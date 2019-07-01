Kim Nerede? 32 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 21 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPhone'ların CAD görselleri kare kamera modülünü onaylıyor

Apple tarafından Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni nesil iPhone'ların tasarımı açığa çıktı. iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XIR'ın CAD görselleri internete düştü.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
3,5b
2
29
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone modellerinin yeni CAD görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler Apple'ın yeni nesil telefonlarının nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 30 5G ve Mate X'in çıkış tarihi belli oldu"
Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XIR ile ilgili daha önce birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Yayınlanan görseller bu iddialarda gerçeklik payı olduğunu gösteriyor.
Üç akıllı telefonun da kare kamera modülü ile piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Görünüşe bakılırsa öyle de olacak. iPhone XI ve iPhone XI Max modellerinde kamera sayısı üçe çıkarken iPhone XIR'da tek yerine çift arka kamera bulunacak.

Çentik boyutunda değişiklik yok

Kötü haber şu ki; yeni telefonlardaki çentik en az iPhone X ve iPhone XS'teki kadar büyük olacak. Çentik boyutunda küçülme olmaması çoğu kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.
Aslına bakılırsa arkadaki kare kamera modülü dışında bu modelleri öncekilerden ayıran pek bir fark yok gibi. Zira tasarım orijinal iPhone X ile hemen hemen aynı.
Apple'ın yeni iPhone'arda Lightning konnektörü yerine USB-C'ye geçeceği söyleniyordu. Ancak CAD görsellerine bakarak bunu anlamak zor. Lightning ve USB-C portlarının boyutları benzer olduğu için hangisinin kullanıldığını söylemek mümkün değil.

