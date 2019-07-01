En çok kullanılan masaüstü işletim sistemi Windows 10

NetMarketShare tarafından paylaşılan yeni veriler, Windows 10'un dünya genelinde en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi olmayı sürdürmesine rağmen geçen ay global pazar payını çok az artırdığını gösteriyor.

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Windows 10'un pazar payı Mayıs 2019 Güncellemesi'nin yayınlanmasına rağmen %45.73'ten %45.79'a yükseldi. Yazılım devi güncellemeyi (sürüm 1903) Mayıs ayı sonlarında kullanıma sunmaya başlamıştı.

Destek süresi 2020'nin Ocak ayında sona erecek olan Windows 7 ise %35.44'ten %35.38'e geriledi. 2009 yılında piyasaya sürülen işletim sistemi 14 Ocak 2020 tarihinde yolun sonuna gelecek. Bu nedenle kullanıcıların güncelleme almaya devam edebilmeleri için Windows 10'a geçmeleri öneriliyor.

Windows XP karanlığa gömülüyor

Apple'ın macOS 10.14 işletim sistemi %5.31'lik pazar payıyla üçüncü sırada. Hemen arkasında ise %4.51 kullanım oranına sahip Windows 8.1 bulunuyor. 2014 yılının Nisan ayından beri güncelleme almayan Windows XP'nin kullanıcı sayısının hızla azaldığını görüyoruz. Emektar işletim sisteminin pazar payı %1.81 seviyesinde.

NetMarketShare verilerine göre uzun zamandır Windows’un bir numaralı alternatifi olarak kabul edilen Linux, şu anda masaüstü bilgisayarların %1.55’inde çalışıyor.

https://netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Custom%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22platformVersion%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22platformsDesktopVersions%22%2C%22dateInterval%22%3A%2