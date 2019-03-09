Uber ölümcül trafik kazasında suçlu bulunmadı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz günlerde savcıların yaptığı açıklamada, ulaşım şirketi Uber, Tempe Arizona'da 18 Mart 2018 tarihinde meydana gelen ve şirketin otonom araçlarından birinin bir yayaya çarptığı ve öldürdüğü suç kazada suçlu sayılmadı.
Otonom araç kazaları için emsal karar olabilirYavapai İlçe Avukatı, bir mektupta Uber'e yönelik "cezai sorumluluk için bir temel bulunmadığını" açıkladı Ancak araçtaki güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in, ek soruşturma için Tempe polisine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uber kazadan sonra ölen kişinin akrabalarıyla bir anlaşmaya varmıştı ancak gelen haberler, şirketin bu ölüm nedeniyle tazminat ödeyebileceğine işaret ediyor.
Savcılık Uber'in bu kazada bir sorumluluğu olmadığını açıklarken, bu kararın, otonom araçların ileride karışacakları ölümcül kazalar için bir emsal oluşturabileceği de ifade ediliyor. Aracın içinde tabletinden video izleyen ve ölümcül kazanın gerçekleşmesinde payı bulunan güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in nasıl bir ceza alacağı ise merakla bekleniyor.
https://www.reuters.com/article/us-uber-crash-autonomous/uber-not-criminally-liable-in-fatal-2018-arizona-self-driving-crash-prosecutors-idUSKCN1QM2O8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Bisikletli elemanın kusurları ve yapması gerekenler;
1) Yolun ışık olmayan bölümünden karşıya geçiyor(Zifiri karanlıktan çıkıyor yolun yarısına kadar zifiri karanlık elbisesi de koyu renkli başlığı da parlamıyor)
2) Üzerinde tek parça bile ışık yansıtıcı eşya yok (kendinde de bisiklette de olmalıydı)
3) O pozisyonda sağına soluna bakarsın en son sağına bakarak karşıya geçersin ,elemanda bunların zerresi yok.
4) Bisiklette ışık yok , en azından dinamolu bir farı olmalıydı, sonuçta gece!