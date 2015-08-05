En güçlü mobil işlemci Snapdragon 820 detaylanıyor

Qualcomm'un yıla Snapdragon 810 yongasetindeki hayal kırıklığı ile başlamasının ardından tüm umutlar 64-bitlik özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 820 yongasetine bağlanmıştı. Yongasetinin 11 Ağustos itibari ile lanse edilmesi beklenirken önemli gelişmeler de gün yüzüne çıktı.





Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 820 yongasetinde daha önce açıklandığı gibi Kryo değil Hydra adındaki özelleştirilmiş çekirdekler kullanılacak. Hydra ismini Captain America : Winter Soldier filminden hatırlıyoruz ancak Qualcomm da mı bu filmden etkilendi bilemiyoruz.





14nm fabrikasyon süreci sayesinde daha az alan kaplayan ve ısınma sorunu yaşamayacağı düşünülen Snapdragon 820 yongasetinde 4 adet Hydra çekirdeği kullanlıyor. Hydra çekirdeklerinin Snapdragon 810 yongasetine göre yüzde 35 daha iyi performans sergiliyor. Qualcomm enerji tüketimi tarafında da önemli iyileştirmeler sağladığını belirtiyor ancak herhangi yüzdelik oran paylaşmamış.





Grafik birimi tarafında Adreno 530 bizi bekliyor. Bu birim Adreno 430'a göre yüzde 40 daha iyi performans ve yüzde 30 daha az enerji tüketimi değerlerine ulaşıyor. Grafik birimi ile ilgili diğer bir dikkat çekici konu işlemci ile ortak 64 bit değerinde sanal bir bellek paylaşıyor oluşu. Birimi biraz daha rahatlatacağı düşünülen bu bellek ile bahse konu enerji tüketimi değeri sağlanabiliyor.





Snapdragon 820 yongasetinin az ısınması için Qualcomm'un ince bir işçilik yaptığı görülüyor. Örneğin kurumsal güvenlik için RAM kullanımını azaltan yongaseti, daha güçlü sensörler kullanıyor ancak daha az güç harcıyor, ayrıca kamera tarafında da enerji tasarruf optimizasyonları mevcut.





Çift kanal LPDDR4 bellek arabirimini 1866MHz seviyesine kadar destekleyen yongaseti, 28MP çözünürlüğe kadar sensörlere imkan tanıyan programlanabilir bir sinyal işlemcisi barındırıyor. Programlanabilir olması sayesinde üreticilerin kamera konusunda farklılaşabileceği belirtiliyor. Ayrıca 60 kare/saniye hızına kadar 4K video kaydını da destekliyor.

Detaylara göre Snapdragon 820 yongaseti aşırı ısınmanın getirdiği performans düşüşüne maruz kalmayacağı için benhcmark skorlarında da kaybedilen liderliği geri alacak gibi görünüyor. Elbette bu noktada 10 çekirdekli Helio x30 ve özelleştirilmiş Exynos yongasetinin gücü de belirleyici faktör olacak.





Qualcommun Los Angeles kentinde 11 Ağustos tarihinde yapacağı lansman ile Snapdragon 820 yongasetinin tüm detayları açıklığa kavuşacak. Ancak yine de tahminler 2016 başından önce yongasetinin piyasada olamayacağı yönünde.

http://www.phonearena.com/news/A-ton-of-Snapdragon-820-details-leak-14nm-quad-Hydra-CPUs-with-35-better-performance-new-Adreno-530-GPU_id72310