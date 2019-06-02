Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı

Uzay sektörünün yıldızı haline gelen SpaceX'in piyasa değeri sürekli olarak artmaya devam ediyor. SpaceX şimdi de Elon Musk'ın bir diğer şirketi olan Tesla'yı geride bırakmayı başardı.