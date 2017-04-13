Elon Musk'tan kamyonet ve tır açıklaması

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Elektrikli ve otonom araç dünyasında lider konumda bulunan Tesla, bugüne kadar sadece binek otomobil üretimi yapıyordu ancak Elon Musk'ın açıklamalarına göre şirket yakın bir tarihte tır ve kamyonet üretimine de başlayacak. Geçtiğimiz yıl da bu yönde açıklamalar yapan Musk, şirketin ilk kez tır üreteceğini duyurmuş ve bu yıl şubat ayında da projede önemli gelişmeler kaydedildiğini dile getirmişti. Musk'ın son açıklaması ise Tesla'ya ait bir tırı sadece birkaç ay sonra görebileceğimizi işaret ediyor.





Elon Musk, son attığı tweetiyle ekibin harika bir iş çıkardığını ve Tesla tırının eylül ayında ilk kez tanıtılacağını dile getirdi. Tır ile ilgili henüz başka bir bilgi yok ancak şirketin faaliyetlerini göz önünde bulundurursak Tesla elektrikli ve otonom sürüş kabiliyetine sahip bir tırla şu an Uber çatısı altında faaliyet sürdüren otonom tır geliştirme şirketi Otto'ya rakip olacak ürünler ortaya koyabilir.









Kamyonet İçin de Tarih Verdi

Musk'ın bu tweetinin ardından bir takipçisinin Tesla'ya ait kamyonetin ne zaman tanıtılacağını sorması üzerine ise Musk, 18-24 ay içinde kamyonetin de görücüye çıkacağını açıkladı. Bir süredir analistler tarafından hisseleri hızlı yükselmesine rağmen bu yükselişi destekleyecek üretime ve ürün çeşitliliğine sahip olmadığı nedeniyle eleştirilen şirket görünen o ki tır ve kamyonetlerle ürün gamını arttırarak bu eleştirilere cevap verecek.





http://www.businessinsider.com/tesla-unveiling-semi-truck-in-september-elon-musk-says-2017-4