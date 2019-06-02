Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı geride bıraktı

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, tam 33,3 milyar dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli üç özel şirketinden (halka açık olmayan) birisi haline geldi. CNBC tarafından yapılan habere göre SpaceX, şu anda Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla'dan daha değerli durumda.
Tesla için geride bıraktığımız bir yıllık süreç bildiğiniz gibi epey zorlu geçti. Şirketin 2018 Ağustos ayındaki piyasa değeri 67 milyar dolara kadar ulaşmıştı. Ağustos ayından sonra yaklaşık 9 ay içerisinde ise Tesla'nın piyasaya değeri yarı yarıya düştü.
Tesla'nın aksine SpaceX ise piyasa değerini sürekli olarak artırıyor. Şirketin değeri 2019'un başlarında yaklaşık 30 milyar dolar olarak belirtilmişti. Şimdi bu rakam beş ay içerisinde 3 milyar dolar daha artış gösterdi. Burada özellikle de Starlink projesinin etkisi büyük olmuş. Projenin resmen start vermesiyle birlikte SpaceX önemli ölçüde yeni yatırımlar almayı başardı. SpaceX şu anda en azından kağıt üzerinde Tesla'dan daha değerli bir şirket.
Ayrıca Bkz. "Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler"
Tekrar kullanılabilir roketleriyle beraber uzay sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan SpaceX, rakiplerini kısa sürede birer birer alt ederek sektörün lider ismi haline geldi. SpaceX bir taraftan NASA ve ABD ordusundan yüklü kontratlar almayı başarıyor, diğer bir taraftan da uluslararası şirketler ve ülkelerle de anlaşmalar yapıyor. Örneğin Türkiye'nin Türksat 5A ve 6A uydularını da SpaceX uzaya gönderecek.
SpaceX'in kurucusu ve tek sahibi konumunda olan Elon Musk ise şirketi kurduğu günden bu yana tek bir hedefe odaklanmış durumda: Mars'a insan göndermek. Musk, tüm bu uzay taşımacılığı işlerini Kızıl Gezegen'e giden yolda birer basamak olarak görüyor. Musk'ın ayrıca Starlink projesinden de yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir beklentisi var. Bakalım Elon Musk, nihai hedefi olan Mars'ta koloni kurma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek mi.
Tesla için geride bıraktığımız bir yıllık süreç bildiğiniz gibi epey zorlu geçti. Şirketin 2018 Ağustos ayındaki piyasa değeri 67 milyar dolara kadar ulaşmıştı. Ağustos ayından sonra yaklaşık 9 ay içerisinde ise Tesla'nın piyasaya değeri yarı yarıya düştü.
Tesla'nın aksine SpaceX ise piyasa değerini sürekli olarak artırıyor. Şirketin değeri 2019'un başlarında yaklaşık 30 milyar dolar olarak belirtilmişti. Şimdi bu rakam beş ay içerisinde 3 milyar dolar daha artış gösterdi. Burada özellikle de Starlink projesinin etkisi büyük olmuş. Projenin resmen start vermesiyle birlikte SpaceX önemli ölçüde yeni yatırımlar almayı başardı. SpaceX şu anda en azından kağıt üzerinde Tesla'dan daha değerli bir şirket.
Ayrıca Bkz. "Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler"
Uzayda devrim yapan şirket: SpaceX
Tekrar kullanılabilir roketleriyle beraber uzay sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan SpaceX, rakiplerini kısa sürede birer birer alt ederek sektörün lider ismi haline geldi. SpaceX bir taraftan NASA ve ABD ordusundan yüklü kontratlar almayı başarıyor, diğer bir taraftan da uluslararası şirketler ve ülkelerle de anlaşmalar yapıyor. Örneğin Türkiye'nin Türksat 5A ve 6A uydularını da SpaceX uzaya gönderecek.
SpaceX'in kurucusu ve tek sahibi konumunda olan Elon Musk ise şirketi kurduğu günden bu yana tek bir hedefe odaklanmış durumda: Mars'a insan göndermek. Musk, tüm bu uzay taşımacılığı işlerini Kızıl Gezegen'e giden yolda birer basamak olarak görüyor. Musk'ın ayrıca Starlink projesinden de yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir beklentisi var. Bakalım Elon Musk, nihai hedefi olan Mars'ta koloni kurma hayalini gerçeğe dönüştürebilecek mi.
https://www.cnbc.com/2019/05/31/elon-musk-spacex-is-now-worth-more-than-tesla.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oncelikle hayirli bayramlar.
Artik bu tarz basliklarin altina bu tarz yorumlari yazmayi birakin. Imam hatip mezunuyum, Ogretmenim, su ana kadar iki okulda calistim. Her iki okulda da ogretmenlerin hic biri teknoloji ile benim kadar hasir nesir degildi.Ayrica imam hatipte normal lisede gorulen butun dersler veriliyot zaten. Isteyen istedigi okula gider.
Çok doğru tamamen katılıyorum...
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