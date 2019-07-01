En çok kullanılan masaüstü işletim sistemi Windows 10

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NetMarketShare tarafından paylaşılan yeni veriler, Windows 10'un dünya genelinde en çok kullanılan masaüstü işletim sistemi olmayı sürdürmesine rağmen geçen ay global pazar payını çok az artırdığını gösteriyor.Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone'ların CAD görselleri kare kamera modülünü onaylıyor"
Windows 10'un pazar payı Mayıs 2019 Güncellemesi'nin yayınlanmasına rağmen %45.73'ten %45.79'a yükseldi. Yazılım devi güncellemeyi (sürüm 1903) Mayıs ayı sonlarında kullanıma sunmaya başlamıştı.
Destek süresi 2020'nin Ocak ayında sona erecek olan Windows 7 ise %35.44'ten %35.38'e geriledi. 2009 yılında piyasaya sürülen işletim sistemi 14 Ocak 2020 tarihinde yolun sonuna gelecek. Bu nedenle kullanıcıların güncelleme almaya devam edebilmeleri için Windows 10'a geçmeleri öneriliyor.
Windows XP karanlığa gömülüyor
Apple'ın macOS 10.14 işletim sistemi %5.31'lik pazar payıyla üçüncü sırada. Hemen arkasında ise %4.51 kullanım oranına sahip Windows 8.1 bulunuyor. 2014 yılının Nisan ayından beri güncelleme almayan Windows XP'nin kullanıcı sayısının hızla azaldığını görüyoruz. Emektar işletim sisteminin pazar payı %1.81 seviyesinde.
NetMarketShare verilerine göre uzun zamandır Windows’un bir numaralı alternatifi olarak kabul edilen Linux, şu anda masaüstü bilgisayarların %1.55’inde çalışıyor.
https://netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?options=%7B%22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Custom%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22platformVersion%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22platformsDesktopVersions%22%2C%22dateInterval%22%3A%2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
neden bilmiyorum ama hantal geldi, ayrıca kullanım alışkanlıklarıma ters idi arayüzü, ayarları vs..
ayrıca disk %100 hatasını çözemedim ssd almama rağmen (bazıları işlemci yada ram 100 hatası alıyormuş)
linux'a oyun desteği tam olsa windosw'ta kalmam.. windows'un iyi tarafı oyunları korsan oynamak
Bir de güncellemelerden şikayet eden güruh var ki "güncellemeyi nasıl kapatırız" falan diye soruyorlar. Bir işletim sisteminin güncellenmesi değil güncellenmemesi sorundur bu bir, ikincisi ise ancak bir kara cahil işletim sistemi güncellemelerini kapatır. Bugüne kadar güncellemelerle ilgili hiçbir sorun yaşamadım.
Kullandığım ikinci ise Pc Microsof'un kendi ürünü olan Surface Pro. Windows kötü deyip Mac os'cuların gazına gelen kitleye bunu bir denemelerini öneririm. Mac bilgisayara o kadar parayı verince tabii iyi olacak aynı parayı Windows'a verince 10 kat daha iyi olduğunu deneyimlyeceksin. İddia ediyorum süper kullanım kolaylığı ile dokunmatik ekran ve kalem desteği ile pek çok esnek kullanım senaryosunu destekleyen Windows 10 ile yapabileceğiniz her şeyi yapabileceğiniz başka bir işletim sistemi yok. Aus'un çift ekranlı laptopu, Lenovo'nun yine çift ekran deneyimi sunan laptopu da bunlara örnek. Sornuç olarak ne kadar para o kadar kalite. Yine de Mac ürünlerinden ucuz ya da hemen heman aynı fiyat aralığındalar.
Bu arada haberde "Windows XP karanlığa gömülüyor" denmiş. Doğrudur ama karanlığa gömülmüş Windows XP bile Apple'ın macOS 10.13'ü kadar kullanıcı sayısına sahip.
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