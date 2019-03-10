Endüstriyel tesislerdeki güvenlik sistemlerini devre dışı bırakan Malware yayılıyor

Teknoloji Editörü
Sanal dünya, kredi kartı bilgilerinizi çalan veya dosyalarınıza erişmek için para talep eden kötü amaçlı yazılımlara alışmıştır. Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) araştırmalarına göre tuhaf bir Malware, Endüstriyel tesislerde güvenlik sistemlerini hedefliyor.
2014'ten beri aktif durumda
Nükleer enerji istasyonları ve su arıtma tesislerini hedef alan bu kötü amaçlı yazılım, en kötü senaryoyla hem tesiste hem de çevrede yaşamı riske sokan toksik hidrojen sülfür gazı salınımına ya da patlamalara neden olabileceği belirtiliyor. Zira bu Malware'in, Suudi Arabistan'daki bir petrokimya tesisine saldırdığı da tespit edilmiş durumda.Araştırmacılar zararlı yazılıma Triton adını verdi. Görünüşe göre 2014'ten bu yana yayılıyor, ancak uzmanlar 2017'ye kadar farkında olmadıklarını ifade ediyorlar. MIT'nin açıklamalarına göre geçen yılki bir konuşmada, eski ABD ulusal istihbarat müdürü Dan Coats, Amerikan altyapısı üzerinde bir siber saldırı ihtimalinin arttığını söyledi. Eğer Triton adındaki bu zararlı yazılımın önüne geçilemezse, insanlık adına büyük bir tehlikenin yolda olduğu belirtiliyor.
https://www.technologyreview.com/s/613054/cybersecurity-critical-infrastructure-triton-malware/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
fabrikası olanlar düşünsün !