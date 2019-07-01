Kim Nerede? 28 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 19 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En çok kullanılan masaüstü işletim sistemi Windows 10

NetMarketShare'in yayınladığı yeni istatistikler Windows 10'un dünya genelinde en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi olduğunu gösteriyor. Emektar Windows XP ise karanlığa gömülmeye çok yakın.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
4,3b
1
37
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NetMarketShare tarafından paylaşılan yeni veriler, Windows 10'un dünya genelinde en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi olmayı sürdürmesine rağmen geçen ay global pazar payını çok az artırdığını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone'ların CAD görselleri kare kamera modülünü onaylıyor"
Windows 10'un pazar payı Mayıs 2019 Güncellemesi'nin yayınlanmasına rağmen %45.73'ten %45.79'a yükseldi. Yazılım devi güncellemeyi (sürüm 1903) Mayıs ayı sonlarında kullanıma sunmaya başlamıştı.
Destek süresi 2020'nin Ocak ayında sona erecek olan Windows 7 ise %35.44'ten %35.38'e geriledi. 2009 yılında piyasaya sürülen işletim sistemi 14 Ocak 2020 tarihinde yolun sonuna gelecek. Bu nedenle kullanıcıların güncelleme almaya devam edebilmeleri için Windows 10'a geçmeleri öneriliyor.

Windows XP karanlığa gömülüyor

Apple'ın macOS 10.14 işletim sistemi %5.31'lik pazar payıyla üçüncü sırada. Hemen arkasında ise %4.51 kullanım oranına sahip Windows 8.1 bulunuyor. 2014 yılının Nisan ayından beri güncelleme almayan Windows XP'nin kullanıcı sayısının hızla azaldığını görüyoruz. Emektar işletim sisteminin pazar payı %1.81 seviyesinde.
NetMarketShare verilerine göre uzun zamandır Windows’un bir numaralı alternatifi olarak kabul edilen Linux, şu anda masaüstü bilgisayarların %1.55’inde çalışıyor.

https://netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Custom%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22platformVersion%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22platformsDesktopVersions%22%2C%22dateInterval%22%3A%2 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
R0llingMan 6 gün en beğenilen
Yapacak bişe yok insanlar bu rezalete katlanıyor.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dürüstİnsan 6 gün
Linux, Windows'a göre yeni başlayanlar için karmaşık bir yapıya sahip. En önemlisi oyunların hepsi Windows'a çıkıyor. Bu ay Pardus'un yeni sürümü çıkıyor. Kaç kişi merak ediyor bilmiyorum. Oyun oynamayanlar bence Linux'u denemeli. Birçok dağıtım var. İlginizi çeken birisi kesin olur.
Linux, Windows'a göre yeni başlayanlar için karmaşık bir yapıya sahip. En önemlisi oyunların hepsi Windows'a çıkıyor. Bu ay Pardus'un yeni sürümü çıkıyor. Kaç k...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 5 gün
asıl windows 8 karanlığa gömülmüş görünüyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
abdusauk 1 gün
windows 7 %35 lik oranla ilginç bence. windows 8.1 niye çok az onu da anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thingol 2 gün
Yeni bilgisayarların hepsi Windows 10 ile geldiği için böyle. Yoksa insanlar gerçekten tercih ettiği için değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İlke Kurtlutepe 2 gün yeni yorumcu
Neresi oyun oynatıyorsa ben oradayım, gerisi gram umurumda değil. Yani Windows 8.1 devam :) (laptopum Windows 10 desteklemiyor çünkü)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KeremVhdt 3 gün
windows 7 dayanıyor!!! :) 10 a bi kere geçeyim dedim 1 hafta kullanamadım geri döndüm direk eski kafalı kaldık heralde :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuzgun_ 3 gün KeremVhdt
Bende akşamları oyun vs takılmak için 2. el pc aldım (g41- xeon e5450 eski kasa) win7 idi. almaya gittiğimde adam win10 atmış.. 2 hafta zor dayandım baktım olmayacak win7 yükledim.. muhtemelen 2022-2025 gibi geçerim win10'a...
neden bilmiyorum ama hantal geldi, ayrıca kullanım alışkanlıklarıma ters idi arayüzü, ayarları vs..
