64 2 yıl
Model S hariç alayı tipsiz Tesla araçlarının.
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Dukkha 2 yıl
Çok ruhsuz
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Cessabit 2 yıl
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Sirrüs 2 yıl
Gayet güzel. Tesla'nın Model 3 hariç her aracı güzel ama ufaktanda olsa sahte bir ızgara görüntüsü istiyor insan.
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Plakanın üstünde sanki bir şey eksik gibi keşke farklı bir tasarım yada ekleme yapsalardı.
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koyunsavar 2 yıl
TCK yada başka bişey umrumda değil seni bağlar benim TCK yok
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12 Angry Men 2 yıl
Porche cayenne'e benzıyor, guzel bence.
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savasserter 2 yıl
Tesla da kopyala yapıştırcılar kervanına katıldı.
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cancan_burak 2 yıl
Röportajı yapanın tek derdinin evlenmek olan kezban olması
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