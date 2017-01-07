Türkiye’de en çok hangi otomobil markaları satıyor?

Yayınlanan son verilere göre özel tüketim vergisine zam beklentileri yüzünden yıl sonuna doğru otomobil üreticilerinin çok sayıda kampanya yapması, otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 1,6 oranında bir artışa neden oldu ve 983,720 adet satış ile rekor kırıldı.

2017 yılında ise TL’nin dövize karşı değer kaybetmesiyle taleplerin azalacağı, bu yüzden pazarda yaklaşık yüzde 11 daralma meydana gelerek satışların 875 bin dolaylarına gerileyeceği ifade ediliyor. Diğer taraftan filo satışlarının genel tabloyu önemli oranda etkilemeye devam ettiği, geçen sene yüzde 50 seviyelerine geldiği belirtiliyor.

2016 yılında ülkemizde 757 bin adet otomobil satıldı



ODD’nin verilerine göre 2016'da otomobil satışlarının yüzde 4.3 artışla 756, 938'e yükseldiği ve hafif ticari araçların yüzde 6,5 azalarak 226,782'ye gerilediği görülüyor. Sektörün en yoğun olduğu aralık ayına bakıldığında ise otomobil satışları yüzde 5.5 (141,912) ve hafif ticari araç satışları da yüzde 19 (33,868) azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin paylaştığı bir diğer rapora göre ülkemizdeki en popüler otomobil markaları da belli oldu. Listeye göre Türkiye’de Fransız, Alman, Amerika ve İtalya kökenli araçların oldukça yaygın olduğu görülürken, hafif ticari araç sayılarının etkisi de dikkat çekiyor.

İşte 2016 yılında Türkiye’de en çok satan otomobil markaları:

1) Volkswagen - 134.535

2) Renault - 121.707

3) Ford - 109.604

4) Fiat - 106.106

5) Opel - 55.471

6) Toyota - 52.832

7) Hyundai - 51.762

8) Dacia - 47.529

9) Mercedes-Benz - 40.736

10) Peugeot - 35.563

11) Nissan - 32.053

12) Skoda - 28.876

13) BMW - 27.166

14) Citröen - 25.418

15) Audi - 22.005

16) Seat - 20.637

17) Honda - 20.501

18) Kia - 18.350

19) Mitsubishi - 4.739

20) Volvo - 4.100

21) Suzuki - 3.931

22) Isuzu - 3.414

23) Jeep - 2.192

24) Iveco - 2.175

25) Land Rover - 2.108