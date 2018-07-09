Elon Musk Twitter'daki kripto para dolandırıcılarından övgüyle söz etti

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Geçtiğimiz yılın sonunda kripto para kavramının tüm dünyada bilinir hale gelmesiyle birlikte dolandırıcılar yeni bir yöntemi uygulamaya başladı. Twitter'da ünlü isimleri taklit eden dolandırıcılar ''hediye kripto para dağıttıklarını'' ve belirttikleri adrese gönderilen kripto para tutarının 10 katını, adrese kripto para gönderen kişiye hediye edeceklerini yazmaya başladı. Bu yılın başında ilk kez ortaya çıkan bu yeni yöntem artık Twitter'daki botlarla oldukça yaygın hale gelmiş durumda. Öyle ki artık takipçi sayısı birkaç bin olan kullanıcıların tweet'lerinin altına bile botlarla benzer yazılar yazılıyor ve insanların dolandırıcıların adreslerine kripto para göndermesi isteniyor.





Bot ağından etkilendi

Bu botların saldırısına sıkça uğrayan isimlerden biri de Elon Musk. Twitter'ı oldukça aktif bir şekilde kullanan Musk, attığı her tweet'in altında ''10 Ether hediye ediyoruz. Katılmak için tıklayın'' gibi ifadeler görmekten bir hayli sıkılmış. Bu konudaki şikayetini yine Twitter üzerinden dile getiren 47 yaşındaki CEO, dolandırıcılık amaçlı Twitter botlarından şikayetçi olsa da Twitter'ı tamamen ele geçiren bot ağını işleten kişiden etkilendiğini ima etti. Botları işleten kişinin kim olduğunu öğrenmek isteyen Musk bu işi ''çılgın bir yetenek'' olarak nitelendiriyor.





Twitter'daki bu botlardan şikayetçi olan bir diğer isimse Ethereum'un mimarı Vitalik Buterin. Mart ayında bu konudaki eleştirisini dile getiren Buterin, Twitter'ın kurucusu ve CEO'su olan Jack Dorsey'den bu soruna bir çözüm bulmasını istemişti. Buterin ayrıca Twitter'daki kullanıcı adına Ether hediye etmediğini de eklemişti.





Elon Musk'ın attığı tweet'in ardından Buterin de konuyla ilgili şikayetini yineledi. ''Keşke Elon Musk'ın Ethereum hakkında attığı ilk tweet botlar yerine Ethereum'un teknolojisiyle ilgili olsaydı.'' diyen Buterin, konuyla ilgili Jack Dorsey'den yardım istedi. Buterin ayrıca Ethereum topluluğundan birilerinin de bu tip botları filtreleyecek bir çözüm geliştirmesini rica etti.

https://thenextweb.com/hardfork/2018/07/09/twitter-cryptocurrency-musk-ethereum/