Türkiye’de en çok hangi otomobil markaları satıyor?

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Yayınlanan son verilere göre özel tüketim vergisine zam beklentileri yüzünden yıl sonuna doğru otomobil üreticilerinin çok sayıda kampanya yapması, otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 1,6 oranında bir artışa neden oldu ve 983,720 adet satış ile rekor kırıldı.
2017 yılında ise TL’nin dövize karşı değer kaybetmesiyle taleplerin azalacağı, bu yüzden pazarda yaklaşık yüzde 11 daralma meydana gelerek satışların 875 bin dolaylarına gerileyeceği ifade ediliyor. Diğer taraftan filo satışlarının genel tabloyu önemli oranda etkilemeye devam ettiği, geçen sene yüzde 50 seviyelerine geldiği belirtiliyor.
2016 yılında ülkemizde 757 bin adet otomobil satıldı
ODD’nin verilerine göre 2016'da otomobil satışlarının yüzde 4.3 artışla 756, 938'e yükseldiği ve hafif ticari araçların yüzde 6,5 azalarak 226,782'ye gerilediği görülüyor. Sektörün en yoğun olduğu aralık ayına bakıldığında ise otomobil satışları yüzde 5.5 (141,912) ve hafif ticari araç satışları da yüzde 19 (33,868) azaldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin paylaştığı bir diğer rapora göre ülkemizdeki en popüler otomobil markaları da belli oldu. Listeye göre Türkiye’de Fransız, Alman, Amerika ve İtalya kökenli araçların oldukça yaygın olduğu görülürken, hafif ticari araç sayılarının etkisi de dikkat çekiyor.
İşte 2016 yılında Türkiye’de en çok satan otomobil markaları:
1) Volkswagen - 134.535
2) Renault - 121.707
3) Ford - 109.604
4) Fiat - 106.106
5) Opel - 55.471
6) Toyota - 52.832
7) Hyundai - 51.762
8) Dacia - 47.529
9) Mercedes-Benz - 40.736
10) Peugeot - 35.563
11) Nissan - 32.053
12) Skoda - 28.876
13) BMW - 27.166
14) Citröen - 25.418
15) Audi - 22.005
16) Seat - 20.637
17) Honda - 20.501
18) Kia - 18.350
19) Mitsubishi - 4.739
20) Volvo - 4.100
21) Suzuki - 3.931
22) Isuzu - 3.414
23) Jeep - 2.192
24) Iveco - 2.175
25) Land Rover - 2.108
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12) Skoda - 28.876
15) Audi - 22.005
16) Seat - 20.637
çok uzun yazıyorum yazınca ama bakış değil görüş açısı vermek istedim;
Herkes ilk sıraya göz kırpmış yorumlarda ama diğer Volkswagen grubu firmalara da bir bakın derim. Her segmente ve fiyat aralığında rekabet edecek ara modeller ve aşağı yukarı her araçta aynı kalite algısını oluşturdukları ülkemizde çok iyi iş yapıyorlar.
Ben skoda Yeti kullanıyorum. Arka koltukları çıkan ve neredeyse hafif ticari gibi kullanabildiğim bir binek araç, mini suv segmentinde stationwagon modellerden yüksek olması ve daha küçük cüsse ile çok işlev yapması sonuç olarak "İŞLEVSELLİĞİ" ile seçim yaptım marka algısı veya ekstrası değil. Konforu segmentinde en iyiler arasındadır istediğiniz test sürüşünü izleyin ben tüm segmenti test ettim kaldı ki bu özelliği veren başka araç yok ama wv gurubunda bunu vermeyen diğer özellikleri veren araçlarda var.
Şimdi mesela;
dünyada marka değeri en yüksek otomobil olan Toyota gibi bir markadan örnek versek ülkemize gelmeyen onlarca işlevsel modeli var fakat bizde yok satan model ağırlıklı olarak tek model Corolla.
Ülkemizde üretim yapan araçların diğer araçlar gibi ülkeye dışarıdan geliyormuşçasına satış fiyatları olması.
Kaldı ki Mercedes 9. sırada lüks segment araç ülkemizde 9. sırada komedi gibi.
Sonuç olarak;
Ülkemizde Benzin teşvik edilmediği sürece, dünya elektirik ile otomobilde çağ atlamak üzereyken biz dizel ve emilsyon a bu kadar değer vermediğimiz sürece kimse bu rakamlara şaşırmasın. Herkes bende olsun mantığı ile wv kalite algısını herkese işlemişken, ne listeye binek arakçlarda mazda girer nede ortalıkta kaynayan SUV segmenti araçlar ile subaru girer. Kalite algısı bizde milletçe farklı kullanışlılık komşunun ne gördüğüne göre değiştiği sürece biz anca konuşuruz.
Tok kapı sesinden dolayı.
Emin olun bu böyle, şaka falan değil yani.
10 yılı aşkın mazda kullanıyoruz 323, lantis, astina Mazda 6 şimdiye kadar hiçbir ciddi sorunla karşılaşmadık. Sorunsuz kullandık. Ciddi anlamda çok sağlam ve güzel arabalar.
Ne kadar anlatırsam anlatiym mazdayı bilen bilir. Kullananda bir daha başka araba zor alır.
Ama ülkemizde hiçbir zaman hakettiği değeri almıyor.
Bilinçli tüketici konusunda Türkiye Dünya'da ders olarak okutulsun ama tersten..
Bi de dünyadan haberiniz olsa
millet malın iyisinden anlıyor. ondan...
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