2025 Tesla Model Y Long Range AWD, Avrupa tip onayını aldı

Türkiye'de %10 ÖTV diliminde kalan Standard Range'in yeni versiyonu henüz onay sürecinden geçmedi ancak önümüzdeki süreçte Performance versiyonuyla birlikte onaylanması bekleniyor. Bilindiği üzere bu model, maksimum gücü 220 kW olan motorun 159 kW ile kısıtlanmış bir versiyonuyla satılıyor. Yeni tip onay listesinde 4D3B olarak adlandırılan bu motorun da yer aldığını görmekteyiz.
Tip onayı alan Model Y Long Range AWD versiyona dönecek olursak, ön aksta 3D3A kodlu 158 kW'lık motor, arkada ise 4D3A kodlu 220 kW'lık motor bulunuyor. Söz konusu modelde LG Energy Solutions kaynaklı 79 kWsa'lik NMC batarya bulunuyor. Bu sayede araç, 19 inçlik jantlarla 603 km'ye kadar, 20 inçlik jantlarla 581 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. Enerji tüketimi de sırasıyla 14,5 kWsa/100 km ve 15 kWsa/100 km olarak karşımıza çıkıyor.