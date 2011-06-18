En popüler oyunlardan Angry Birds günde yaklaşık 1 milyon defa indiriliyor

Pek çok kişiyi cep telefonuna bağladığını söyleyebileceğimiz Angry Birds oyununun yapımcısı Rovio'nun CEO'su Peter Vesterbecka, oyunun her gün yaklaşık 1 milyon defa indirildiğini ve şu ana kadar pek çok platforma çıkan oyunun 250 milyon indirilme barajını aştığını duyurdu.





Doğru açıyı hesaplayıp farklı özelliklerdeki kuşlarla dostlarımızı kurtarmaya veya domuzları yenmeye çalıştığımız oyuna belli periyodlarla yeni bölümler eklenmeye devam ediyor. Oyunun Angry Birds, Angry Birds Rio ve Angry Birds Seasons olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.