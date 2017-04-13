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Elon Musk'tan kamyonet ve tır açıklaması

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara göre şirket ürün çeşitliliğini arttıracak. Tesla'nın yakın tarihte kullanıcılarla buluşturacağı ürünleri ise kamyonet ve tır.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,9b
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21
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk'tan kamyonet ve tır açıklaması
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Elektrikli ve otonom araç dünyasında lider konumda bulunan Tesla, bugüne kadar sadece binek otomobil üretimi yapıyordu ancak Elon Musk'ın açıklamalarına göre şirket yakın bir tarihte tır ve kamyonet üretimine de başlayacak. Geçtiğimiz yıl da bu yönde açıklamalar yapan Musk, şirketin ilk kez tır üreteceğini duyurmuş ve bu yıl şubat ayında da projede önemli gelişmeler kaydedildiğini dile getirmişti. Musk'ın son açıklaması ise Tesla'ya ait bir tırı sadece birkaç ay sonra görebileceğimizi işaret ediyor.


 
Elon Musk, son attığı tweetiyle ekibin harika bir iş çıkardığını ve Tesla tırının eylül ayında ilk kez tanıtılacağını dile getirdi. Tır ile ilgili henüz başka bir bilgi yok ancak şirketin faaliyetlerini göz önünde bulundurursak Tesla elektrikli ve otonom sürüş kabiliyetine sahip bir tırla şu an Uber çatısı altında faaliyet sürdüren otonom tır geliştirme şirketi Otto'ya rakip olacak ürünler ortaya koyabilir.



Kamyonet İçin de Tarih Verdi 

Musk'ın bu tweetinin ardından bir takipçisinin Tesla'ya ait kamyonetin ne zaman tanıtılacağını sorması üzerine ise Musk, 18-24 ay içinde kamyonetin de görücüye çıkacağını açıkladı. Bir süredir analistler tarafından hisseleri hızlı yükselmesine rağmen bu yükselişi destekleyecek üretime ve ürün çeşitliliğine sahip olmadığı nedeniyle eleştirilen şirket görünen o ki tır ve kamyonetlerle ürün gamını arttırarak bu eleştirilere cevap verecek. 



http://www.businessinsider.com/tesla-unveiling-semi-truck-in-september-elon-musk-says-2017-4 Yorum Yaz
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furkant1 2 yıl en beğenilen strathmorea
strathmorea

Elon musk un her tweet ini haber olarak girecek misiniz buraya. Kabak tadı vermeye başladı.

Ben burada bu haberi görmesem Tesla'nın kamyonlarının Eylül ayında tanıtılacağını bilmeyecektim. Sıkıntınız nedir ? Gayet haber niteliği taşıyan bir konu bu. Elektrikli araçlar ilginizi çekmiyorsa veya Tesla haberlerini sevmiyorsanız konuya girmezsiniz. Hadi girdiniz "böyle haber mi olur" diye yorum atmazsınız.
strathmoreaElon musk un her tweet ini haber olarak girecek misiniz buraya. Kabak tadı vermeye başladı.Ben burada bu hab...
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Yanıtla +42
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strathmorea 2 yıl
Elon musk un her tweet ini haber olarak girecek misiniz buraya. Kabak tadı vermeye başladı.
4 Yanıt Yanıtla +27
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AlicanNalbat 2 yıl
Darısı TÜRKİYE'ye inşallah...
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pofpor01 2 yıl
Teknoloji sitesinde teknoloji haberi. Ne var bunda? Başlığı okuyun Tesla ve Elon Musk yazısını görünce tıklamayın. Kimse zorla fareye tıklattırmıyor. Haber değeri taşıması için illa da Elon Musk'ın memelerinin mi görünmesi lazım?
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ilkercom 2 yıl
parayla aldığı tv platformunda zorla reklam izlettirilen kitle gelmiş burda haber olarak sunulan yazıyı tıklamış açmış altına zahmet buyurup bıktık tesladan yazmış. cidden zeka testi yapıp öyle üye yapmak lazım siteye.
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V4LKyR 2 yıl
Ya arkadaş hayırdır Tesla haberleri görünce rahatsız olmalar falan? Rahatsız oluyorsan okumazsın kardeşim? Neden "böyle haberler yapmayın" moduna girerek diğer insanların da Tesla haberi okuma hakkını gasp etmek istiyorsun?
Sen harami misin?
Tesla ve Elon Musk haberlerini seviyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Burada "şu haberi yapmayın, bu haberi yapın" gibi bir söylemde bulunmaya kimsenin hakkı yok, hangi haber yapacağına DH ekibi karar verir. Bir problem varsa, problem DH ekibine iletilir, onlar kendi aralarında görüşürler, nedir ne değildir diye, daha sonra gerekçeli olarak cevap verilir, işler hallolur. DH ekibi forumdakinin aksine çoluk çocuktan oluşmuyor, bu işten ekmek kazanan, aklı başında yetişkin insanlar var orda. Adamların "işi" bu. Nasıl ki sen bir fabrikada veya bilmem nerde çalışarak ekmek kazanıyorsun, bu arkadaşlar da tam zamanlı olarak DH şirketinde çalışıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +3
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strathmorea 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Ya arkadaş hayırdır Tesla haberleri görünce rahatsız olmalar falan? Rahatsız oluyorsan okumazsın kardeşim? Neden "böyle haberler yapmayın" moduna girerek diğer insanların da Tesla haberi okuma hakkını gasp etmek istiyorsun?


Sen harami misin?


Tesla ve Elon Musk haberlerini seviyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Burada "şu haberi yapmayın, bu haberi yapın" gibi bir söylemde bulunmaya kimsenin hakkı yok, hangi haber yapacağına DH ekibi karar verir. Bir problem varsa, problem DH ekibine iletilir, onlar kendi aralarında görüşürler, nedir ne değildir diye, daha sonra gerekçeli olarak cevap verilir, işler hallolur. DH ekibi forumdakinin aksine çoluk çocuktan oluşmuyor, bu işten ekmek kazanan, aklı başında yetişkin insanlar var orda. Adamların "işi" bu. Nasıl ki sen bir fabrikada veya bilmem nerde çalışarak ekmek kazanıyorsun, bu arkadaşlar da tam zamanlı olarak DH şirketinde çalışıyorlar.

Şimdi iyi güzel yazmışın da. Harami nedir ne alaka ve neden. Sen şimdi bana harami misin dersen bende sana sen hırsız mısın sen yol kesen misin diye sorduğun soruyu aynen iletirim. Patavatsızlığın lüzumu yok. İkincisi Teslanın gelişimini bende takip etsem de iki tweet arasında 9 dakika fark varken (az önce de model 3 haberi girildi) tüm tweetleri ayrı haber yapma olayı komik geliyor. Tek sütunda hepsi gayet verilebilecekken kota doldurmaya yönelik şişirmelere vurgu yaptım. Hemen ooo tesla sevmiyor, sevmiyorsan okuma bilmem ne. Sizene, he si-ze-nee. Gören duyan Tesla düşmanı sanacak ya.
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12 Angry Men 2 yıl
Adamın yorumundan sanane furkan ? İstediğini yazıp eleştirmekte özgür, hazmedemiyorsan bloklarsın.
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kendindenvazgeçenadam 2 yıl 12 Angry Men
her konuda aynı şeyi yapıyorlar ayıp denen birşey var hepimiz twitter kullanmıyoruz burası bir forum bu tip haberler gayet normal siz neden furkanı eleştirdiniz
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khytr89 2 yıl
Helal olsun şu adamı çok takdir ediyorum. Ama tabii yönetici olarak.. Next level jobs resmen.. Daha önce bulunup icat edilen şeyleri kendi bulmuş gibi aktarıyor ve bu işi de jobs kadar iyi yapıyor..
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strathmorea 2 yıl
Elon musk un her tweet ini haber olarak girecek misiniz buraya. Kabak tadı vermeye başladı.
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H34RTL3SS 2 yıl strathmorea
strathmorea

Elon musk un her tweet ini haber olarak girecek misiniz buraya. Kabak tadı vermeye başladı.

sen takip ettiğin sürece :)
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furkant1 2 yıl strathmorea
strathmorea

Elon musk un her tweet ini haber olarak girecek misiniz buraya. Kabak tadı vermeye başladı.

Ben burada bu haberi görmesem Tesla'nın kamyonlarının Eylül ayında tanıtılacağını bilmeyecektim. Sıkıntınız nedir ? Gayet haber niteliği taşıyan bir konu bu. Elektrikli araçlar ilginizi çekmiyorsa veya Tesla haberlerini sevmiyorsanız konuya girmezsiniz. Hadi girdiniz "böyle haber mi olur" diye yorum atmazsınız.
Yanıtla +42
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aliofage 2 yıl strathmorea
strathmorea

Elon musk un her tweet ini haber olarak girecek misiniz buraya. Kabak tadı vermeye başladı.

Elon Musk'ın her tweeti burada haber olacak kadar değerli çünkü. Her tweeti dünyada bir ilk.
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Ambarad 2 yıl
ETS 2'de Teslaları görürüz o zaman. Gerçi daha Renault Range T, MAN TGX Euro 6, Scania'nın yeni nesilleri gelmedi ama olsun
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