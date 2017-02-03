Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Trump’a danışmanlık yapmaya devam edecek

Uber CEO’su Travis Kalanick’in dün Trump’ın daışmanlığı görevinden istifa etmesinin ardından gözler Elon Musk’a çevrilmişti ancak Musk görevinin başında olduğunu duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elon Musk, Trump’a danışmanlık yapmaya devam edecek
 

Çalışanlarından gelen mesajlar ve Uber’e yapılan boykot sonucu 200.000’den fazla kullanıcının hesabını silmesinin ardından dün Uber CEO’su Travis Kalanick, Donald Trump’la görüştüğünü ve artık Ekonomik Danışma Konseyi’nin çalışmalarına katılmayacağını açıklamıştı.

Ayrıca Bkz. "Uber CEO'su Travis Kalanick artık Trump'ın danışmanı değil!"

Bu açıklamanın ardından konseyin bir diğer önemli ismi Elon Musk’ın da istifa edebileceği konuşuluyordu zira Elon Musk’ın seyahat yasağına karşı yeterince tepki göstermediğini düşünen Tesla müşterileri Model 3 ön siparişlerini iptal etmeye başlamıştı. Henüz bu hareket Uber’e yapılan boykot kadar ciddi boyutlara ulaşmasa da yaygınlık kazanması halinde Model 3’ün beklenen etkiyi yaratmaması söz konusuydu.

Elon Musk ise tüm bu boykot tehditlerine ve eleştirilere Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi ve konuşulanın aksine görevinden ayrılmayacağını duyurdu. Konseye ABD ve dünya için önemli konularda fikir bildirmek için katıldığını belirten Musk, yapılacak olan toplantıda bu yeni düzenlemeye ilişkin itirazlarını bildireceğini ve yeni çözüm önerileri arayacaklarını dile getirdi.

Elon Musk’ın tam açıklaması ise şu şekilde:

“Aralık ayında, ülkemiz ve dünya için önemli olduğunu düşündüğüm konularda geri bildirim sağlamak için Başkanlık Danışma Forumuna katılmayı kabul ettim. Yarınki toplantıda ben ve diğerleri göç konusunda alınan son karara karşı itirazları belirtecek ve politikadaki değişiklikler için öneri sunacağız. Danışma konseyleri sadece tavsiye ve katılım sağlar, yani idarenin yaptığı eylemlerle aynı görüşte olduğu anlamına gelmez. Hedeflerim, dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmak ve insanlığın çok gezegenli bir medeniyet haline gelmesine yardımcı olmak ve bunun sonucunda yüz binlerce iş alanı yaratarak herkes için daha ilham verici bir gelecek ortaya çıkarmak. Bu toplantıya katılımıma itiraz edenlerin bakış açısını anlıyorum, ancak şu anda kritik konularda katılım göstermenin daha da iyiye hizmet edeceğine inanıyorum”


https://www.engadget.com/2017/02/02/tesla-ceo-elon-musk-wont-quit-trumps-advisory-council/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Parola_18 2 yıl en beğenilen deniz.gokcen
deniz.gokcen

Sus bre kafir! Büyük oyunu görmüyor musun REİS 7 düvele haddini bildirecek alayının kanını akıtacağız inşAllah! İstedikleri Türkiye'yi bölmek BÖLDÜRMEYECEĞİZ ULAN! Gerekirse Beyaz Saray'ı bombalarız! Kimse gücümüzü test etmesin Amerika adında bir kıta bugün varsa yarın YOK olabilir! Fetöcü hainler!

okulların kapanması nı fırsat bilen bir troll daha peydah oldu
deniz.gokcenSus bre kafir! Büyük oyunu görmüyor musun REİS 7 düvele haddini bildirecek alayının kanını akıtacağız inşAllah! İstedikleri ...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
Elon muskda reisçi olmuş adam işi biliyor
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SigSauer6 2 yıl deniz.gokcen
deniz.gokcen

Sus bre kafir! Büyük oyunu görmüyor musun REİS 7 düvele haddini bildirecek alayının kanını akıtacağız inşAllah! İstedikleri Türkiye'yi bölmek BÖLDÜRMEYECEĞİZ ULAN! Gerekirse Beyaz Saray'ı bombalarız! Kimse gücümüzü test etmesin Amerika adında bir kıta bugün varsa yarın YOK olabilir! Fetöcü hainler!

