Uber CEO'su Travis Kalanick artık Trump'ın danışmanı değil!

Tam Boyutta Gör

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşlarının ABD’ye girmesini yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından bu düzenlemeye karşı en çok tepki gösteren şirketlerden biri Uber olmuştu. Kişisel taksi uygulaması olan Uber; şirketin CEO’su Travis Kalanick’in yayınladığı mesajlarla bu düzenlemenin adil olmadığını ve bir an önce bu karardan vazgeçilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Ayrıca Bkz. "Google’ın Waymo sürücüsüz araç iştiraki önemli gelişmeler gösteriyor"

Hafta sonu John F. Kennedy Havalimanı’nda yaşanan olayların ardından ise Uber halktan tepki görmüştü. Havalimanında göçmen ve mültecilere destek olmak için düzenlenen eylem sırasında taksiciler de eyleme destek vermek amacıyla müşteri almazken Uber’in Twitter hesabından ‘’Çalışmaya devam ediyoruz.’’ duyurusuna binlerce kişi telefonlarındaki Uber uygulamasını silerek yanıt vermiş ve şirketi açıklamalarının arkasında daha etkin bir pozisyonda durmaya davet etmişti. Hatta #DeleteUber etiketiyle yayılan protestoların 200 bin kişinin Uber hesabını silmesi ile sonuçlandığı iddia edildi.

Olayların ardından Kalanick, önce Uber’in göçmen faaliyetleriyle ilgilenen çeşitli sivil toplum kuruluşlarına toplam 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurmuş ardından yeni düzenlemeyle ilgili başkan ile konuşacağını açıklamıştı. Kalanick dün çalışanlarına attığı mesajda Donald Trump’la görüştüğünü ve artık Ekonomik Danışma Konseyi’nin çalışmalarına katılmayacağını kendisine bildirdiğini söyledi.

Yanlış Yorumlandı

Açıklamasında Trump’ın danışmanı olmanın, Trump’ı veya yaptıklarını onaylamak anlamına gelmediğini ama bunun yanlış yorumlandığını belirten Kalanick bu durumu düşünmek ve değerlendirmek için çok zaman harcadığını itiraf etti. Kalanick ayrıca bu yeni düzenlemeyle ailelerin parçalanacağını ve ABD’nin başarısının göçmenlere bağlı olduğunu vurgularken ‘’Göçmenlerin hakları için savaşacağız.’’ diyerek mesajını noktaladı.

http://www.theverge.com/2017/2/2/14491224/uber-travis-kalanick-trump-quits-advisory-council