Elon Musk, otomobilleri yer altına taşıyacak asansörü tanıttı

Elon Musk geçtiğimiz nisan ayında, trafik sorununu çözecek ulaşım modelini tanıtmıştı. Musk'ın fikrine göre insanlar trafiğin sıkıştığı anlarda yol kenarlarında bulunan asansörlerle The Boring Company tarafından kazılan tünellere inecek ve tünellerdeki patenler aracılığıyla saatte 200km hıza ulaşarak trafiği atlatacak. Projenin ne zaman hayata geçeceği ve tünel kazılarının ne durumda olduğu henüz bilinmiyor ancak Musk ilk asansörü tanıttı.

Elon Musk, Instagram hesabından The Boring Company'nin geliştirdiği asansörün, SpaceX'in Kaliforniya'daki merkezinde gerçekleştirilen test görüntülerini paylaştı. Musk'ın; TED Konferansı'nda paylaştığı tanıtım videosuna benzer şekilde testte de bir Tesla otomobili asansör aracılığıyla yer altına iniyor. Henüz tünele ait diğer görüntüler ortaya çıkmış değil ancak otuza yakın kata sahip olması planlanan yer altı tünellerine inen otomobillerin burada yüksek hızlara ulaşması bekleniyor.

Elon Musk ocak ayında yaptığı açıklamasında tünel kazılarının bir ay içinde başlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından pek çok kişi Musk'ın tünel kazılarına başlaması için gerekli izinleri almadığını düşünse de Musk, şubat ayında tünellere ait ilk fotoğrafları paylaşmıştı.

The Boring Company'nin ilk asansör testini aşağıdan izleyebilirsiniz: