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En güçlü mobil işlemci Snapdragon 820 detaylanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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En güçlü mobil işlemci Snapdragon 820 detaylanıyor

Qualcomm'un yıla Snapdragon 810 yongasetindeki hayal kırıklığı ile başlamasının ardından tüm umutlar 64-bitlik özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 820 yongasetine bağlanmıştı. Yongasetinin 11 Ağustos itibari ile lanse edilmesi beklenirken önemli gelişmeler de gün yüzüne çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 820 yongasetinde daha önce açıklandığı gibi Kryo değil Hydra adındaki özelleştirilmiş çekirdekler kullanılacak. Hydra ismini Captain America : Winter Soldier filminden hatırlıyoruz ancak Qualcomm da mı bu filmden etkilendi bilemiyoruz. 

14nm fabrikasyon süreci sayesinde daha az alan kaplayan ve ısınma sorunu yaşamayacağı düşünülen Snapdragon 820 yongasetinde 4 adet Hydra çekirdeği kullanlıyor. Hydra çekirdeklerinin Snapdragon 810 yongasetine göre yüzde 35 daha iyi performans sergiliyor. Qualcomm enerji tüketimi tarafında da önemli iyileştirmeler sağladığını belirtiyor ancak herhangi yüzdelik oran paylaşmamış. 

Grafik birimi tarafında Adreno 530 bizi bekliyor. Bu birim Adreno 430'a göre yüzde 40 daha iyi performans ve yüzde 30 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşıyor. Grafik birimi ile ilgili diğer bir dikkat çekici konu işlemci ile ortak 64 bit değerinde sanal bir bellek paylaşıyor oluşu. Birimi biraz daha rahatlatacağı düşünülen bu bellek ile bahse konu enerji tüketimi değeri sağlanabiliyor. 

Snapdragon 820 yongasetinin az ısınması için Qualcomm'un ince bir işçilik yaptığı görülüyor. Örneğin kurumsal güvenlik için RAM kullanımını azaltan yongaseti, daha güçlü sensörler kullanıyor ancak daha az güç harcıyor, ayrıca kamera tarafında da enerji tasarruf optimizasyonları mevcut. 

Çift kanal LPDDR4 bellek arabirimini 1866MHz seviyesine kadar destekleyen yongaseti, 28MP çözünürlüğe kadar sensörlere imkan tanıyan programlanabilir bir sinyal işlemcisi barındırıyor. Programlanabilir olması sayesinde üreticilerin kamera konusunda farklılaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca 60 kare/saniye hızına kadar 4K video kaydını da destekliyor.
Detaylara göre Snapdragon 820 yongaseti aşırı ısınmanın getirdiği performans düşüşüne maruz kalmayacağı için benhcmark skorlarında da kaybedilen liderliği geri alacak gibi görünüyor. Elbette bu noktada 10 çekirdekli Helio x30 ve özelleştirilmiş Exynos yongasetinin gücü de belirleyici faktör olacak.  

Qualcommun Los Angeles kentinde 11 Ağustos tarihinde yapacağı lansman ile Snapdragon 820 yongasetinin tüm detayları açıklığa kavuşacak. Ancak yine de tahminler 2016 başından önce yongasetinin piyasada olamayacağı yönünde.  
En güçlü mobil işlemci Snapdragon 820 detaylanıyor
 

http://www.phonearena.com/news/A-ton-of-Snapdragon-820-details-leak-14nm-quad-Hydra-CPUs-with-35-better-performance-new-Adreno-530-GPU_id72310 Yorum Yaz
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1BilimAdamı 4 yıl en beğenilen Chandler_Bing
gslicocuk

En güçlü mobil işlemci


Snapdragon 810 içinde öyle diyorlardı sonuç belli
Snapdragon 820 de öyle olucak.
Exynos 7420 > Snapdragon 820


Sen galiba yeni s6 alanlardansın
gslicocukEn güçlü mobil işlemciSnapdragon 810 içinde öyle diyorlardı sonuç belliSnapdragon 820 de öyle...
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stalker(1979) 4 yıl
Herkül'ün 12 görevinden biri hydra denen çok başlı canavarı yenmektir. Millet de ilk defa marvel filmlerinde uyduruldu zannediyor herhalde.
Konumuza dönecek olursak inşallah 820 ısınmaz. Qualcoom'un gpu'ları android tarafındaki en güçlü gpular.
Herkül'ün 12 görevinden biri hydra denen çok başlı canavarı yenmektir. Millet de ilk defa marvel filmlerinde uyduruldu zannediyor herhalde.Konumuza dönec...
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canguler917 4 yıl
yorumları okudukça sitenin kalitesinin ne kadar düştüğüne şahit olabilirsiniz.
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clopin 4 yıl
yeni bir alevtopu yaklaşıyor
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RioDeJaneiro 4 yıl
Geleceğin iyi işlemcileri Samsung tan çıkacak ilerleyen zamanlarda
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DH Misafiri 4 yıl
14 nm olursa gerçekten ısınmaz. Hem artık qualcom yalan söylemez yoksa kimse bir daha qualcom işlemcili telefon almaz. Adreno 530 da göz dolduruyor 2k değil Fullhd de gelsin yine exynos lu samsungları beğenmeyiz.
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clopin 4 yıl
sogutulmayan herşey ısınmaya mahkumdur kaçış yok performans düşmesin önemli olan bu
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stalker(1979) 4 yıl clopin
clopin

sogutulmayan herşey ısınmaya mahkumdur kaçış yok performans düşmesin önemli olan bu

Aynen öyle ancak ne kadar geç ısınırsa o kadar iyi. Normal bir kullanıcı ortalama yarım saat 45 dakika filan mobil cihazını yorucu şekilde kullanıyor. Bu sürenin sonunda ister istemez cihaz ısınıyor ve cihazın performansı düşüyor. Ancak kullanmaya başladıktan 5 dakika sonra ısınmaya başlayan mobil cihazdan kimseye fayda gelmez.
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BekirTemel 4 yıl
2 ay sonra ''En güçlü mobil işlemci Snağpdragon 821+ detaylanıyor''
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V4LKyR 4 yıl
Heil Hydra. Sieg heil.
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Fatih617 4 yıl
Gpu gerçekten iyi. Ne yazık ki piyasada bunun hakkını verecek oyun yok adreno 430'u bile tam anlamıyla kullanan oyun yok.
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kralkarga 4 yıl
her yeni üst düzey işlemci öncekinden % bilmem kaç daha tasarruflu oluyor ama ne hikmetse bu tasarrufun yansımasını kullanımda göremiyoruz hiç.adamlar işlemcide enerjiden tasarruf ettikçe ekran çözünürlüğüne abanıyolar gerçi ama yine de insan uzun uzun gitsin istiyor telefonun şarjının.
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kadirirdem 4 yıl
bu sefer olacak sanki Quallcomm inşallah bir daha s 810 faciası olmaz olursa senin için iyi olmaz Quallcomm
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Xiaomii 4 yıl
Bakıyorumda burayı Samsungcular basmış.Qualcomm a bazen bende (gerektiğinde) kızarım fakat bunların yaptıkları resmen boş boğazlık ve acılarının hesabı.Ne yaptı bu Qualcomm da bu kadar koydu yaw?
Mangalları hazırlayın,S6 yı dünyadevi yapıyorlar.Siz aynı 23 Nisanda koltuk devralan bebeler gibi sevinin düşüşünüz yakındır.Gözün kör olsun Qualcomm şu bebeleri kendine güldürttün.
Daha fazla değil 9-10 ay önce Samsung a atıp tutanlar leğen plastiğinden telefon üretiyor,arayüzü çok ağır diyenler şimdi Samsungcu oluyo ve mangalda kül bırakmıyo.
Yine fazla değil S4 zamanlarında Samsung S4 ü aynı şimdiki HTC nin M9 a yaptığı gibi güncellemelerle soğutuyordu.O zamanda mangalı S4 le yapıyoduk.Ne çabuk unuttunuz? Korkmayın 2 gün sonra yine Exynos yanarsa ben diyeceği biliyorum.En iyi sizler bilirsiniz S4 (doğalgaz sistemini) Note 3 ü (soyulan patatesi).
İşlemciye gelince beni çekirdek sayısı ve bit memnun etmedi.1886 MHz,28 MP ve güçlü sensörler iyi fakat 4 çekirdek ve 64 bit hiiiiiç mi hiç tatmin edici ve yeterli olmadı.Lütfen şunu 16 çekirdekli (8+8) Taipan Kryo veya Hydra herneyse olmalı.Ayrıca 128 bit desteği olmalı.Bu çoğu arkadaş için abartı,dalgalık.konu olabilir fakat yine samsung soytarılarını görmek istemiyorsanız şayet ben istemiyorum 128 bit ve 8+8 16 çekirdek GEREKLİ!
Hydrada olsa olur,Kryo da olsa olur.Güçlü olsunda tek çekirdeği A72 nin 17-18 kat gücünde olsunda adı önemli değil.
Marvelden etkilenmiş olabilir.Normal,Hydra adı bencede etkileyici bir isim,kullanabilir buna takılmayalım.
Yalnız aklıma bir kurt düştü.Resmi projeksiyon resminde tanıtımında Kryo olarak okudum.Eğer çekirdeğin ismi Hydraysa,Kryo ismi yalana düşer ve buda demektir ki 64 bit 4 çekirdek veya 8 çekirdek de kesin değil.İnşAllah 16 çekirdek 128 bittir.
Aklıma şuda geldi Qualcomm 2 ayrı işlemci tanıtarak birinin çekirdeğine Taipan Kryo diğerinkine Taipan Hydra diyebilir mi ki?
İyi forumlar.
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cyberfalcon 4 yıl Xiaomii
Xiaomii

Bakıyorumda burayı Samsungcular basmış.Qualcomm a bazen bende (gerektiğinde) kızarım fakat bunların yaptıkları resmen boş boğazlık ve acılarının hesabı.Ne yaptı bu Qualcomm da bu kadar koydu yaw?



Mangalları hazırlayın,S6 yı dünyadevi yapıyorlar.Siz aynı 23 Nisanda koltuk devralan bebeler gibi sevinin düşüşünüz yakındır.Gözün kör olsun Qualcomm şu bebeleri kendine güldürttün.



Daha fazla değil 9-10 ay önce Samsung a atıp tutanlar leğen plastiğinden telefon üretiyor,arayüzü çok ağır diyenler şimdi Samsungcu oluyo ve mangalda kül bırakmıyo.



Yine fazla değil S4 zamanlarında Samsung S4 ü aynı şimdiki HTC nin M9 a yaptığı gibi güncellemelerle soğutuyordu.O zamanda mangalı S4 le yapıyoduk.Ne çabuk unuttunuz? Korkmayın 2 gün sonra yine Exynos yanarsa ben diyeceği biliyorum.En iyi sizler bilirsiniz S4 (doğalgaz sistemini) Note 3 ü (soyulan patatesi).





İşlemciye gelince beni çekirdek sayısı ve bit memnun etmedi.1886 MHz,28 MP ve güçlü sensörler iyi fakat 4 çekirdek ve 64 bit hiiiiiç mi hiç tatmin edici ve yeterli olmadı.Lütfen şunu 16 çekirdekli (8+8) Taipan Kryo veya Hydra herneyse olmalı.Ayrıca 128 bit desteği olmalı.Bu çoğu arkadaş için abartı,dalgalık.konu olabilir fakat yine samsung soytarılarını görmek istemiyorsanız şayet ben istemiyorum 128 bit ve 8+8 16 çekirdek GEREKLİ!



Hydrada olsa olur,Kryo da olsa olur.Güçlü olsunda tek çekirdeği A72 nin 17-18 kat gücünde olsunda adı önemli değil.



Marvelden etkilenmiş olabilir.Normal,Hydra adı bencede etkileyici bir isim,kullanabilir buna takılmayalım.



Yalnız aklıma bir kurt düştü.Resmi projeksiyon resminde tanıtımında Kryo olarak okudum.Eğer çekirdeğin ismi Hydraysa,Kryo ismi yalana düşer ve buda demektir ki 64 bit 4 çekirdek veya 8 çekirdek de kesin değil.İnşAllah 16 çekirdek 128 bittir.



Aklıma şuda geldi Qualcomm 2 ayrı işlemci tanıtarak birinin çekirdeğine Taipan Kryo diğerinkine Taipan Hydra diyebilir mi ki?



İyi forumlar.





128 biti nereden çıkardın. İnsanların canı sıkılınca bit sayısını artıracağını mı düşünüyorsun. Daha 64 bite yeni geçildi. 32 bitten 64 bite geçmek seneler sürdü. Bilgisayarda bile programların çoğu hala 32 bit olarak çalışıyor. 128 bite geçilir mi bilmem ama geçilse bile 64 bitten daha uzun süreceğini düşünüyorum.
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stalker(1979) 4 yıl Xiaomii
Xiaomii

Bakıyorumda burayı Samsungcular basmış.Qualcomm a bazen bende (gerektiğinde) kızarım fakat bunların yaptıkları resmen boş boğazlık ve acılarının hesabı.Ne yaptı bu Qualcomm da bu kadar koydu yaw?



Mangalları hazırlayın,S6 yı dünyadevi yapıyorlar.Siz aynı 23 Nisanda koltuk devralan bebeler gibi sevinin düşüşünüz yakındır.Gözün kör olsun Qualcomm şu bebeleri kendine güldürttün.



Daha fazla değil 9-10 ay önce Samsung a atıp tutanlar leğen plastiğinden telefon üretiyor,arayüzü çok ağır diyenler şimdi Samsungcu oluyo ve mangalda kül bırakmıyo.



Yine fazla değil S4 zamanlarında Samsung S4 ü aynı şimdiki HTC nin M9 a yaptığı gibi güncellemelerle soğutuyordu.O zamanda mangalı S4 le yapıyoduk.Ne çabuk unuttunuz? Korkmayın 2 gün sonra yine Exynos yanarsa ben diyeceği biliyorum.En iyi sizler bilirsiniz S4 (doğalgaz sistemini) Note 3 ü (soyulan patatesi).





İşlemciye gelince beni çekirdek sayısı ve bit memnun etmedi.1886 MHz,28 MP ve güçlü sensörler iyi fakat 4 çekirdek ve 64 bit hiiiiiç mi hiç tatmin edici ve yeterli olmadı.Lütfen şunu 16 çekirdekli (8+8) Taipan Kryo veya Hydra herneyse olmalı.Ayrıca 128 bit desteği olmalı.Bu çoğu arkadaş için abartı,dalgalık.konu olabilir fakat yine samsung soytarılarını görmek istemiyorsanız şayet ben istemiyorum 128 bit ve 8+8 16 çekirdek GEREKLİ!



Hydrada olsa olur,Kryo da olsa olur.Güçlü olsunda tek çekirdeği A72 nin 17-18 kat gücünde olsunda adı önemli değil.



Marvelden etkilenmiş olabilir.Normal,Hydra adı bencede etkileyici bir isim,kullanabilir buna takılmayalım.



Yalnız aklıma bir kurt düştü.Resmi projeksiyon resminde tanıtımında Kryo olarak okudum.Eğer çekirdeğin ismi Hydraysa,Kryo ismi yalana düşer ve buda demektir ki 64 bit 4 çekirdek veya 8 çekirdek de kesin değil.İnşAllah 16 çekirdek 128 bittir.



Aklıma şuda geldi Qualcomm 2 ayrı işlemci tanıtarak birinin çekirdeğine Taipan Kryo diğerinkine Taipan Hydra diyebilir mi ki?



İyi forumlar.





2 seneyi geçkin bir süredir Galaxy s4 kullanıyorum. Hiç ısı problemim olmadı ve olmayacak (İnşallah) Bahsettiğin telefonların rom yüklemelerinden kaynaklı ısı problemi olabilir. Herkes Samsung'un dilinden anlamaz. Wipe işlemlerini yapmadan rom yüklerseniz tabi ki mangal yaparsınız.
Samsung fanı olduğumdan filan yalan söylediğimi zannetmeyin. Telefonumun ısınma problemi olmadı
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