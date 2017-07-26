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Elon Musk, otomobilleri yer altına taşıyacak asansörü tanıttı

Elon Musk ilk kez nisan ayında tanıttığı yeni ulaşım modelinde otomobilleri asansörlerle yer altına taşıyacaklarını açıklamıştı. Musk ilk asansör testlerine ait görüntüleri paylaştı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk geçtiğimiz nisan ayında, trafik sorununu çözecek ulaşım modelini tanıtmıştı. Musk'ın fikrine göre insanlar trafiğin sıkıştığı anlarda yol kenarlarında bulunan asansörlerle The Boring Company tarafından kazılan tünellere inecek ve tünellerdeki patenler aracılığıyla saatte 200km hıza ulaşarak trafiği atlatacak. Projenin ne zaman hayata geçeceği ve tünel kazılarının ne durumda olduğu henüz bilinmiyor ancak Musk ilk asansörü tanıttı.
 

Elon Musk, Instagram hesabından The Boring Company'nin geliştirdiği asansörün, SpaceX'in Kaliforniya'daki merkezinde gerçekleştirilen test görüntülerini paylaştı. Musk'ın; TED Konferansı'nda paylaştığı tanıtım videosuna benzer şekilde testte de bir Tesla otomobili asansör aracılığıyla yer altına iniyor. Henüz tünele ait diğer görüntüler ortaya çıkmış değil ancak otuza yakın kata sahip olması planlanan yer altı tünellerine inen otomobillerin burada yüksek hızlara ulaşması bekleniyor.

Elon Musk ocak ayında yaptığı açıklamasında tünel kazılarının bir ay içinde başlayacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından pek çok kişi Musk'ın tünel kazılarına başlaması için gerekli izinleri almadığını düşünse de Musk, şubat ayında tünellere ait ilk fotoğrafları paylaşmıştı.
The Boring Company'nin ilk asansör testini aşağıdan izleyebilirsiniz: 

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Simplify 1 yıl
ELON MUSK ARTIK ŞİŞİRİLMİŞ BİR BALON. REKLAMLARLA FON SAĞLADILAR BİR GÜZEL SONRA O İPTAL BU İPTAL.
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fırat.ç. 1 yıl Simplify
mezar35
ELON MUSK ARTIK ŞİŞİRİLMİŞ BİR BALON. REKLAMLARLA FON SAĞLADILAR BİR GÜZEL SONRA O İPTAL BU İPTAL.

Aynen oyle
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anteplee35 1 yıl
Tamam da bu proje yeni bir şey değil ki zaten neyini tanıtıyor al linki youtube.com/...
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ufo 1 yıl anteplee35
Tebrikler yer alti otoparki oldugunu bulmussun, proje ne peki izledin mi?
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Ink 1 yıl
Helal kardes böyle devam.
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kadirirdem 1 yıl
Bu adam sürekli proje tasarlıyor ,adam çalışıyor.
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kanaryalıyık 1 yıl
kusura bakmayın da berbat bi proje. trafiğin sıkışmasını fırsata çevirip nasıl cep soyarım demiş. fiyatları oldukça tuzlu olsa gerek. zaten dünyada pek yaygınlaşacak bir şeye benzemiyor
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Morphinz 1 yıl
Ben bunların içerisinde tren vb bir şey ilerleyecek diye düşünüyordum, ilginç
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axaxa 1 yıl
O tüneller bunun içinmiş demek
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St Batuhan 1 yıl
Araba o kadar yavaş gelince tırstım asansör de yavaş. Hadi ilk test diye çok önemli değil diyecektim ama beklediğimden hızlı çıktı. En önemli kısımlardan biri tekerler için güzel bir frenleme sistemi olursa otonom yapılı araçlarda bence çok hız katar trafikte. Yani bununla inmenin hızlı olması kadar uygun pozisyona gelmenin de hızı önemli bence.
Ya da çok özel bir materyal ile aslında yolun içinde gömülü tutacaksın ve isteğe bağlı olarak otonom şekilde aşağı açılacak. Birden elastik yapıda eğim alacak aşağı tünele ve gireceksin... Tron Legacy gibi biraz.
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