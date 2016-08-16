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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En güçlü Meizu, gelecek ay karşımızda

Genelde bir yıl içerisinde iki farklı amiral gemi politikası izleyen Meizu, bu yıl biraz daha agresif ve sayıyı üçe çıkarıyor. Firmanın en güçlü akıllı telefonu, Eylül ayı içerisinde görücüye çıkacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,6b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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En güçlü Meizu, gelecek ay karşımızda

Genelde bir yıl içerisinde iki farklı amiral gemi politikası izleyen Meizu, bu yıl biraz daha agresif ve sayıyı üçe çıkarıyor. Firmanın en güçlü akıllı telefonu, Eylül ayı içerisinde görücüye çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde internete sızan AnTuTu sonuçları, Exynos 8890 yonga seti taşıyan yeni bir Meizu akıllı telefonunu ortaya çıkarmıştı. Şimdiye kadar ki en güçlü Meizu telefonu olacak yeni cihaz için firma hazırlıklarını sürdürüyor.

Pro’dan daha Pro şeklinde bir slogan belirleyen Meizu, henüz yeni modelin hangi isim altında piyasaya çıkacağını açıklamış değil. Şimdiye kadar Meizu MX6 ve Meizu PRO 6 modellerini görmüştük. Muhtemelen Meizu MX PRO şeklinde bir isimlendirme de görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Exynos 8890 yonga setli bir Meizu akıllı telefonu testlerde ortaya çıktı"

Aynı zamanda piyasadaki en güçlü telefonlardan birisi olacak yeni Meizu akıllı telefonu, Galaxy S7 serisi ve Galaxy Note 7 modelleri ile aynı kategoride yer alacak. Bu noktada şöyle bir soru işareti de oluşuyor: Acaba Samsung, Exynos 8890 yonga setini biraz daha kısarak mı Meizu’ya tedarik edecek. Aksi durumda, özellikle Çin’de Samsung’un amiral gemi telefon satışlarının önünü kesebilir. Ayrıca Galaxy Note 7 modelini de etkileyebilir.

Yine Samsung’dan tedarik edildiğini düşündüğümüz 12MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kameranın yanı sıra, 2K çözünürlüğünde AMOLED ekran olması bekleniyor. Bir süredir gündemde olan kavisli ekrana sahip Meizu telefonu da, bu olabilir. İddialar için 3 Eylül tarihini beklememiz gerekiyor. 


 

http://wccftech.com/meizu-new-phone-exynos-8890/ Yorum Yaz
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viper17 3 yıl en beğenilen Neyinkafasi
Neyinkafasi

Meizu = çöp.

Yazılımı anca bu kadar sıkıntılı olabilir bir telefonun.Üstüne birde kilitli Rom vs. atamıyorsunuz.Uzak durun.

7 aydır m2 note kullanıyorum. 3 kere güncelleme geldi. 1 tane bile yazılımsal sıkıntı yaşamadım.

Sarjı çok dayanan nadir kroniksiz telefonlardan. Fiyatına göre (699 ₺) kusursuz.

Değeri olmayan boş yorumlar yapmaktan vazgeçin.

Gördüğüm en büyük sorun, google play linkine tıkladığım zaman tarayıcıda açması. 13mp samsung kamerası da biraz geç odaklıyor.

Gps sorunu yok(mtk işlemci olmasına rağmen), 5,5" full hd ekran, 2 gb ram, 13mp kamera(dual tone flash), fazlasıyla yeterli işlemci ve 3100 mah pil.(699 ₺)
NeyinkafasiMeizu = çöp.Yazılımı anca bu kadar sıkıntılı olabilir bir telefonun.Üstüne birde kilitli Rom vs. atamıyorsunuz.Uzak...
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DH Misafiri 2 yıl
bende meizu m2 mini kullandım. Gerçekten kaliteli telefondu. Yaşadığım tek sıkıntı ara ara wifi çekim güçsüzlüğü ve mobil veri bağlantısında kopma oluyordu. Bu yazılımsalmı bilmiyorum okadarını ama telefon yazılımı,kullanımı,görselliği,akıcılığı gayet memnun ediyordu. Meizuyu takip ediyorum güzel bir ürün çıkarırsa tekrardan yapışacam :) Meizudan vazgeçilmez.
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kadirirdem 3 yıl
samsung bence vermemesi lazımdı o işlemciyi kendi ayağına sıktırtacak haberi yok gitsin s820 kullansın meizu...
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Onurmsq 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
samsung bence vermemesi lazımdı o işlemciyi kendi ayağına sıktırtacak haberi yok gitsin s820 kullansın meizu...

Parasiyla degil mi.
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Redunay 3 yıl
Meizu telefonların şöyle bir özelliği var; Bu telefonu kullanmaya başladıktan ve alıştıktan sonra başka telefona geçmek istemiyorsunuz, her telefonda flyme olsun istiyorsunuz. Sade ve hafif arayüz, kullanımı kolay tek tuş, aşık olunası tarayıcısı telefonun en sevdiğim özellikleri. (m2 note kullanıcısıyım)
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Neyinkafasi 3 yıl
@Viper17 ben telefonun özellikleri kötü demedim.
Yazılımı sıkıntılı dedim.
En son 4-5 ay önce meizu cihaz almaya kalkmıştım,yazılım şikayetlerini okuyunca vazgeçtim. Güncellemeyle ne yaptılar bu zamana kadar bilemiyorum.
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viper17 3 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi

@Viper17 ben telefonun özellikleri kötü demedim.
Yazılımı sıkıntılı dedim.
En son 4-5 ay önce meizu cihaz almaya kalkmıştım,yazılım şikayetlerini okuyunca vazgeçtim. Güncellemeyle ne yaptılar bu zamana kadar bilemiyorum.

anlat ta bilelim yazılım sıkıntılarını. böyle çok havada kalıyor.

sonuçta burası forum. atış serbest.

bal çok tatlıymış abim yemiş emmim görmüş misali.

flymeos.com/...
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Kefelon 3 yıl
1,5 yıldır Meizu MX4 kullanan biri olarak "Meizu=çöp" yazan arkadaşın kafasını cidden çok merak ediyorum. Bugüne kadar kullandığım tüm Android telefonlar belli bir süre sonra kasılmayaa başlıyorken Meizu MX4 ilk günkü stabilitesinde. Android Rom'u konusunda stabilite için Meizu ile yarışabilecek marka yok...
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Neyinkafasi 3 yıl
Meizu = çöp.
Yazılımı anca bu kadar sıkıntılı olabilir bir telefonun.Üstüne birde kilitli Rom vs. atamıyorsunuz.Uzak durun.
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viper17 3 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi

Meizu = çöp.

Yazılımı anca bu kadar sıkıntılı olabilir bir telefonun.Üstüne birde kilitli Rom vs. atamıyorsunuz.Uzak durun.

7 aydır m2 note kullanıyorum. 3 kere güncelleme geldi. 1 tane bile yazılımsal sıkıntı yaşamadım.

Sarjı çok dayanan nadir kroniksiz telefonlardan. Fiyatına göre (699 ₺) kusursuz.

Değeri olmayan boş yorumlar yapmaktan vazgeçin.

Gördüğüm en büyük sorun, google play linkine tıkladığım zaman tarayıcıda açması. 13mp samsung kamerası da biraz geç odaklıyor.

Gps sorunu yok(mtk işlemci olmasına rağmen), 5,5" full hd ekran, 2 gb ram, 13mp kamera(dual tone flash), fazlasıyla yeterli işlemci ve 3100 mah pil.(699 ₺)
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