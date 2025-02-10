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    2025 Tesla Model Y Long Range AWD, Avrupa tip onayını aldı

    Yakında Avrupa teslimatlarına başlanması planlanan yeni Tesla Model Y'nin Long Range AWD versiyonuna ilişkin detaylar ortaya çıktı.                              
    Yeni Tesla Model Y Long Range AWD, Avrupa tip onayını aldı Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Tesla Model Y, Avrupa'da tip onayını aldı. Şimdilik ilk listelenen versiyon çift motorlu Longe Range oldu. Böylece söz konusu modelin detaylı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Opal kod adıyla listelenen yeni Model Y'nin Avrupa'daki müşteri teslimatları yakında başlayacak.

    Türkiye'de %10 ÖTV diliminde kalan Standard Range'in yeni versiyonu henüz onay sürecinden geçmedi ancak önümüzdeki süreçte Performance versiyonuyla birlikte onaylanması bekleniyor. Bilindiği üzere bu model, maksimum gücü 220 kW olan motorun 159 kW ile kısıtlanmış bir versiyonuyla satılıyor. Yeni tip onay listesinde 4D3B olarak adlandırılan bu motorun da yer aldığını görmekteyiz.

    Yeni Tesla Model Y Long Range AWD, Avrupa tip onayını aldı Tam Boyutta Gör
    Bu da bizlere, CATL tarafından üretilen yeni LFPx bataryalı versiyonun Avrupa'da satışa sunulmasıyla beraber yeni bir onay gerekmeden Türkiye'de de satışa sunulabileceğini gösteriyor. Mevcut şartlarda yeni Model Y'nin %10 dilimi aşmaması için 1.914.000 TL'den pahalı olmaması gerekiyor. Ancak özellikle elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi yapılacağına dair söylentiler mevcut. Bu nedenle yakın zamanda şartlar değişebilir.

    Tip onayı alan Model Y Long Range AWD versiyona dönecek olursak, ön aksta 3D3A kodlu 158 kW'lık motor, arkada ise 4D3A kodlu 220 kW'lık motor bulunuyor. Söz konusu modelde LG Energy Solutions kaynaklı 79 kWsa'lik NMC batarya bulunuyor. Bu sayede araç, 19 inçlik jantlarla 603 km'ye kadar, 20 inçlik jantlarla 581 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Enerji tüketimi de sırasıyla 14,5 kWsa/100 km ve 15 kWsa/100 km olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Tesla Model Y Long Range AWD, Avrupa tip onayını aldı Tam Boyutta Gör
    Söz konusu versiyonun batarya paketinde ve motorlarında değişiklik olmamasına rağmen menzilinde %4'e yakın artış yaşanmış. Verimliliğin %3,7 artması ve yuvarlanma direncinin %14 azalması bu durumu açıklayabilir. Otomobilin ağırlığı ise eskisine göre 18 kg artmış durumda.
    Kaynakça https://x.com/DoluBatarya/status/1888900620540658031 https://tff-forum.de/t/wiki-model-3-model-y-technische-veraenderungen/100784/1393?u=eivissa
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