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
deniz.gokcenSus bre kafir! Büyük oyunu görmüyor musun REİS 7 düvele haddini bildirecek alayının kanını akıtacağız inşAllah! İstedikleri ...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parola_18 2 yıl
yürekli adammış kınayıcıların kınamasından korkmayan dünyada dost olsun düşman oldun böyle adamalar lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 2 yıl
liboşlar cildirdi...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl
iki yüzlü davrandiklarini düsünen benmiyim ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
Elon muskda reisçi olmuş adam işi biliyor
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz.gokcen 2 yıl
Ak parti döneminde gerçekleşmiştir. İngiltere'de Amerika'da Avrupa'da hristiyanlar, yahudiler, museviler, ateistler #MuslimBan adı altında birleşip Trump'ı en ağır şekilde protesto edip müslümanlara bugüne kadar görülmemiş bir destekle sahip çıkmıştır ama dünya liderimiz RTE bu oyunu fark edip konuyla ilgili ölü taklidi yapmıştır. Reis çok zekidir hemen oyunu fark etmiş. Çakallar sizin sizin derdiniz başka. Sizin derdiniz Türkiye'yi bölmek! Allah senden razı olsun Reisim. Büllüğünü öpeyim Reis. (galp)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John WICK 2 yıl deniz.gokcen
deniz.gokcen
Ak parti döneminde gerçekleşmiştir. İngiltere'de Amerika'da Avrupa'da hristiyanlar, yahudiler, museviler, ateistler #MuslimBan adı altında birleşip Trump'ı en ağır şekilde protesto edip müslümanlara bugüne kadar görülmemiş bir destekle sahip çıkmıştır ama dünya liderimiz RTE bu oyunu fark edip konuyla ilgili ölü taklidi yapmıştır. Reis çok zekidir hemen oyunu fark etmiş. Çakallar sizin sizin derdiniz başka. Sizin derdiniz Türkiye'yi bölmek! Allah senden razı olsun Reisim. Büllüğünü öpeyim Reis. (galp)

Onlar muslumleri dusundugunden mi birlesiyorlar saniyorsun ?
Suriyede esadi devircez diye muhalifleri destekleyip silah veren milyonlarca insanin goc etmesine yuzbinlercesinin olumune sebep olan obama ve hayati toz pembe goren hedonist ilik liberaller degil mi ? Bu iliklar o zaman nerdeydi simdi kalkip muslumleri savunuyorlar deme bana.Trump alayina gecircek
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrCleanse 2 yıl
Bizimkinede kabizlik recetesi veren beyefendi yapsin
Izahi olmayan seylerin mizahi olur kimse gocunmasin
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3491 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elon musk, Diğer Bilim ve Teknoloji ve
2 etiket daha Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tokyo 2020 madalyaları elektronik cihaz dönüşümlerinden elde edilecek 2 yıl Ford Mondeo'nun otonom versiyonu mercek altında 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerinin modelleri ve çıkış tarihi sızdırıldı! 2 yıl GoPro, yeni kamerası Hero 6’yı bu sene satışa sunacak 2 yıl Google: Pixel serisinin üretimi durmadı 2 yıl Google Now ana ekran uygulaması veda ediyor 2 yıl Tesla sahipleri, kendi arabalarını tamir edebilecek 2 yıl YouTube'un mobil uygulamalarına 10 saniye ileri-geri alma özelliği geldi 2 yıl Bilim kurgu klasiği Dune'un yeni uyarlaması Arrival'ın yönetmenine emanet 2 yıl Çift kenarı kavisli ekrana sahip Galaxy Tab S3'ün görüntüleri sızdırıldı 2 yıl Apple'ın Hindistan'daki fabrikası iPhone üretimine başlıyor 2 yıl Medium'a ücretli abonelik sistemi geliyor 2 yıl Micron 2017 yol haritasını açıkladı 2 yıl Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı 2 yıl Firefox OS yolun sonuna geldi 2 yıl LG G6'nın yeni görselleri sızdırıldı 2 yıl PlayStation 4 Pro'ya Boost Modu geliyor 2 yıl 2si1 "Ağırlığı 2 ton" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl SpaceX roketlerinde kronik bozukluk mu var? Federal müfettişlerden şok iddia 2 yıl PlayStation 4 nihayet harici sabit disk desteğine kavuşuyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, Trump’a danışmanlık yapmaya devam edecek Sonraki İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor! 2 yıl Türkiye’nin de içinde olduğu yeni bir hacker skandalı patlak verdi 2 yıl Samsung Galaxy S8 bataryaları Japonya’dan 2 yıl Çizim yapabilen robot kol 2 yıl Chrome’a Web Apps için yeni özellikler geldi 2 yıl Facebook 2 milyar kullanıcı hedefine yürüyor 2 yıl Faraday Future'ın mega fabrika hayali yalan oldu! 2 yıl Snapchat halka arz ediliyor: Dev uygulamadan ilgi çekici rakamlar 2 yıl Türkiye'nin gizli balistik füzesi resmen kamuoyuna duyuruldu 2 yıl Türkiye'de oyun fiyatlarına zam endişesi: Avrupa Komisyonu incelemeye aldı! 2 yıl Noctua AM4 soketi uyumlu yeni soğutucularını duyurdu 2 yıl GoPro, 2016 yılını milyonlarca dolar zararla kapattı 2 yıl "2017 Dünyada Yılın Otomobili" finalistleri açıklandı 2 yıl Ünlü oyun şirketi Tencent'ten Türkiye pazarına milyonlarca dolarlık yatırım 2 yıl Nefret ettiğiniz şeylere göre yeni insanlarla tanışmanızı sağlayan uygulama: Hater 2 yıl Kalp yetmezliği yaşayanlar için yeni çözüm! 2 yıl LG G6 beklenenden daha pahalı olabilir 2 yıl Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı 2 yıl Libre Office’in 5.3 sürümü duyuruldu 2 yıl Uber CEO'su Travis Kalanick artık Trump'ın danışmanı değil! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim