En güçlü akıllı telefonlar mercek altında; İşte piyasada olan ve yakında çıkacak iddialı modeller

Yılın ikinci yarısı ile birlikte akıllı telefon pazarında rekabet koşullarının değişmesi bekleniyor. Android platformunda model sayısı hızlı bir şekilde artarken, Apple'ın merakla beklenen iPhone 5'i için de lansman tarihinin yavaş yavaş yaklaştığı belirtiliyor. Nokia'da ise üst seviye telefon segmentinde beklentiler yeni nesil modellere kaymış durumda. MeeGo işletim sistemini kullanan N9 modelinin ne zaman çıkacağı ve hangi donanım özelliklerine sahip olacağı şu an için belirsizliğini koruduğundan bu yazımızda en iyi Android telefonlara, olası özellikleri kapsamında iPhone 5 veya bazı iddialara göre iPhone 4S olarak isimlendirilmesi beklenen Apple'ın yeni telefonu ile kıyaslayacağız.

HTC Cephesi

Sensation

Apple ile birlikte akıllı telefon pazarının en hızlı yükselen üreticisi olan HTC, arka arkaya duyurduğu iddialı modellerle gündem yaratmaya devam ediyor. Resmi tanıtımı geçtiğimiz haftalarda yapılan ve Haziran ayı içerisinde yaygın kullanıma sunulması beklenen Sensation modeli güçlü donanım özellikleri ve yeni Sense 3.0 arayüzüyle dikkat çekiyor.

HTC Sensation 4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8260 işlemcisinden güç alan Android 2.3 işletim sistemli telefon, beklenilenin aksine 1GB yerine 768MB RAM ve 1GB ROM bellek ile geliyor.

Sahip olduğu 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile Full HD video kaydı yapabilen telefon, güçlü donanım özellikleriyle 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor üstelik görüntüleri HDTV veya monitöre aktarabiliyor. Jireskop, 802.11n WiFi, Bluetooth, GPS ve dijital pusula gibi detaylar da telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Bilindiği üzere HTC diğer üreticilerden ayrılmak adına akıllı cihazlarında kendi geliştirdiği Sense arayüzünü kullanıyor. Sensation modeli de bu arayüzün 3.0 sürüm numaralı yeni versiyonu ile geliyor. Bu versiyon daha fazla görsellik, daha fazla kullanılabilirlik ve daha yüksek performans kullanım kolaylığı ve fonksiyonalite avantajları sağlıyor.

- Model: HTC Sensation,

- Vurucu Özellik: Yüksek çözünürlüklü büyük ekran, yüksek performanslı işlemci

- Global Satış: Haziran, tahmini fiyat Avrupa için 600 Avro

- Ek kaynaklar: - HTC'nin 5 dakikalık resmi tanıtım filmi l Detaylı teknik özellik bilgileri ve fotoğraf galerisi



EVO 3D

HTC'nin yılın ikinci yarısında yüksek satış başarısı beklediği diğer modeli ise Amerika pazarı için hazırlanan EVO 3D. Adından da anlaşılabileceği üzere üç boyut teknolojisine yer verilen telefon aynı zamanda Sensation'dan daha güçlü donanım özellikleriyle HTC'nin yaz kreasyonunda bir numaralı model olacak gibi görünüyor.

4.3-inç boyutunda ve 960 x 540 piksel çözünürlüğündeki çoklu dokunmatik kapasitif ekranı Sensation'ı akıllara getirse de EVO 3D farklı olarak gözlüksüz 3D görüntüleme desteği de sunuyor. Yani cihaz üzerindeki çift kamera ile çekilen 3D görüntüleri ve diğer 3D içerikleri, özel gözlük gerektirmeden üç boyutlu olarak izleyebiliyorsunuz.

Qualcomm'un 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisinden güç alan telefon, 1GB RAM ile geliyor. Android 2.3 işletim sistemi ve Sense arayüzü ile donatılan EVO 3D'de, 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor ve bu sayede iki boyutlu 1080p ve üç boyutlu 720p video kaydı mümkün kılınıyor.

EVO 3D'ye 1720 mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. Jireskop ta dahil olmak üzere çok sayıda sensöre sahip olan telefon, EVO 4G modelinde olduğu gibi Amerika'nın önde gelen GSM operatörlerinden Sprint tarafından pazara sunulacak zira telefon, yine aynı EVO 4G'de olduğu gibi iletişim için dördüncü nesil altyapısını da destek sunuyor.

- Model: HTC EVO 3D

- Vurucu Özellik: 3D ekran, HD çözünürlükte 3D video kaydı ve yüksek performanslı işlemci

- Global Satış: Yaz dönemi, Amerika'da sözleşme paketleriyle sunulacak

- Ek kaynaklar: HTC EVO 3D'nin detaylı özellikleri - HTC EVO 3D tanıtım filmi ve fotoğraf galerisi



Gelecek Program:

Sensation ve EVO 3D gibi modeller, HTC'nin hazırlık çalışmalarını tamamladığı ve henüz satışa sunulmasa da hacimli üretime başladığı telefonlar. Tüm bunlara ek olarak yılın ikinci yarısı için firma Holiday kod adlı yeni bir model daha hazırlıyor. 4.5-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağı belirtilen telefonda 1GB RAM'e ve 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon MSM8660 işlemcisine yer verilecek. 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera ile geleceği ve 3D video kaydı yapabileceği belirtilen telefonun çıkış tarihi hakkında net bir bilgi olmasa da tahminler en erken çıkış tarihi olarak yaz döneminin sonu üzerinde yoğunluk kazanıyor.

- Ek kaynaklar: HTC Holiday'le ilgili ilk bilgiler





Samsung Cephesi

Galaxy S II

Galaxy S modeliyle Android işletim sistemli üst seviye telefon pazarına damgasını vuran ve 14 milyondan fazla satmayı başaran Samsung, Galaxy S II modeliyle çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Resmi tanıtımı Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan telefon daha piyasaya çıkmadan aldığı işlemci güncellemesi ile beklentileri daha da arttırmış durumda.

Galaxy S II modeliyle Samsung'un üzerinde durduğu en büyük yenilik, 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekran. Yapılan ilk testlerin de ortaya koyduğu üzere Galaxy S II'nin ekranı, renk canlılığı ve görüntülerin keskinliği açısından, yüksek piksel yoğunluğu ile öne çılan IPS panelli ekrana sahip iPhone 4'e zor anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S II için iki farklı işlemci çözümü sunuyor. Bu noktada gelen tabe bağlı olarak Galaxy S II bazı bölgelere Samsung üretimi Exynos 4210, bazı bögelere ise Nvidia üretimi Tegra 2 işlemcisiyle gidecek. Her ikisi de çift çekirdekli tasarıma sahip olan işlemcilerin çalışma frekansları da 1.2GHz olarak belirlenmiş durumda.

Renk ve görüntü kalitesi açısından üstün bir profil çizen Galaxy S II, ekran çözünürlüğü söz konusu olduğunda ise rakiplerinin gerisinde kalıyor. Zira hem iPhone 4 ve yakında çıkacak iPhone 5 hem de detaylarını yukarıda verdiğimiz Android tabanlı pek çok model, 960 x 540 piksel gibi daha yüksek çözünürlük desteği ile geliyorlar.

- Model: Samsung Galaxy S II

- Vurucu Özellik: Super AMOLED Plus ekran, tasarım, yüksek performanslı işlemci ve yeni Touchwiz grafik arayüzü

- Global Satış: Birkaç hafta içeriside başlaması bekleniyor, Avrupa'da 550 Avro+ seviyesinden sunulacak

- Ek kaynaklar: Galaxy S II ön inceleme - Galaxy S II ve iPhone 4 karşılaştırması - Galaxy S II hız aşırtma yetenekleri - Galaxy S II röportaj

Infuse 4G

Samsung'un Amerika pazarı için hazırladığı ancak Avrupa versiyonunun da olacağı söylentiler arasında yer alıyor bir diğer üst seviye telefonu. Telefon görüşmesine olanak tanıyan Dell Streak ve Galaxy Tab'i ayrı değerlendirirsek, Infuse 4G sadece 4.5-inç büyüklüğündeki ekranıyla bile kendi sınıfındaki dikkat çekici modellerden bir tanesi olmayı başarıyor.

Galaxy S II ile aynı kaderi paylaşan Infuse 4G, sahip olduğu büyük ekrana rağmen çözünürlük yarışında geride kalıyor zira telefon 800 x 480 piksel desteği ile geliyor. Infuse 4G'nin sahip olduğu Hummingbird işlemcisi, çift çekirdekli modelleri bir kenara bırakırsak eğer 1.2GHz olan çalışma frekansıyla en hızlı çözümlerden biri olmayı başarıyor.

Infuse 4G adından da anlaşılabileceği üzere 4G desteği ile geliyor. Amerika'nın en büyük telefon operatörlerinden AT&T'nin HSPA+ ağı üzerinden kullanılan telefon bu sayede 14Mbps gibi pratik kullanımda pek mümkün olmasa da en azından kağıt üzerinde dikkat çekici indirme hızlarına olanak tanıyor ve internet deneyimine katkı sağlıyor.

Merak edenler için 4.5-inç büyüklüğündeki ekranın Super AMOLED Plus temelli olduğunu da not düşelim. Arka kısmında 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunan telefona görüntülü konuşma içinse 1.3MP çözünürlüğündeki ön kamera eşlik ederken, HTC'nin Holiday modeline karşı Hercules kod adlı daha güçlü bir versiyonu da hazırlanıyor.

- Model: Samsung Infuse 4G

- Vurucu Özellik: 4.5-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekran, 4G desteği

- Global Satış: Amerika'da sözleşme ile sunuluyor

- Ek kaynaklar: Infuse 4G ile ilgili detaylı haber



Gelecek Program:

Samsung'un üst seviye akıllı telefon pazarında "amiral gemisi" olarak nitelendirebileceğimiz iddialı modeller için lansman takvimini daha kısa tutacağı ve 6-8 aylık dönemler içerisinde yeni modeller pazara sunacağı öne sürülüyor. Bu bağlamda Galaxy S III modelinin de yıl sona ermeden önce pazara sunulabileceği üzerinde duruluyor. Henüz resmi herhangi bir bilgi olmasa da Samsung Galaxy S III'in dört çekirdekli Nvidia Tegra 3'ten güç alabileceği ve Android işletim sisteminin Ice Cream Sandwich sürümüyle geleceği iddia ediliyor.

Motorola Cephesi

Atrix 4G

Android işletim sistemiyle birlikte adeta küllerinden doğan Motorola, 2011'in en iddialı modellerinden bazılarını bünyesinde barındırıyor. İşte o telefonların ilki olan Atrix 4G, sahip olduğu güçlü donanım özellikleri kadar, diğer hiç bir rakibinde olmayan notebook ve çoklu ortam istasyonı gibi özle akssesuarlarıyla sınıfında ayrıcalık bir yer edinmeyi bşarıyor.

Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alan Atrix 4G, 4-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Standart olarak Android 2.2 işletim sistemiyle sunulan ancak yeni işletim sistemi güncellemeleri hazırlanan telefon, 1GB RAM kapasitesiyle yüksek bellek kapasitesine sahip Android telefon akımının ilk örneklerin başında geliyor.

Üzerinde yer alan 5 Megapiksel çözünürlüğündeki, oto-fokus ve LED Flash donanımlı kamerası ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen telefon, üzerinde yer alan Mini HDMI portu sayesinde hem çekilen görüntülerin hem de cihaz içerisindeki çoklu ortam dosyalarının HDTV veya LCD monitörde izlenmesine olanak tanıyor.

Sahip olduğu 1930 mAh kapasiteli pil ile bu alanda da iddialı olan Atrix 4G'nin en ilginç yanı ise ayrıca satılan dizüstü bilgisayar istasyonu. Motorola tarafından geliştirilen ve üzerindeki pil ile kullanım süresi 13 + seviyesine çıkartan dizüstü bilgisayar gücünü arkasına takılan Atrix 4G'de alıyor ve çalıştığında özel bir kullanıcı ortamını ekranı getiriyor.

- Model: Motorola Atrix 4G

- Vurucu Özellik: Özel aksesuarlar, 1GB RAM ve 4G desteği

- Global Satış: Amerika'da sözleşme ile sunuluyor

- Ek kaynaklar: Motorola Atrix 4G video inceleme



Droid X2

Motorola'nın çok yakında, muhtemelen 26 Mayıs'ta pazara sunacağı Droid X2 de Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Droid X modelinin devamı olarak hazırlanan yeni telefon, 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu sayesinde çoklu ortam uygulamalarında yüksek performans vaad ediyor.

4.3-inç büyüklüğünde ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan telefon, Android 2.3 işletim sistemiyle geliyor. Droid X2 üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki, çift LED'li Flash desteğine sahip olan otomatik fokus özellikli kamerası ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

Atrix 4G ile kıyaslandığında daha uzun ve daha ince bir kasa profiline sahip olan telefonda HDMI portu da bulunuyor. Yani kullanıcılar, Tegra 2 platfromunun çoklu ortam ve grafik performansını daha büyük ekranda tecrübe etmek istediklerinde, Droid X2'yİ HDMI arabirimi üzerinden uyumlu bir HDTV veya LCD monitöre bağlayabilecekler.

Dahili depolama kapasitesi 8GB olan ve 8GB kapasiteli SD kart ile gelen Droid X2'de FM radyo özelliği de bulunuyor. Gücünü 1540 mAh kapasiteli pilden alan akıllı telefonun ilk etapta sadece Amerika pazarında sunulması bekleniyor. Verizon tarafından sözleşme ile sunulacak telefon, Atrix 4G ile Motorola'nın üst segmentteki oyuncularından biri olacak.



- Model: Motorola Droid X2

- Vurucu Özellik: 4.3-inç qHD ekran, Tegra 2 işlemci

- Global Satış: Bu ay içerisinde Amerika'da çıkacak, Verizon üzerinden sözleşme ile, kontratsız 600$ civarında.

- Ek kaynaklar: Motorola Droid X2'nin detaylı özellikleri



Gelecek Program

Motorola'nın orta ve uzun vadede kullanıma sunmayı planladığı önemli yenilikler var. Bunlardan ilki Droid 3 modeli olacak. QWERTY klavyeye sahip olan ve Amerika pazarında hatırı sayılır bir başarıya imza atan Droid modelinin en yeni temsilcisi olan Droid 3, 4-inç büyüklüğünde qHD ekrana ve çift çekirdekli TI OMAP4 işlemciye sahip olacak. Motorola'nın daha uzun vadedeki planı ise Tegra 3 telefonlar sunmak. Xoom ile Nvidia'nın Tegra 2 platformuna sahip ilk tableti pazara sunan Motorola, yıl sonu veya önümüzdeki yılın başlarında Jet ve Bullet kod adlı yeni telefonlarını sunacağı belirtiliyor. Sırasıyla 4-inç qHD ve 4.3-inç qHD ekrana sahip olacak telefonlar 1/1.5GB bellek ile gelecekler.





Sony Ericsson Cephesi

Xperia Play

Xperia serisiyle yükselişe geçen Sony Ericsson, 2011'in iddialı isimleri arasında yer alıyor. Firmanın güncel ürün gamı içerisinde teknoloji tutkunlarını en çok heyecanlandıran model hiç şüphe yok ki Xperia Play oldu. PlayStation Phone olarak ta bilinen akıllı telefon, oyunculara özel detayları ve zengin içeriği ile alanında rakipsiz olacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere akıllı telefonlara özel oyunların sayısındaki artış ile birlikte taşınabilir oyun konsollarının satışları bu durumdan hissedilir biçimde etkilendi. Sony Ericsson, Xperia Play modelinde PlayStation Portable Go tarzı kızaklı kontrol ünitesini güçlü donanım özellikleri, şık bir telefon tasarımı ve zengin bir oyun içeriği ile kullanıma sunuyor.

4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Xperia Play, 1GHz hızında çalışan tek çekirdekli Snapdragon MSM8255 işlemcisinden güç alıyor. Açıkçası daha yüksek performanslı grafik birimine sahip çift çekirdekli işlemciler dikkate alındığımda Xperia Play'in uzun soluklu mücadelede rahat olmayacağı söylenebilir.

Android 2.3 işletim sistemiyle birlikte gelen Xperia Play'in en güçlü yanı ise zengin oyun listesi olacak. Zira Sony Ericsson'un açıkladığı ilk oyun listesi bir hayli uzun. Özellikle hem oyun konsolu hem de akıllı telefonu aynı anda taşımak istemeyen gençler ve sıkı oyun fanatikleri için Xperia Play, türünün şu an için en farklı modeli olmayı başarıyor.

- Model: Sony Ericsson Xperia Play

- Vurucu Özellik: PlayStation Sertifikası, PlayStation kontrolcüleri, zengin oyun kütüphanesi

- Global Satış: Bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu, Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

- Ek kaynaklar: Sony Ericsson Xperia Play'in detaylı özellikleri ve oyun listesi



Xperia Arc

Sony Ericsson'un güncel ürün gamı içerisindeki iddialı bir diğer model ise Xperia Arc. 8.7mm kalınlığında şık bir kasa tasarımına sahip olan Android 2.3 işletim sistemli akıllı telefon, 4.2-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ve 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8255 işlemcisiyle geliyor.

Xperia Arc için altını çizmemiz gereken ilk nokta, ekranı olacak. Yüksek görüntü kalitesi için Sony'nin Bravia serisi televizyonlarda kullandığı teknolojilerle donatılan telefon, 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Yeni nesil Exmor R görüntü sensörü ile donatılan telefon, düşük ışıklı ortamlarda bile yüksek fotoğraf kalitesi vaad ediyor.

Dokun odakla, görüntü sabitleme, konum ekleme, yüz ve gülümseme tanımlama gibi özelliklerle donatılan kamera, 720p çözünürlüğünde video kaydı da yapabiliyor. 512MB RAM ve 384MB dahili depolama kapasitesiyle gelen Xperia Arc HDMI portu ve FM Radyo ile geliyor, ihtiyaç duyduğu gücü 1500 mAh kapasiteli pilden alıyor.

Peki yurt dışında Mart ayında satışa sunulan Sony Ericsson Xperia Arc'ın Türkiye satışı ne zaman başlayacak. Bu konuda elimize ulaşan resmi bilgiyi sizlerle paylaşabiliriz. Xperia Arc'ın Türkiye lansmanı 25 Mayıs'ta İstanbul'daki Kanyon AVM'de yapılacak ve aynı yerde 26-28 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilere telefonu deneme fırsatı sunulacak.

- Model: Sony Ericsson Xperia Arc

- Vurucu Özellik: Tasarım, Bravia teknolojisi Exmor R görüntü sensörü

- Global Satış: Türkiye lansmanı 25 Mayıs'ta yapılacak.

- Ek kaynaklar: Sony Ericsson Xperia Arc'ın detayları



Gelecek Program

Sony Ericsson'un çift çekirdekli işlemci kullanan yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalıştığı biliniyor ancak çok fazla detay bulunmuyor. Öte taraftan firmanın şu an için en büyük önceliği mevcut modeller için arz-talep dengesini dengeye oturtmak çünkü bilindiği üzere Japonya'daki afet firmanın tedairk planlamasında zorunlu değişikliklere neden oldu.



LG Cephesi

Optimus 2X

Optimus 2X hem LG hem de endüstri adına büyük önem taşıyan hatta adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdıran bir model zira o, endüstrinin çift çekirdekli işlemciye sahip ilk telefonu olarak pazara girdi. Android 2.2 işletim sistemiyle lanse edilen ancak 2.3 güncellemesi de hazırlanan telefon, LG'nin en güçlü telefonları arasında yer alıyor.

