En çevreci Facebook oyunu

Sosyal ağla oyunu birleştirerek yeni bir fenomenin başlamasına sebep olan Facebook sayesinde bir çok oyun şirketi de milyar dolarlık pazar değerine ulaştı. Bunun en büyük örneği Farmville'in yaratıcısı Zynga Games.

Ayrıca Facebook oyunları yoluyla yoksul ve felaketzedelere bağışta bulunma trendi de yeni bir boyut kazandı. Zynga firması Haiti ve Japonya depremlerinde felaketzedeler için oyuncularından hatırı sayılır bir bağış topladı. Buna rağmen Facebook oyunları arasında doğayı sevdiren ve korumayı öğreten popüler bir oyun bulunmuyor.

Good World Games firması da bu boşluğu doldurmak için Facebook tabanlı MyConservationPark yani Benim Doğal Parkım adlı oyunu geliştirdi. Oyunda nesli tükenmekte olan hayvanlarınızı ve habitatınızı tehlikelerden korumaya çalışırken kar amacı gütmeyen kuruluşlara da bağış yapmanız mümkün.

Oyunda iki farklı mod bulunuyor : Oyun ve Dekorasyon. Oyun modunda nesli tükenmekte olan türlerinizi farklı şekillerde ortaya çıkan tehlikelerden korumaya çalışıyorsunuz. Örneğin parkta yangın çıktığında bir itfaiyeci kiralamanız gerekiyor. Bu modda başarılarınız ekosisteminizin ve kahramanlarınızın seviye atlamasını sağlıyor.

Diğer mod ise Dekorasyon. Bu modda türleriniz için yaşam alanı oluşturma mücadelesi yapıyorsunuz. Parkınıza insanlar ve hayvanlar, ağaçlar, su, yiyecek, gözlem kulesi ve çadır gibi şeyler ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz bunları satın da alabiliyorsunuz.

Oyunun en önemli yanı satın aldığınız sanal eşyalar için ödediğiniz bedelin %15'inin Good World Games ile anlaşmalı kar amacı gütmeyen kurumlara bağışlanıyor olması. Her park farklı bir kurum ile bağlantılı. Mesela Dian Fossey Gorilla Vakfı, Deniz Önderi Vakfı, Orangutanları Koruma Vakfı gibi. Oyun arayüzünde bu kuruluşlara yaptığınız bağışı da takip edebiliyorsunuz.

Her parkta kendi bölgesine özgü canlı türleri ve farklı tehlikeler bulunuyor. Oyunda en yüksek skoru elde eden oyuncular ise periyodik olarak anlaşmalı kurumların birinde gönüllü yardımcılık yapma şansı elde ediyor. Bu oyun şimdiye kadar geliştirilmiş en çevreci oyun olarak kabul ediliyor. Good World Games firması bu tür oyunların sayısını artırmak için çalışıyor.