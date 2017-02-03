Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uber CEO'su Travis Kalanick artık Trump'ın danışmanı değil!

Donald Trump’ın seyahat yasağına ilişkin düzenlemesini sert dille eleştiren ve buna karşı adımlar atan Travis Kalanick, çalışanlarına gönderdiği mesajla danışmanlık görevinden istifa ettiğini duyurd.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,7b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uber CEO'su Travis Kalanick artık Trump'ın danışmanı değil!
Tam Boyutta Gör

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşlarının ABD’ye girmesini yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından bu düzenlemeye karşı en çok tepki gösteren şirketlerden biri Uber olmuştu. Kişisel taksi uygulaması olan Uber; şirketin CEO’su Travis Kalanick’in yayınladığı mesajlarla bu düzenlemenin adil olmadığını ve bir an önce bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Ayrıca Bkz. "Google’ın Waymo sürücüsüz araç iştiraki önemli gelişmeler gösteriyor"  

Hafta sonu John F. Kennedy Havalimanı’nda yaşanan olayların ardından ise Uber halktan tepki görmüştü. Havalimanında göçmen ve mültecilere destek olmak için düzenlenen eylem sırasında taksiciler de eyleme destek vermek amacıyla müşteri almazken Uber’in Twitter hesabından ‘’Çalışmaya devam ediyoruz.’’ duyurusuna binlerce kişi telefonlarındaki Uber uygulamasını silerek yanıt vermiş ve şirketi açıklamalarının arkasında daha etkin bir pozisyonda durmaya davet etmişti. Hatta #DeleteUber etiketiyle yayılan protestoların 200 bin kişinin Uber hesabını silmesi ile sonuçlandığı iddia edildi.

Olayların ardından Kalanick, önce Uber’in göçmen faaliyetleriyle ilgilenen çeşitli sivil toplum kuruluşlarına toplam 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurmuş ardından yeni düzenlemeyle ilgili başkan ile konuşacağını açıklamıştı. Kalanick dün çalışanlarına attığı mesajda Donald Trump’la görüştüğünü ve artık Ekonomik Danışma Konseyi’nin çalışmalarına katılmayacağını kendisine bildirdiğini söyledi.

Yanlış Yorumlandı

Açıklamasında Trump’ın danışmanı olmanın, Trump’ı veya yaptıklarını onaylamak anlamına gelmediğini ama bunun yanlış yorumlandığını belirten Kalanick bu durumu düşünmek ve değerlendirmek için çok zaman harcadığını itiraf etti. Kalanick ayrıca bu yeni düzenlemeyle ailelerin parçalanacağını ve ABD’nin başarısının göçmenlere bağlı olduğunu vurgularken ‘’Göçmenlerin hakları için savaşacağız.’’ diyerek mesajını noktaladı.


http://www.theverge.com/2017/2/2/14491224/uber-travis-kalanick-trump-quits-advisory-council Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
K E N 2 yıl en beğenilen
Bu tepki gösterenler göçmen hayranıysa yer değiştirelim ülke olarak, biz oraya taşınalım onlar buraya gelsin.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DennisLars 2 yıl
Göçmen sevicileri ülkeye bekliyoruz
Gerçi adamlara nitelikli insanlar geliyor bizim ülkeye gelenler gibi daha konuşmayı bilmeyen çomarlar gelmiyor oda ayrı bi mesele
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 2 yıl
Ben bu Trump'ı aşırı seviyorum. Kaç milyon müslüman öldü, kimse ardına bile bakmadı, şimdi kötü adam Trump oldu, herkes müslümanlara ilgi kasıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scandarbeg 2 yıl
helal olsun adama.
liberal yumuşakların harcı değil bu iş!
zencilerden sopa ve hasp yemeye meksikalıların tecavüzlerine uğramaya araplar tarafından öldürülmeyi çok seviyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 2 yıl
Bizimkiler Trump'a laf yetiştirmeye çalışıcağına uluslarası iş yapabilicek güzel bir üniversite kursunlar da göçmenleri buraya davet etsinler. Amerika'nın başarısının bütün sırrı bu dünyanın dört bir yanından topladığı insan kaynağı. Ellerinin tersiyle itiyorlarsa bu fırsatı değerlendirmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 2 yıl
zengin insanların tuzu kuru göçmenler onlar için ucuz iş gücü demek sen villanda zaten halkdan izole yaşıyorsun rahatsın tabi sıradan vatandaş o meksikadan somaliden ıraktan gelenler ile aynı mahallede hergün burun buruna yaşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeanWinchester. 2 yıl
Kar peşinde değilse helal olsun adama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K E N 2 yıl en beğenilen
Bu tepki gösterenler göçmen hayranıysa yer değiştirelim ülke olarak, biz oraya taşınalım onlar buraya gelsin.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Elon Musk, Trump’a danışmanlık yapmaya devam edecek 2 yıl İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor! 2 yıl Türkiye’nin de içinde olduğu yeni bir hacker skandalı patlak verdi 2 yıl Samsung Galaxy S8 bataryaları Japonya’dan 2 yıl Çizim yapabilen robot kol 2 yıl Chrome’a Web Apps için yeni özellikler geldi 2 yıl Facebook 2 milyar kullanıcı hedefine yürüyor 2 yıl Faraday Future'ın mega fabrika hayali yalan oldu! 2 yıl Snapchat halka arz ediliyor: Dev uygulamadan ilgi çekici rakamlar 2 yıl Türkiye'nin gizli balistik füzesi resmen kamuoyuna duyuruldu 2 yıl Türkiye'de oyun fiyatlarına zam endişesi: Avrupa Komisyonu incelemeye aldı! 2 yıl Noctua AM4 soketi uyumlu yeni soğutucularını duyurdu 2 yıl GoPro, 2016 yılını milyonlarca dolar zararla kapattı 2 yıl "2017 Dünyada Yılın Otomobili" finalistleri açıklandı 2 yıl Ünlü oyun şirketi Tencent'ten Türkiye pazarına milyonlarca dolarlık yatırım 2 yıl Nefret ettiğiniz şeylere göre yeni insanlarla tanışmanızı sağlayan uygulama: Hater 2 yıl Kalp yetmezliği yaşayanlar için yeni çözüm! 2 yıl LG G6 beklenenden daha pahalı olabilir 2 yıl Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı 2 yıl Libre Office’in 5.3 sürümü duyuruldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Uber CEO'su Travis Kalanick artık Trump'ın danışmanı değil! Sonraki Robot uzmanlarının tasarladığı yarasa robot yetenekleriyle göz dolduyor 2 yıl Parlak siyah renkli LG G6 göründü 2 yıl Terörle mücadelede yeni dönem: İnsan tespit edebilen radarlar 2 yıl Cassini uzay aracından nefes kesen Satürn fotoğrafları 2 yıl Google’ın Waymo sürücüsüz araç iştiraki önemli gelişmeler gösteriyor 2 yıl Game of Thrones evreninde geçen Ejderhanın Oğulları bu yıl yayınlanacak 2 yıl Samsung Pay tüm Android cihazlara açıldı 2 yıl SoundHound, yapay zeka teknolojileri için 75 milyon dolar yatırım aldı 2 yıl GoPro Karma yeniden satışta 2 yıl 9 belediye daha PARDUS'a geçiş yapmak için imza attı 2 yıl Türkiye'ye taşınacağı belirtilen Crytek ana ofisindeki 15 kişiyi işten çıkardı 2 yıl Pokemon Go’dan iştah kabartan gelir: 1 milyar dolar! 2 yıl Gigabyte Z170X Gaming 7 EK incelemesi "Sıvı soğutmasıyla Z170 yaşıyor dedirten anakart" 2 yıl Apple MacBook Pro ailesinin taşınabilir özelliklerini arttırıyor 2 yıl Avustralya’dan araştırma ekibi soyadan grafen üretmeyi başardı 2 yıl Tim Cook, Apple hisselerini 5 milyon dolara sattı 2 yıl Dünyanın en değerli markası artık Apple değil 2 yıl Samsung Galaxy S8'i bu ay sonunda görebiliriz 2 yıl Samsung da Trump’ın vergi tehditlerine boyun eğdi 2 yıl Mozilli Vakfı'nın eski mühendisinden antivirüs yazılımları uyarısı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim