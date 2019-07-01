Yeni iPhone'ların CAD görselleri kare kamera modülünü onaylıyor

Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone modellerinin yeni CAD görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler Apple'ın yeni nesil telefonlarının nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei Mate 30 5G ve Mate X'in çıkış tarihi belli oldu"

Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XIR ile ilgili daha önce birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Yayınlanan görseller bu iddialarda gerçeklik payı olduğunu gösteriyor.

Üç akıllı telefonun da kare kamera modülü ile piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Görünüşe bakılırsa öyle de olacak. iPhone XI ve iPhone XI Max modellerinde kamera sayısı üçe çıkarken iPhone XIR'da tek yerine çift arka kamera bulunacak.

Çentik boyutunda değişiklik yok

Kötü haber şu ki; yeni telefonlardaki çentik en az iPhone X ve iPhone XS'teki kadar büyük olacak. Çentik boyutunda küçülme olmaması çoğu kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Aslına bakılırsa arkadaki kare kamera modülü dışında bu modelleri öncekilerden ayıran pek bir fark yok gibi. Zira tasarım orijinal iPhone X ile hemen hemen aynı.

Apple'ın yeni iPhone'arda Lightning konnektörü yerine USB-C'ye geçeceği söyleniyordu. Ancak CAD görsellerine bakarak bunu anlamak zor. Lightning ve USB-C portlarının boyutları benzer olduğu için hangisinin kullanıldığını söylemek mümkün değil.

http://www.slashleaks.com/l/iphone-xi-cad