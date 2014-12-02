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Embrace akıllı saati epilepsi hastalarını takip edecek

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Embrace akıllı saati epilepsi hastalarını takip edecek

Sağlık alanında daha çok Kickstarter tarzı projelerle pek çok yeni teknolojinin kullanıcıların hizmetine sunulduğunu görüyoruz. Genelde bizzat kendisi hastalıklardan muzdarip kişilerin geliştirdiği bu projelere son örnek Embrace akıllı saati.

Empatica tarafından geliştirilen Embrace akıllı saati epilepsi nöbetlerini daha ortaya çıkmadan önce tespit etmeyi ve kullanıcısını uyarmayı amaçlıyor. Cihaz standart olarak zamanı gösteriyor, fitness takibi yapıyor ve uyku düzenini gözlemliyor. 

Tüm bunların yanında epilepsi hastalarına yönelik olarak derideki terin boyutuna göre elektrodermal ölçümler yapıyor ve nöbetlerin ne zaman gelebileceğine dair tahminler yapıyor. Cihaz Bluetooth üzerinden mobil uygulamasına bilgileri gönderiyor ve acil durumlarda kullanıcısını uyarıyor. 

Cihazda dokunmatik olmayan bir ekran yer alıyor ve sadece saat ile stres seviyelerini gösteriyor. Ayrıca iki saat birbirine yakınlaştığında titreşme özelliğine sahip. Böylece tedavi ile yükümlü görevliler de bu tür hastalara yaklaştıklarında uyarı alabiliyor. Cihaz yaklaşık olarak bir haftalık kullanım süresi sunuyor. 

Embrace projesi Indiegogo üzerinde ihtiyacı olan bağış miktarını ikiye katladı gerçekleşme imkanı buldu. Cihaz Temmuz 2015 itibariyle en az 189$ bağış yapan destekçilere gönderilecek.  

https://www.indiegogo.com/projects/embrace-a-gorgeous-watch-designed-to-save-lives Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
epilepsi için embrace akıllı saati nerden alabilirim.
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Computeus 4 yıl
Pebble zaten yüklene bir face ile bu işi yapıyor. Hem de daha ucuza.
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