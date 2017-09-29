Elon Musk, önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planlarını detaylandırıyor (CANLI)

Headed to Adelaide soon to describe new BFR planetary colonizer design in detail @IAC2017. This should be worth seeing. Design feels right. — Elon Musk (@elonmusk) 27 Eylül 2017

SpaceX CEO'su Elon Musk, bu sene Avustralya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde (International Astronautical Congress) bugün sahneye çıkıyor. Musk'ın önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planlarını detaylandıracağı büyük sunum Türkiye saatiyle 07.30'da başlayacak.Kızıl Gezegen'e dair dev planlarını ilk kez geçtiğimiz yıl yine aynı kongre sırasında ortaya çıkaran Elon Musk, bugünkü sunumunda ise bu planlarındaki bazı değişiklikler ve güncellemelerden bahsedecek. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Musk,"BFR Planetary Colonizer (Interplanetary Transport System) dizaynını detaylı bir şekilde anlatmak için Adelaide'ye(sunumun yapılacağı şehir) doğru yola çıktım. Görmeye değer şeyler olacak." sözlerini kullanıyor.Musk'ın bugün "detaylı bir şekilde" anlatacağı yeni planlarının geçen senekilere oranla çok daha farklı bilgiler ve yeni konsept tasarımlar içermesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Interplanetary Transport System (Gezegenlerarası Taşıma Sistemi) ismiyle tanıtılan devasa uzay araçları ve roketler bu sene muhtemelen tamamiyle farklı bir dizaynla karşımıza çıkacak. Uzun bir geliştirme sürecinde olan SpaceX, karşılarına çıkan teknik aksaklıklara bağlı olarak roket ve uzay aracı tasarımlarında sürekli olarak güncellemelere gidiyor.Tabi Elon Musk'ın bugünkü sunumunda ne tür plan değişikliklerinden bahsedeği henüz netleşmiş değil. Ancak yine Musk'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalardan yola çıkarak bugün daha küçük bir Mars roketin tanıtılacağını söyleyebiliriz. Zira Musk, Temmuz ayında katıldığı bir program sırasında 2016'da tanıtılan devasa BFR (Big Fucking Rocket) roketinin maliyet ve uygulanabilirlik anlamında çok da mantıklı görünmediğini belirtmişti. Bakalım yeni roket ve uzay araçları geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine bizleri etkilemeyi başarabilecek mi.Elon Musk'ın "Making Life Multiplanetary" isimli sunumunu aşağıdaki Youtube adresi üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.