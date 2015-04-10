Endüstrinin en hassas hava durumu takip cihazı WEZR, her zaman yanınızda geliyor

Uydu sistemlerinin ve meteoroloji istasyonlarının ciddi seviyede geliştiği günümüzde, hava durumu bilgileri artık eskiye oranla çok daha doğru şekilde karşımıza çıkıyor. Bu bilgilerle yetinmek istemeyen ve bulunduğu bölgenin bilgilerini kendi almak isteyenler için hazırlanan WEZR ise Kickstarter'da destek arıyor.

Her zaman taşınabilecek kadar ufak bir gövde ile hazırlanan WEZR, ARM mimarisi üzerinde çalışma gösteriyor ve bünyesinde yer alan sensörleri sayesinde bulunulan çevrenin hava basıncı, nem, rüzgar ve sıcaklık gibi bilgilerini ölçebiliyor. Bu verileri iOS ve Android sürümleri bulunan özel uygulamasına Bluetooth LE bağlantısı üzerinden kablosuz olarak aktaran ürün, her beş dakikada bir güncelleme yapıyor ve genel veriler yerine bölgesel (çok daha gerçekçi) hava durumu bilgileri alınmasına imkan tanıyor.

Topladığı verileri geliştirici şirketin sunucuları üzerinde işleyen ve bu nedenle bulut tabanlı çalışma gösteren WEZR, sporcular yanında hava durumuna bağlı iş kolları için de büyük bir fayda sağlıyor. Kickstarter'da toplam 200,000$ toplamayı hedefleyen proje, yapılacak en az 99$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/441602794/wezr-the-industrys-most-precise-weather-tracker