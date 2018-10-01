Elon Musk, Tesla çalışanlarından tam otonom sürüş sistemini test etmelerini istiyor

Bloomberg'in ele geçirdiği bir e-postaya göre Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Autopilot adı verilen tam otonom sürüş sistemini test edilmek üzere çalışanlarına emanet edecek. E-postada Autopilot test programında 100 noktanın yer aldığı ve gönüllülerin alınacağı belirtiliyor.

İki yıl sonra Autopilot testleri başlıyor

Tesla'nın tam otonom sürüş testlerine katılmak isteyen çalışanlar gelecek yıl sonuna kadar şirketin Autopilot ekibi ile 300 ila 400 saatlik bir mesai yaparak Autopilot'u test edecek ve geri bildirimlerde bulunacaklar. Ayrıca bu çalışanlar herhangi bir Tesla araç almaları durumunda ise aracın Autopilot özelliği ve premium iç döşemesi için 13 bin dolarlık ekstra ücreti ödemeyecekler.

https://www.theverge.com/2018/9/28/17915888/elon-musk-tesla-full-self-driving-autopilot-test-employees-email

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Teklifin sadecesahip olan çalışanlar için mi yoksa olmayanlar için mi olduğu ise henüz netlik kazanmış değil. Elon Musk,tarihinde tüm Tesla otomobillerinin tamgereken donanım özelliklerine sahip olacağını açıklamış ve Autopilot'u beraber geliştirdiğişirketi ile ayrıldıktan sonra çözüm bulma arayışlarına girmişti. Aradan geçenAutopilot'un test aşamasına gelmesi, şirketin bu konudakaydettiğinin bir göstergesi diyebiliriz.