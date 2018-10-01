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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, iPhone ve Android'e gelen yeni Office özelliklerini duyurdu

Microsoft bir süredir Windows 10 ve Windows telefonlara yönelik Office uygulamalarına güncelleme yapmamış olsa da, iPhone ve Android versiyonlarını unutmuşa benzemiyor.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft, Android ve iOS platformlarında Office'in mobil versiyonunu geliştirmeye tamamen kararlı görünüyor. Şirket Ignite 2018 konferansındaki bir oturumda önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığı bazı güncellemeleri duyurdu.
Hem Android hem de iOS, özellikle Windows 10 Mobile'ın çökmesinden sonra Microsoft'un mobil açıdan en önemli odak noktası haline gelmiş durumda. Şirket bu müşterilerine tüm uygulama ve hizmetleri sunmanın bir öncelik olduğunu belirtiyor. Zira Microsoft Office uygulamaları iPhone'da 1,5 milyardan fazla indirildi ve Android platformunda da aylık 100 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Masaüstü versiyonuyla eş değer özellikler

Microsoft, Office mobil versiyonunun, masaüstü kardeşiyle aynı seviyede olmasının yanı sıra, belgelerin gerçek zamanlı geliştirilmesini sağlayan özelliklere kavuşmasını istiyor. Şirket kullanıcıların sunumları sırasında ve PowerPoint gibi uygulamaları çalıştırırken, akıllı telefonlarını lazer göstericilere dönüştürmelerini sağlayan yeni bir özelliği tanıttı. Ayrıca, Microsoft'un bir tablonun fotoğrafını çekip mobil uygulamalarda düzenleyebilme gibi fonksiyonel özellikler üzerinde de çalıştığı belirtildi.
 
Bu güncellemeler için bir zaman çizelgesi sunulmadı, ancak Microsoft'un Android ve iOS'a daha fazla bağlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni özelliklerin kısa bir süre sonra aktif duruma gelmesi bekleniyor. Yukarıdaki videoda Microsoft'un Office'in mobil versiyonu için düzenlediği Ignite oturumunun tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=1Mr21gg5dRs Yorum Yaz
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ALKaraca 7 ay
Yazık oldu Windowsphone a diyemeyeceğim.Darısı IOS ve Android e.
Ama yazık oldu Windowsphone kullanıcılarına.Microsoft özür dilemek için herhangi bir şey dahi yapmadı.En azından 200-300 dolar değerinde çek verirdi insan.
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