http://www.slashleaks.com/l/iphone-xi-cad Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jon_Kar 6 gün en beğenilen
iPhone alacak paranız yok konuşmayın bari
Ben de almıyorum ama boş muhabbet yapmıyorum
Bir de gelip Xiaomi iPhone'dan güzel diyorlar
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Burkiling 6 gün
Iphone kullananlara laf sokup rahatlayan bakteriler gelmeden biz eleştirelim ki boşuna yorulmasınlar.
Yeni iPhone un arkası çirkin olmuş dağılabilirsiniz 👍🏻
Iphone kullananlara laf sokup rahatlayan bakteriler gelmeden biz eleştirelim ki boşuna yorulmasınlar.Yeni iPhone un arkası çirkin olmuş dağılabilirsiniz ...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Texassm0ke 6 gün Jon_Kar
xiaominin bazı modelleri bunlardan çok daha estetik duruyor
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xAlfonso 13 sa.
tasarımı adam gibi biseye benzetseler bari 4 senedir 6s sıktı yeni çıkanlardan almayı düşünüyorum ama tasarımlar çok leş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ever radiant 1 gün
Kamera tasarımını görünce aklıma BB-8 geldi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 4 gün yeni yorumcu
Çok çirkin cidden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angelica 4 gün
6s ile devam. Batarya yeniler yeniler kullanirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEHZADE63 4 gün
İphone 6 tuttu 6s ve sonrasi alay konusu oldu bu iphoneler tutmaz diyip yorum yapanlar iphone 5s ve 6 ile yola dvm diyenler şuan ceplerinde x ve xs max ile dolaşiyolar halen bu iphone alinmaz diyosunuzda vallaha kusura bakmayinn siz almazsaniz apple cöküşe gitmez zarar etmez kar etmedik diye yakinmaz öyle yada böyle yeni iphoneler yine ceplerde olucak ama şu kesin şu net bir şey ki fiyatlarin yine ucuk olucagindan dolayi yine alamiyicaz:))Kimse tasarima değil kullaniş ve işlevine bakarak aliyo iphone kullanan biri olarak anroid kullanmak cok zor be aga:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ScriptKidie 4 gün
tim cook yeni tasarıma aşık olacaksınız demişti merakla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 6 gün
Aga bu nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apeirons 6 gün
Adamlar cidden bu iğrenç tasarımı kullanacaklar ya. Az da olsa bir ümidim vardı, inşallah bu iğrenç tasarımı kullanmazlar diyordum ama.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AribyAriana 6 gün
Bir ara iPhone R ile umutlarım artmadı değil. Keşke yeni iPhone R ile ana kamera bir önceki bokeh efektini 3D ToF veya yazılımla geliştirmenin yanında yine yazılımla iPhone 7/8 Plus kalitesinde 2x zoom yapabilsin ve 128 gb kapasiteyi maksimum 549$ satışa çıkarsa ama nerdeee... Bunu yapsalar varsın oled olmasın, varsın çözünürlük 400 ppi da kalsın, varsın çoklu kamera objektifleri olmasın, varsın yanları paslanmaz çelik olmasın, varsın yapay zeka ile milleti avutmasın dahası A12 işlemci ile yola devam etsinler.. Yeter ki bir telefona masrafını arttıracak özellikler olmasın. İşte o telefon firmanın bir yılda en çok satan telefonu olmazsa ben de ... neyse neyse adamlığımı bazı birtakım tüketiciler gibi bir marka uğruna satamam.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 5 gün AribyAriana
Madem amiral gemisi alma beklentileri yok iPhone 8 Plus veya yeni iPhone'lar çıkınca iPhone Xr tercih edebilirler. Zaten iPhone Xr Eylül ayında fiyatı 600$ civarına inecek. Yeni iPhone'lar çıkınca eskilerin fiyatı 100-150$ ucuzlar bunu sağır sultan bile bilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yibo90 6 gün
Pixel 4 ve bu iphone modelindeki kamera, ayrıca çentik hoş gelmiyor göze.
S10e, Pixel 2Xl, Pixel 3 bence güzel tasarımlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
by__metallica +25 Rindaman +15 Rennes10 +14 leocorte +9 Luke Neil +8 BoşnakAğa +7 muaz1984 +7 Mete Can Karahasan +5 Mr. Jingles +4 S.Vettel +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3546 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha görsel cad render Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 gün OnePlus, kullanıcılara gönderilen garip bildirimlerle ilgili özür diledi 5 gün OneDrive Personal Vault duyuruldu 5 gün Bitcoin 10,000 doların altında 5 gün Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu 6 gün Intel, akıllı telefon modem patentlerini satarak sektörden çekilecek 6 gün Yeni Jumanji filminden ilk fragman geldi 6 gün Apple ID Sign In programında güvenlik riski 6 gün AB'deki elektrikli araçlara 'yapay motor sesi' zorunluluğu getiren yasa bugün yürürlüğe girdi 6 gün En çok kullanılan masaüstü işletim sistemi Windows 10 6 gün Kedilerin eve ölü hayvan getirmesi yapay zeka ile önleniyor 6 gün Lenovo Z6, 4 Temmuz tarihinde tanıtılacak 6 gün Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia'nın geliştirici sitesi açıldı 6 gün Sinema yasası yürürlüğe girdi: Seyircilere bir iyi, bir kötü haber 6 gün Xbox Live Gold Temmuz 2019 oyunları açıklandı 6 gün Elgato Thunderbolt 3 Dock inceleme 6 gün AnTuTu, Haziran ayının en performanslı Android telefonlarını listeledi 6 gün Intel, görüntülü sohbetler için göz teması düzeltme sistemi geliştirdi 6 gün Nintendo Switch'i almanın tam zamanı! 6 gün Apple News+ hizmeti sıkıntılarla başladı 6 gün Monster Notebook'un yeni teknik merkezi açıldı: Tamir süresi kısalacak 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni iPhone'ların CAD görselleri kare kamera modülünü onaylıyor Sonraki Buharlı vantilatör alırken nelere dikkat edilmeli? 6 gün iFixit kendi iPhone kılıflarını satışa sundu 6 gün ÖTV indirimi sona erdi: Otomobil fiyatlarına zam kapıda 6 gün Huawei Mate 30 5G ve Mate X'in çıkış tarihi belli oldu 6 gün Robotlar 2030 yılına kadar 20 milyon kişinin işini elinden alacak 6 gün BAE, dünyanın en büyük güneş enerjisi santralini kullanıma soktu 6 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları oyun hediyeleriyle geliyor 6 gün Yeni nesil Opel Astra'nın piyasaya çıkış tarihi belli oldu 6 gün Japonya, akıllı telefonlarda kullanılan bazı malzemelerin Güney Kore'ye ihracatını kısıtlayacak 6 gün Redmi K20 serisi ilk ayında 1 milyon adet sattı 6 gün Toshiba ve WD NAND üretim tesislerinde elektrik kesintisi, verimlilik düştü 6 gün LG Stylo 5 sadece bir operatör için duyuruldu 6 gün Netflix reklam destekli bir abonelik üzerinde çalışıyor 6 gün Yeni Samsung aksesuarlarının tasarımını siz yapın 1 hf. “Masters of Doom” kitabı dizi oluyor 1 hf. Netflix’e Temmuz 2019’da eklenecek dizi ve filmler 1 hf. ISS, ölümcül dozda radyasyona dayanabilen küf sporlarına ev sahipliği yapıyor 1 hf. Uygun fiyatlı LCD panellere ekran altı parmak izi okuyucu desteği bu yıl gelecek 1 hf. 2018 MacBook Air modellerinde anakart arızası Apple tarafından doğrulandı - Tamir ücretsiz yapılacak 1 hf. Böyle fareye böyle mousepad | Corsair IRONCLAW ve MM350 XL inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Valve'ın CEO'su Newell Half-Life 3'e Dair Sinyaller Vermiş Ola...
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Onu sevdiğimi yazdığım mesajı yolladım CEVAP GELDİ...
DH Forum
Call of Duty: Modern Warfare'de Nişan Alırken Şarjör Değiştiri...
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim