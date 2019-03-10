Endüstriyel tesislerdeki güvenlik sistemlerini devre dışı bırakan Malware yayılıyor

Sanal dünya, kredi kartı bilgilerinizi çalan veya dosyalarınıza erişmek için para talep eden kötü amaçlı yazılımlara alışmıştır. Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) araştırmalarına göre tuhaf bir Malware, Endüstriyel tesislerde güvenlik sistemlerini hedefliyor.

2014'ten beri aktif durumda

Nükleer enerji istasyonları ve su arıtma tesislerini hedef alan bu kötü amaçlı yazılım, en kötü senaryoyla hem tesiste hem de çevrede yaşamı riske sokan toksik hidrojen sülfür gazı salınımına ya da patlamalara neden olabileceği belirtiliyor. Zira bu Malware'in, Suudi Arabistan'daki bir petrokimya tesisine saldırdığı da tespit edilmiş durumda.

https://www.technologyreview.com/s/613054/cybersecurity-critical-infrastructure-triton-malware/

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Araştırmacılar zararlı yazılımaadını verdi. Görünüşe göreyayılıyor, ancak uzmanlar 2017'ye kadar farkında olmadıklarını ifade ediyorlar. MIT'nin açıklamalarına göre geçen yılki bir konuşmada, eskiDan Coats, Amerikan altyapısı üzerinde birihtimalinin arttığını söyledi. Eğer Triton adındaki bu zararlı yazılımın önüne geçilemezse, insanlık adınayolda olduğu belirtiliyor.