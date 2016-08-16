En güçlü Meizu, gelecek ay karşımızda

Genelde bir yıl içerisinde iki farklı amiral gemi politikası izleyen Meizu, bu yıl biraz daha agresif ve sayıyı üçe çıkarıyor. Firmanın en güçlü akıllı telefonu, Eylül ayı içerisinde görücüye çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde internete sızan AnTuTu sonuçları, Exynos 8890 yonga seti taşıyan yeni bir Meizu akıllı telefonunu ortaya çıkarmıştı. Şimdiye kadar ki en güçlü Meizu telefonu olacak yeni cihaz için firma hazırlıklarını sürdürüyor.

Pro’dan daha Pro şeklinde bir slogan belirleyen Meizu, henüz yeni modelin hangi isim altında piyasaya çıkacağını açıklamış değil. Şimdiye kadar Meizu MX6 ve Meizu PRO 6 modellerini görmüştük. Muhtemelen Meizu MX PRO şeklinde bir isimlendirme de görebiliriz.

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Aynı zamanda piyasadaki en güçlü telefonlardan birisi olacak yeni Meizu akıllı telefonu, Galaxy S7 serisi ve Galaxy Note 7 modelleri ile aynı kategoride yer alacak. Bu noktada şöyle bir soru işareti de oluşuyor: Acaba Samsung, Exynos 8890 yonga setini biraz daha kısarak mı Meizu’ya tedarik edecek. Aksi durumda, özellikle Çin’de Samsung’un amiral gemi telefon satışlarının önünü kesebilir. Ayrıca Galaxy Note 7 modelini de etkileyebilir.

Yine Samsung’dan tedarik edildiğini düşündüğümüz 12MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kameranın yanı sıra, 2K çözünürlüğünde AMOLED ekran olması bekleniyor. Bir süredir gündemde olan kavisli ekrana sahip Meizu telefonu da, bu olabilir. İddialar için 3 Eylül tarihini beklememiz gerekiyor.