4-inç büyüklüğünde ve 800x480 piksel çözünürlüğünde kapasitifi çoklu dokunmatik ekrana sahip olan telefon, 512MB RAM ile geliyor ve 1GHz hızındaki çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisinden güç alıyor. 3D grafik performansı ve donanımsalı çoklu ortam hızlandırma özellikleriyle gelen telefon, HDMI üzerinden görüntü aktarımına da olanak tanıyor.







Kalınlık ve ağırlık gibi tasarım özellikleri açısından güçlü rakipleri karşısında çok fazla iddialı olamayan Optimus 2X, buna karşın Gorilla Glass ekran gibi detaylarıyla dayanıklı bir yapı sergiliyor. 8GB dahili depolama kapasitesi ile gelen ve 32GB'a kadar microSDHC bellek kartı desteği sunan telefon, sahip olduğu kamerasıyla da iddialı.

8 Megapiksel çözünürlüğündeki, otomatik fokus özellikli ve LED Flash destekli kamera, 24 kare/saniye hızında 1080p, 30 kare/saniye hızında ise 720p video kaydı yapabiliyor. Gücünü 1500 mAh kapasiteli pilden alan LG Optimus 2X'in Türkiye'de ilk defa Donanım Haber tarafından gerçekleştirilen incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

- Model: LG Optimus 2X

- Vurucu Özellik: Çift çekirdekli işlemcisi, Full HD kayıt yapabilen kamerası

- Global Satış: Ocak ayında satışa sunuldu

- Ek kaynaklar: LG Optimus 2X video inceleme



Optimus 3D

Üç boyutlu kayıt ve görüntüleme desteğine sahip tel telefon HTC EVO 3D desteğil elbette. LG'nin resmi tanıtımını Ocak ayında yaptığı ve yakın zamanda pazara sunmaya hazırlandığı Optimus 3D, hem sahip olduğu güçlü yazılım özellikleri hem de beraberinde gelecek bazı özel yazılımlar ile bu alandaki en güçlü seçeneklerden biri olacak.

4.3-inç boyutunda ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde gözlük gerektiremeyen çoklu dokunmatik ekrana sahip olan Optimus 3D, Texas Instruments'in ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 1GHz hızındaki çift çekirdekli OMAP 4430 işlemcisinden güç alıyor ve bu işlemci PowerVR SGX 540 grafik birimini bünyesinde barındırıyor.





512MB RAM ve 8GB yerleşik depolama kapasitesi ile gelen telefon üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor ve bu kameralar vasıtasıyla 720p çözünürlüğünde 3D video kaydı yapılabiliyor. 2D tarafında ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı mümkün yani kağıt üzerinde kayıt özellikleri HTC EVO 3D ile aynı.

Android 2.2 işletim sistemine sahip olan ve Android 2.3 güncellemesi alacağı ifade edilen telefonda, LG tarafından geliştirilen özel bir 3D kullanıcı arayüzü bulunuyor. Bununla birlikte telefonda özel bir 3D tarayıcı olduğu da belirtiliyor. 1500 mAh kapasiteli pilden güç alan LG Optimus 3D, 168 gramlık ağırlığı ile HTC EVO 3D'den 2 gram daha hafif.

- Model: LG Optimus 3D

- Vurucu Özellik: 3D ekran, 3D video kaydı, 3D kullanıcı arayüzü

- Global Satış: Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.

- Ek kaynaklar: LG Optimus 2X video inceleme



Apple Cephesi

iPhone 4

Önümüzdeki ay içerisinde birinci yaş gününü kutlamaya hazırlanan iPhone 4, Android platformunda arka arkaya lanse edilen modellere karşısında en azından donanım olarak ya da daha spesifik olmak gerekirsek işlemci gücü açısından, telefon almayı düşünen kullanıcılar için daha fazlasını vaad eden seçeneklere karşı yavaş yavaş güncelliğini yitiriyor.

iPhone 4'ün donanım tarafında en güçlü olduğu noktalardan biri olan ekranı, rekabet gücünden henüz hiç birşey kaybetmiş değil. Galaxy S II gibi 800 x 480 piksel çözünürlüğüne sahip yeni telefonların yanında 960 x 640 piksel çözünürlüğündeki 3.5-inç ekranı ile hacimli satıştaki telefonlar arasında piksel yoğunluğu en yüksek çözüm olarak öne çıkıyor.