ayrıca disk %100 hatasını çözemedim ssd almama rağmen (bazıları işlemci yada ram 100 hatası alıyormuş)
linux'a oyun desteği tam olsa windosw'ta kalmam.. windows'un iyi tarafı oyunları korsan oynamak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zn_volkan 4 gün
Merhabalar, ben de whndows 10 kullanmak istiyorum fakat Asus k52t model notebook'umda ekran parlaklığı full ışıkta çalışıyor ve gözlerimi çok yoruyor, bu sorun amd driver yüklenince başlıyor, sorun tamamen amd driverda, çözümü bilen yardımcı oluverirse çok minnettar olurum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
loradona 3 gün zn_volkan
Ya yeri mi bu haberin altı kardeşim. Git windows forumuna yaz herkes delirmiş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ClavataHaha 4 gün
Windows 10 gerçekten bu başarıyı hak ediyor. Windows 10'da başlat menüsünü tam ekran kullanıyorum Windows 8 ve 8.1'de ki gibi. İnsanlar başlat menüsü vb. eski takıntılardan kurtulamadığı ve kurtulmak istemediği için Windows 7 vb. sürümler hala hatrı sayılır kullanıcı sayısına sahip. İlginç..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 5 gün
Arch Linux iyidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 5 gün
Windows'u 95'ten beri kullanırım (MSDOS ve 3.1'i okuldayken kullanmıştım kendime ait PC'lerde olmadıkları için onları saymıyorum). Sonuna kadar iddia ediyorum şu ana kadar kullandığım en iyi işletim sistemi Windows 10. Gömenlerin neden gömdüğünü anlamıyorum. İnternet cafe dönemlerinde XP ve Win7 kullanan kitlenin maalesef kullanma alışkanlıklarını terketmeme inatçılığı geçmedi. Windows 10'u karalayan pek çok kişi niye karaladığını bile bilmiyor. Büyük çoğu sağdan soldan duyduklarının gazı ile görüş beyan ediyor. Şu anda kullandığım 2 pc'nin biri kullanıma sunulduğu günden itibaren yükselttiğim Windows 10'la çalışıyor, diğeri daha yeni. Bir kere dahi sistem çökmesi, ya da güncelleme ile ilgili sorun yaşamadım. Win 7 döneminde olsaydı o tarihten bu yana en az 10 defa format atmıştım. Kimbilir belki de elinde tornavida ve format CD'leri ile gezen tanıdığı herkesin bilgisayarına format atıp 50-100 ne kaparsa yolunu bulan ve kendisine "bilgisayarcı" diyen kesim ekmeğini kestiği için gömüyordur Windows 10'u en çok. Bunları "bilgisayarcı" sanan kesim de bunların bir şey bildiğini sanıp koroya katılıyorlar.
Bir de güncellemelerden şikayet eden güruh var ki "güncellemeyi nasıl kapatırız" falan diye soruyorlar. Bir işletim sisteminin güncellenmesi değil güncellenmemesi sorundur bu bir, ikincisi ise ancak bir kara cahil işletim sistemi güncellemelerini kapatır. Bugüne kadar güncellemelerle ilgili hiçbir sorun yaşamadım.
Kullandığım ikinci ise Pc Microsof'un kendi ürünü olan Surface Pro. Windows kötü deyip Mac os'cuların gazına gelen kitleye bunu bir denemelerini öneririm. Mac bilgisayara o kadar parayı verince tabii iyi olacak aynı parayı Windows'a verince 10 kat daha iyi olduğunu deneyimlyeceksin. İddia ediyorum süper kullanım kolaylığı ile dokunmatik ekran ve kalem desteği ile pek çok esnek kullanım senaryosunu destekleyen Windows 10 ile yapabileceğiniz her şeyi yapabileceğiniz başka bir işletim sistemi yok. Aus'un çift ekranlı laptopu, Lenovo'nun yine çift ekran deneyimi sunan laptopu da bunlara örnek. Sornuç olarak ne kadar para o kadar kalite. Yine de Mac ürünlerinden ucuz ya da hemen heman aynı fiyat aralığındalar.
Bu arada haberde "Windows XP karanlığa gömülüyor" denmiş. Doğrudur ama karanlığa gömülmüş Windows XP bile Apple'ın macOS 10.13'ü kadar kullanıcı sayısına sahip.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baydyn 5 gün
Vista neden yok? Yalan bu liste...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 5 gün
ATM'ler de hala XP veya 7 kullanılıyor. Dünyada ki ATM sayısını düşündüğümüzde istatistiği ciddi şekilde etkiliyordur. ATM'leri katmadan bir oran belirlemeyi başarabilirlerse son kullanıcıyı ilgilendiren gerçek rakama ulaşaklardır.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sterig 5 gün Virtual Reality
ATM'ler en fazla binde 1 etkiliyordur yani çok çok önemsiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 3 gün Virtual Reality
İstatistiklere gömülü sürümler dahil değil. Gömülü sistemlerde Windows Embedded (Yeni Adıyla Windows IOT) ailesi kullanılır. Görünüş olarak standart Windowslara benzeseler de teknik olarak bazı farkları mevcuttur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
by__metallica +25 Rindaman +15 Rennes10 +14 leocorte +9 Luke Neil +8 BoşnakAğa +7 muaz1984 +7 Mete Can Karahasan +5 Mr. Jingles +4 S.Vettel +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4284 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
windows 10, masaüstü ve
4 etiket daha işletim sistemi Windows Yazılım Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 gün DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum 5 gün PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar 5 gün Netflix’in The Witcher uyarlamasına ait resmî görseller geldi 5 gün 2019 Audi S8 tanıtıldı: 563 beygirlik çift turbo V8 5 gün Dünyanın ilk elektrikli batarya ile çalışan yolcu gemisi sefere hazırlanıyor 5 gün G20'den kripto para açıklaması 5 gün Netflix Türkiye’den zaman yolculuğu içeren Dark dizisi reklamı 5 gün Elektrikli Fiat Ducato'nun teknik özellikleri açıklandı 5 gün Sony oyun geliştirme stüdyoları satın almayı planlıyor 5 gün Gümrük kanunu değişikliğinde gözden kaçan vergi 5 gün Samsung, Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta tanıtılacağını doğruladı 5 gün Johny Ive Apple’dan neden ayrıldı? 5 gün OnePlus, kullanıcılara gönderilen garip bildirimlerle ilgili özür diledi 5 gün OneDrive Personal Vault duyuruldu 5 gün Bitcoin 10,000 doların altında 5 gün Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu 6 gün Intel, akıllı telefon modem patentlerini satarak sektörden çekilecek 6 gün Yeni Jumanji filminden ilk fragman geldi 6 gün Apple ID Sign In programında güvenlik riski 6 gün AB'deki elektrikli araçlara 'yapay motor sesi' zorunluluğu getiren yasa bugün yürürlüğe girdi 6 gün GÖRÜNTÜLENEN En çok kullanılan masaüstü işletim sistemi Windows 10 Sonraki Kedilerin eve ölü hayvan getirmesi yapay zeka ile önleniyor 6 gün Lenovo Z6, 4 Temmuz tarihinde tanıtılacak 6 gün Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia'nın geliştirici sitesi açıldı 6 gün Sinema yasası yürürlüğe girdi: Seyircilere bir iyi, bir kötü haber 6 gün Xbox Live Gold Temmuz 2019 oyunları açıklandı 6 gün Elgato Thunderbolt 3 Dock inceleme 6 gün AnTuTu, Haziran ayının en performanslı Android telefonlarını listeledi 6 gün Intel, görüntülü sohbetler için göz teması düzeltme sistemi geliştirdi 6 gün Nintendo Switch'i almanın tam zamanı! 6 gün Apple News+ hizmeti sıkıntılarla başladı 6 gün Monster Notebook'un yeni teknik merkezi açıldı: Tamir süresi kısalacak 6 gün Yeni iPhone'ların CAD görselleri kare kamera modülünü onaylıyor 6 gün Buharlı vantilatör alırken nelere dikkat edilmeli? 6 gün iFixit kendi iPhone kılıflarını satışa sundu 6 gün ÖTV indirimi sona erdi: Otomobil fiyatlarına zam kapıda 6 gün Huawei Mate 30 5G ve Mate X'in çıkış tarihi belli oldu 6 gün Robotlar 2030 yılına kadar 20 milyon kişinin işini elinden alacak 6 gün BAE, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini kullanıma soktu 6 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları oyun hediyeleriyle geliyor 6 gün Yeni nesil Opel Astra'nın piyasaya çıkış tarihi belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Arabanın üstüne kedi yatıyor yardım
DH Forum
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Battlefield 5'in 1.20 Güncellemesinin Yama Notları Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
2070S vs 5700XT, 2060S vs 5700 ilk sonuçlar (fiyatlar çıkmada...
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim