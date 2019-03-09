Uber ölümcül trafik kazasında suçlu bulunmadı

Geçtiğimiz günlerde savcıların yaptığı açıklamada, ulaşım şirketi Uber, Tempe Arizona'da 18 Mart 2018 tarihinde meydana gelen ve şirketin otonom araçlarından birinin bir yayaya çarptığı ve öldürdüğü suç kazada suçlu sayılmadı.

Otonom araç kazaları için emsal karar olabilir

https://www.reuters.com/article/us-uber-crash-autonomous/uber-not-criminally-liable-in-fatal-2018-arizona-self-driving-crash-prosecutors-idUSKCN1QM2O8

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yavapai İlçe Avukatı, bir mektupta'e yönelik "cezai sorumluluk için bir temel" açıkladı Ancak araçtaki güvenlik sürücüsü'in, ek soruşturma içinyönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uber kazadan sonra ölen kişinin akrabalarıyla bir anlaşmaya varmıştı ancak gelen haberler, şirketin bu ölüm nedeniyleödeyebileceğine işaret ediyor.Savcılık Uber'in bu kazada birolmadığını açıklarken, bu kararın, otonom araçların ileride karışacakları ölümcül kazalar için birde ifade ediliyor. Aracın içinde tabletinden video izleyen ve ölümcül kazanın gerçekleşmesinde payı bulunan güvenlik sürücüsü'in nasıl bir ceza alacağı ise merakla bekleniyor.