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En popüler oyunlardan Angry Birds günde yaklaşık 1 milyon defa indiriliyor

7 yıl
9,3b
1
11
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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En popüler oyunlardan Angry Birds günde yaklaşık 1 milyon defa indiriliyor
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Pek çok kişiyi cep telefonuna bağladığını söyleyebileceğimiz Angry Birds oyununun yapımcısı Rovio'nun CEO'su Peter Vesterbecka, oyunun her gün yaklaşık 1 milyon defa indirildiğini ve şu ana kadar pek çok platforma çıkan oyunun 250 milyon indirilme barajını aştığını duyurdu.

Doğru açıyı hesaplayıp farklı özelliklerdeki kuşlarla dostlarımızı kurtarmaya veya domuzları yenmeye çalıştığımız oyuna belli periyodlarla yeni bölümler eklenmeye devam ediyor. Oyunun Angry Birds, Angry Birds Rio ve Angry Birds Seasons olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor. 

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e1ektronick 7 yıl en beğenilen
telefon desteklese hiç durmayacagim. Bir cihaz ne kadar ucuz ise destegide o kadar az.

ucuz etin yahnisi ancak bu kadar oluyor anladigima gore, yaziklar olsun sana nokya

Yasasin android...
telefon desteklese hiç durmayacagim. Bir cihaz ne kadar ucuz ise destegide o kadar az.ucuz etin yahnisi ancak bu kadar oluyor anladigima gore, yazikl...
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alpa07 7 yıl
sesleri güzel
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1 9 0 7 7 yıl
Telefonumda var ama nerdeyse hiç oynamıyorum neden seviliyor bu oyun bu kadar anlamış değilim :/
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darkaura 7 yıl
1ses1
Oyunun çok indirilmesi herkeze hitap edişi. Basit ve oynaması kolay. Defalarca aynı bölüm oynanabiliyor buda oyunun zevk unsurunu artırıyor.

oyun oynanma sekli olarak basit ama cok saglam ve gelismis bir fizik motoruna sahip. buda her atista tamamen farkli sonuclar ve suprizle cikmasina neden oluyor. ayni gercek hayattaki gibi. tekrar tekrar oynanabilmesi bu yuzden.
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Callum 7 yıl
Yakışır :)
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Adam Lallana 7 yıl
Benim Monteye uygun versiyonunu bulmuştum.1 saate bitirdim zannedersem.Çok zevkli bir oyun.

Ayrıca sadece yetişkinlere veya çocuklara göre değil.Her kesime hitap ettiği içinde çok tutuluyor.
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FRIENDS 7 yıl
3 versiyonu yokmuyudu ben mi yanlış biliyorum yoksa ? rio-seasons-bide normal
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Chidori 7 yıl

Spiritbreakerr
3 versiyonu yokmuyudu ben mi yanlış biliyorum yoksa ? rio-seasons-bide normal

Aynen. O kadar çok versiyonu var ki hangisinden başlayacağını şaşırıyor insan
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Barlas 7 yıl
O kadaar süre sonra hala haber yapılabiliyor, oynanışı anlatılabiliyorsa hakkaten büyük oyunmuş. (:
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1ses1 7 yıl
Oyunun çok indirilmesi herkeze hitap edişi. Basit ve oynaması kolay. Defalarca aynı bölüm oynanabiliyor buda oyunun zevk unsurunu artırıyor.
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e1ektronick 7 yıl en beğenilen
telefon desteklese hiç durmayacagim. Bir cihaz ne kadar ucuz ise destegide o kadar az.

ucuz etin yahnisi ancak bu kadar oluyor anladigima gore, yaziklar olsun sana nokya

Yasasin android...
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