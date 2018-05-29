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Elon Musk doğruladı: Tesla süperşarj istasyonları Türkiye'ye geliyor

Tesla, 2018-2019 yıllarında kurulması planlanan yeni şarj istasyonlarına ait haritayı paylaştı. Haritada Türkiye de yer alırken Elon Musk da Türkiye'ye yönelik çalışmaları doğruladı.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk doğruladı: Tesla süperşarj istasyonları Türkiye'ye geliyor
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Elektrikli otomobiller denildiğinde akla ilk gelen marka olan Tesla, otomobillerin şarj edilebileceği istasyon ağını giderek genişletmenin peşinde. Geçtiğimiz aylarda şirket CEO'su Elon Musk da süperşarj istasyonları haritasında yakın zamanda bir güncelleme yapılacağını açıklayarak yeni istasyonların müjdesini vermişti. Musk'ın müjdelediği güncelleme geçtiğimiz günlerde yapıldı. Hem güncel haritaya hem de Musk'ın açıklamalarına göre Tesla süperşarj istasyonları ülkemizde de kurulup hizmet sunmaya başlayacak. 


10 şehirde hizmet sunacak 

Halihazırda dünya geneline 1260 noktada süperşarj hizmeti sunan şirketin güncel haritasında özellikle Çin ve Avrupa'da ciddi bir yapılanmaya gidileceği görülüyor. Şirket süperşarj istasyonlarının olduğu bölgelerde sayıyı artırmayı hedeflerken Türkiye gibi daha önce girmediği pazarlarda da şarj istasyonu kuracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanması planlanan süperşarj haritasına göre Türkiye'deki istasyonlar Edirne, İstanbul, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Ankara, İzmir, Aydın, Konya ve Antalya'da kurulacak. 


Güncellenmiş haritanın paylaşılmasının ardından Twitter'daki pek çok takipçisi Elon Musk'a haritanın doğruluğu hakkında sorular yöneltirken Utku Şimşek isimli bir Twitter kullanıcısı da "Elon, bu haritadaki Tesla şarj istasyonları doğru mu? Sadece bu bölgelerde mi inşa edilecek? Bu harita resmi mi?” sorusunu yöneltti. Musk ise bu soruyu "Süperşarjlar sonuç olarak bütün bölgeyi kapsayacak." ifadesini kullandı. Tesla'nın süperşarj kurulumu gerçekleştirdiği bölgelerde istasyon sayısını sürekli artırma yönünde çaba sarf ettiğini de düşünürsek ilk etapta 10 şehirde hizmet verecek olan şarj ağı ilerleyen yıllarda ülke geneline yayılabilir. 


2017 yılına kadar herhangi bir Tesla marka otomobil alan kullanıcıların süresiz olarak ücretsiz faydalanabildiği süperşarj istasyonlarında, araçlarını 2017 ve daha ileri bir tarihte satın alan kullanıcılar tarafından ödenen ücret bölgedeki elektrik fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin New York'taki kullanıcılar kWh başına 0.19$ öderken Kaliforniya'da ise aynı kullanım için ödenen ücret 0.20$. Tesla'nın süperşarj istasyonları ile ilk kez hizmet vereceği bölgelerde de bölgedeki elektrik fiyatına uygun bir ücret politikası uygulaması bekleniyor.


https://www.tesla.com/findus Yorum Yaz
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Roark 11 ay en beğenilen
sen o fiyatlara ötv + trt payı + kaçak şarj bedeli ekle
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The Balance 11 ay tufanumur12
Bizim ödediğimiz vergiyse onlarınki değil. Hangi ülke bu kadar vergi alıyor söylesene bana
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DH Misafiri 11 ay
model 3 haric diger ust seviye modeller elektrik parası ödemiyor sadece tesla model 3 ödüyor
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alemburda34 11 ay
Ben hibrit araçlardan yanayım hem uzun yol götürsün hemde şehir içinde elektrikli kullanabileyim.
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TeRraN 11 ay
Petrolün devrinin kapanmasına çok yakın bir zaman kaldı. Artık dizel emisyon değerleri sebebiyle otomobil üreticilerinin %40'ı dizel üretmiyor %30'da 2020'den sonra üretmeyeceğini açıkladı. Yani fosil yakıt hafif araçlar için kullanılmayacak.. Asıl büyük sorun bundan sonra başlıyor. Dünya dengeleri değişecek, haritalar tekrar şekillenecek. Lityum-kobalt çıkaran güçlü ülkeler bağımsızlıklarını korurken maalesef bazı ülkeler bağımsızlıklarını kaybedecek. Lityum üretimimiz ve kaynaklarımız çok düşük seviyede o yüzden yine dışarıya bağımlı olacağız fakat eğer bu süreçte sodyum borhidrür'ü zenginleştirebilirsek ve lityum kadar verimli hale getirirsek o zaman enerji tarafında sadece rusya'ya bağımlı kalırız :)
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Kaan.actio 11 ay
Adım güzel de 5 milyonluk Ankara’dan Türkiye’nin en gözde tatil yerlerini içeren İzmir, Balıkesir, aydın çevresine gidilemedikten sonra ne hayrı var o supercharge altyapısının? İnsan şundan bir tane Afyon’a koyar.
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Kaiser75 11 ay
Eyy Elon Musk sen ne yapmak istemektesin? Arkanda kimler var? Elektikli otomobil nedir neden yapılır?
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Paco-De Lucia 11 ay
Birisi su Teslanin Patronuna söylesin boşuna buralara istasyon kurup masraf yapmasın bizde o Teslayi alacak pere yoook,ayrıca hani diyelim diğer marka elektrikli araçlar için olsun desek ,bizimkiler halen dizel araba peşinde çevre kirliliği felan önemli değil ,rampada iyi gitsin yanındakinin tokatlasin yeter😁😁😁
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bulentcandan 11 ay
Tesla Model 3 baz donanım 35.000$. 1000$ nakliye bedeli ekle. Şu, bu derken 38.000-40.000$ etti diyelim. %15 ÖTV ve üzerine %18 KDV. Etti mi 54.000$, yani 240.000-250.000TL. Elektriği bedava desen yine kurtarmaz.
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bulentcandan 11 ay bulentcandan
Buradan basit bir hesap yapalım.
ABD'de asgari ücret 2.600$, Almanya'da 1.600€ (1.900$). Demek ki; ek geliri olan asgari ücretli bir ABD vatandaşı maaşını biriktirdi ve 13,5 ayda Tesla Model 3 aldı, Alman vatandaşı 18,5 ayda, gariban Türk vatandaşı ise 150 ayda anca alabildi. Eyyyy Elon...
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ufuk-34JD58 11 ay
kıçımızda don kalmadı belki telefonlarımızı şarj ederiz
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buraxus 11 ay
Araplar o petrolü bi taraflarına bulasın şimdi...
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general4242 11 ay
Evet ulke batiyor ama Elon Musk da enayi olunca yatirim yapiyor buraya..
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