Apple tarafından hazırlanan Cortex-A8 tabanlı 1GHz işlemciden güç alan telefonda, grafik işlem birimi olarak PowerVR SGX535 GPU'su kullanılıyor. Donanım olarak daha güçlü GPU'lar olmakla birlikte iPhone 4 güncelliğini koruyor zira sahip olduğu GPU'nun özelliklerinden tam anlamıyla faydalanabilen çok sayıda oyun ve uygulaması bulunuyor.

iOS 4.x işletim sistemine sahip olan iPhone 4, hem 720p video kaydedebilen hem de yüksek kalitede fotoğraf çekebilen 5MP kamerası ile bu alanda da güncelliğini koruyor. Tabi 1080p video çekebilen, 3D görüntü kaydedebilen telefonların yaygınlaşmasıyla işler tersine dönebilir. iPhone 4 ihtiyaç duyduğu gücü ise 1420 mAh kapasiteli pilden alıyor.

- Model: Apple iPhone 4

- Vurucu Özellik: 3.5-inç retina ekran, uygulama mağazası,

- Global Satış: Tüm dünyada satılıyor.



iPhone 5 ve/veya iPhone 4S

Sadece tek bir telefon modeline sahip olan Apple, son çeyrek finansal sonuçlarına göre akıllı telefonlardan elde edilen gelirin büyüklüğü açısından liderliğe yerleşmiş durumda. Geleneksel olarak iPhone'da her yıl güncellemeye giden Apple için ilk defa bu sene Haziran ayında yeni bir model duyurusu yapmayacağı iddiaları konuşuluyor.

Yeni iPhone çalışmalarına büyük bir gizlilik içerisinde yürüten Apple için yeni telefonu Eylül ayında pazara sunacağı iddia edilirken, bir başka görüşe göreyse iPhone 5 olarak bilinen model aslında iPhone 4'ün güncellenmiş versiyonu olacak ve Haziran ayı içerisinde lanse edildikten sonra takip eden süreçte pazara sunulacak.

Yeni iPhone'la ilgili olarak resmi olarak yapılmış herhangi bir açıklama olmasa da üzerinde herkesin hemfikir olduğu bazı detaylar bulunuyor. Bunlardan ilki kullanılacak işlemciyle ilgili. Aynı iPad-iPhone 4 ilişkisinde olduğu gibi yeni iPhone modelinde de, ilk defa iPad 2 kullanılan çift çekirdekli A5 işlemcisinin kullanılacak.

Apple'ın yeni telefonuyla ilgili genel kabul gören bir diğer detay ise kamera güncellemesi. iPhone 4'teki 5MP çözünürlüğündeki kameradan farklı olarak yeni modele OmniVision tarafından üretilen 8MP çözünürlüğündeki kameranın eşlik edeceği belirtiliyor. Öte yandan kamera güncellemesiyle birlikte 1080p video kaydının gelmesi de bekleniyor.

Yeni iPhone için ekran büyüklüğü ve bellek kapasitesine yönelik çeşitli iddialar da bulunuyor ancak bunlar üzerinde mutabık kalınan kesin bir görüş bulunuyor. Öte taraftan yeni telefon ile birlikte daha fazla çevrimiçi özellikle donatılan ve bulut bilişim odaklı bitakım yeniliklerle bezenmiş iOS5 işletim sistemi de kullanıma sunulabilir.

- Model: Apple iPhone 4S/iPhone 5

- Vurucu Özellik: Çift çekirdekli işlemci, geliştirilen kamera, yenilenen işletim sistemi

- Global Satış: Bilinmiyor.