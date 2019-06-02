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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı

Uzay sektörünün yıldızı haline gelen SpaceX'in piyasa değeri sürekli olarak artmaya devam ediyor. SpaceX şimdi de Elon Musk'ın bir diğer şirketi olan Tesla'yı geride bırakmayı başardı.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, tam 33,3 milyar dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli üç özel şirketinden (halka açık olmayan) birisi haline geldi. CNBC tarafından yapılan habere göre SpaceX, şu anda Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla'dan daha değerli durumda.

Tesla için geride bıraktığımız bir yıllık süreç bildiğiniz gibi epey zorlu geçti. Şirketin 2018 Ağustos ayındaki piyasa değeri 67 milyar dolara kadar ulaşmıştı. Ağustos ayından sonra yaklaşık 9 ay içerisinde ise Tesla'nın piyasaya değeri yarı yarıya düştü.

Tesla'nın aksine SpaceX ise piyasa değerini sürekli olarak artırıyor. Şirketin değeri 2019'un başlarında yaklaşık 30 milyar dolar olarak belirtilmişti. Şimdi bu rakam beş ay içerisinde 3 milyar dolar daha artış gösterdi. Burada özellikle de Starlink projesinin etkisi büyük olmuş. Projenin resmen start vermesiyle birlikte SpaceX önemli ölçüde yeni yatırımlar almayı başardı. SpaceX şu anda en azından kağıt üzerinde Tesla'dan daha değerli bir şirket.

Ayrıca Bkz. "Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler"

Uzayda devrim yapan şirket: SpaceX


Tekrar kullanılabilir roketleriyle beraber uzay sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan SpaceX, rakiplerini kısa sürede birer birer alt ederek sektörün lider ismi haline geldi. SpaceX bir taraftan NASA ve ABD ordusundan yüklü kontratlar almayı başarıyor, diğer bir taraftan da uluslararası şirketler ve ülkelerle de anlaşmalar yapıyor. Örneğin Türkiye'nin Türksat 5A ve 6A uydularını da SpaceX uzaya gönderecek.

SpaceX'in kurucusu ve tek sahibi konumunda olan Elon Musk ise şirketi kurduğu günden bu yana tek bir hedefe odaklanmış durumda: Mars'a insan göndermek. Musk, tüm bu uzay taşımacılığı işlerini Kızıl Gezegen'e giden yolda birer basamak olarak görüyor. Musk'ın ayrıca Starlink projesinden de yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir beklentisi var. Bakalım Elon Musk, nihai hedefi olan Mars'ta koloni kurma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek mi. 

https://www.cnbc.com/2019/05/31/elon-musk-spacex-is-now-worth-more-than-tesla.html Yorum Yaz
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elophidae 1 hf. en beğenilen
Teslayı kurdu, tüm otomobil devleri elektrikli araç üretme telaşına düştü. Space x i kurdu dünya sıraya girdi uydu yolluyor uzaya. Birileri hala bu adama laf ediyor. Hem de bizden. 😀
Teslayı kurdu, tüm otomobil devleri elektrikli araç üretme telaşına düştü. Space x i kurdu dünya sıraya girdi uydu yolluyor uzaya. Birileri hala bu adama laf e...
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Yanıtla +36
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.PanxeR. 1 hf.
Bizde daha fazla imamhatip lisesi yapmaya devam edelim.
2 Yanıt Yanıtla +30
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captain320 1 hf.
Adam çalışıyor aga emek veriyor başarılı oluyor.Biz ise yattığımız yerden para bekliyoruz sonra da neden geri kaldık diyoruz çalışmıyoruz beyler çalışmıyoruz
1 Yanıt Yanıtla +9
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technic26 6 gün
tosuncuk gibi poz vermiş. icraatıda onun gibi olmasın.
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Şeref60 6 gün yeni yorumcu
Avrupa bizi kısganiyiii
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Askaparta 1 hf.
Adam tosuncuğa benzemeye başladı.
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darkaura 1 hf.
isler yolunda giderse uzun vadede spacex in potansiyeli cok cok daha buyuk. 80lerdeki petrol sirketlerinden, bugunki appledan bile cok daha buyuk olabilir. islerin yolunda gitmesinden kastim gelecekteki uzay madenciligini onculugunu kendi yapabilirse. meteor kusaginda akillara zarar miktarlarda hazineler yatiyor. en basit ornekden platin, dunyadaki tum platini toplayip eritseniz, olimpik havuza bosaltsaniz insan bilegine ancak gelebilir. ayni sekilde dolasimdaki tum altinda bir olimpik havuzu ancak doldurabiliyor. bunun nedeni bu elementlerin cok agir olmalari, dunya olusurken sivi haldeyken dunyanin cekirdegine cokmus olmalari. bugun cikarilan altin ve platin grubu elementlerin hemen hepsi sonradan dunyaya dusen meteorlardan geldi. yani esas hazine meteorlarda. hele bazi meteorlar varki olusumunu tamamliyamamis bir gezegenin cokmus metal cekirdegi. icindeki nadir elementlerin oranini miktarini hayel emek mumkun degil. burdaki nokta altinin yada platinin ziynet esyasi olarak degeri degil. bu miktarda platin ve altini dunyaya getirdigin anda o deger kaybolur. esas degerleri teknolojide kullanimlari. mesela yakit hucresi gibi hidrojeni metani yakmadan direk elektirige cevirebilen cok verimli cok temiz bir teknoloji var ama cekirdeginde platin katalizor olarak kullanildigi icin yaygin kullanimi mumkun degil cunku dunyada o kadar platin yok. benzer sekilde altin en yuksek elektrik ve isi iletkenligine sahip metal ama fiyati yuzunden teknolojide kullanimi cok nadirdir. bunun gibi cok farkli alanlarda kullanilabilcek sayisiz mineral ve element uzayda oylece dolasiyor. spacex bunu ticari kullanima acabilirse dunyadaki tum petrol rezervlerinden daha buyuk bir zenginligin uzerine oturmus olur. bu yuzden potansiyeli cok cok buyuk diyorum. tabi gelecekde islerin nasil gidecegini gormesi zor. baskasi arkadan gelip sekeri kolayca elinden alabilirde.
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elophidae 1 hf. en beğenilen
Teslayı kurdu, tüm otomobil devleri elektrikli araç üretme telaşına düştü. Space x i kurdu dünya sıraya girdi uydu yolluyor uzaya. Birileri hala bu adama laf ediyor. Hem de bizden. 😀
Yanıtla +36
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.PanxeR. 1 hf.
Bizde daha fazla imamhatip lisesi yapmaya devam edelim.
2 Yanıt Yanıtla +30
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worldpartner 1 hf. .PanxeR.
Kardeşim sen ne yaptın normal bir lise okuyarak, herhalde sen de kurucuları arasındasın spacex'in
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Tenvir 5 gün .PanxeR.
.PanxeR.
Bizde daha fazla imamhatip lisesi yapmaya devam edelim.

Oncelikle hayirli bayramlar.
Artik bu tarz basliklarin altina bu tarz yorumlari yazmayi birakin. Imam hatip mezunuyum, Ogretmenim, su ana kadar iki okulda calistim. Her iki okulda da ogretmenlerin hic biri teknoloji ile benim kadar hasir nesir degildi.Ayrica imam hatipte normal lisede gorulen butun dersler veriliyot zaten. Isteyen istedigi okula gider.
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captain320 1 hf.
Adam çalışıyor aga emek veriyor başarılı oluyor.Biz ise yattığımız yerden para bekliyoruz sonra da neden geri kaldık diyoruz çalışmıyoruz beyler çalışmıyoruz
1 Yanıt Yanıtla +9
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ERIKCI 1 hf. captain320
captain320
Adam çalışıyor aga emek veriyor başarılı oluyor.Biz ise yattığımız yerden para bekliyoruz sonra da neden geri kaldık diyoruz çalışmıyoruz beyler çalışmıyoruz

Çok doğru tamamen katılıyorum...
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