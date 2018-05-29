Elon Musk doğruladı: Tesla süperşarj istasyonları Türkiye'ye geliyor

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Elektrikli otomobiller denildiğinde akla ilk gelen marka olan Tesla, otomobillerin şarj edilebileceği istasyon ağını giderek genişletmenin peşinde. Geçtiğimiz aylarda şirket CEO'su Elon Musk da süperşarj istasyonları haritasında yakın zamanda bir güncelleme yapılacağını açıklayarak yeni istasyonların müjdesini vermişti. Musk'ın müjdelediği güncelleme geçtiğimiz günlerde yapıldı. Hem güncel haritaya hem de Musk'ın açıklamalarına göre Tesla süperşarj istasyonları ülkemizde de kurulup hizmet sunmaya başlayacak.





10 şehirde hizmet sunacak

Halihazırda dünya geneline 1260 noktada süperşarj hizmeti sunan şirketin güncel haritasında özellikle Çin ve Avrupa'da ciddi bir yapılanmaya gidileceği görülüyor. Şirket süperşarj istasyonlarının olduğu bölgelerde sayıyı artırmayı hedeflerken Türkiye gibi daha önce girmediği pazarlarda da şarj istasyonu kuracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanması planlanan süperşarj haritasına göre Türkiye'deki istasyonlar Edirne, İstanbul, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Ankara, İzmir, Aydın, Konya ve Antalya'da kurulacak.





Güncellenmiş haritanın paylaşılmasının ardından Twitter'daki pek çok takipçisi Elon Musk'a haritanın doğruluğu hakkında sorular yöneltirken Utku Şimşek isimli bir Twitter kullanıcısı da "Elon, bu haritadaki Tesla şarj istasyonları doğru mu? Sadece bu bölgelerde mi inşa edilecek? Bu harita resmi mi?” sorusunu yöneltti. Musk ise bu soruyu "Süperşarjlar sonuç olarak bütün bölgeyi kapsayacak." ifadesini kullandı. Tesla'nın süperşarj kurulumu gerçekleştirdiği bölgelerde istasyon sayısını sürekli artırma yönünde çaba sarf ettiğini de düşünürsek ilk etapta 10 şehirde hizmet verecek olan şarj ağı ilerleyen yıllarda ülke geneline yayılabilir.





2017 yılına kadar herhangi bir Tesla marka otomobil alan kullanıcıların süresiz olarak ücretsiz faydalanabildiği süperşarj istasyonlarında, araçlarını 2017 ve daha ileri bir tarihte satın alan kullanıcılar tarafından ödenen ücret bölgedeki elektrik fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin New York'taki kullanıcılar kWh başına 0.19$ öderken Kaliforniya'da ise aynı kullanım için ödenen ücret 0.20$. Tesla'nın süperşarj istasyonları ile ilk kez hizmet vereceği bölgelerde de bölgedeki elektrik fiyatına uygun bir ücret politikası uygulaması bekleniyor.

https://www.tesla.com/findus