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Uber ölümcül trafik kazasında suçlu bulunmadı

Mart 2018 tarihinde meydana gelen ve Uber'in otonom aracının karıştığı trafik kazasının yasal süreci devam ediyor. Savcılıklardan yapılan açıklamaya göre Uber bu kazada suçlu değil.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Uber ölümcül trafik kazasında suçlu bulunmadı
Geçtiğimiz günlerde savcıların yaptığı açıklamada, ulaşım şirketi Uber, Tempe Arizona'da 18 Mart 2018 tarihinde meydana gelen ve şirketin otonom araçlarından birinin bir yayaya çarptığı ve öldürdüğü suç kazada suçlu sayılmadı.

Otonom araç kazaları için emsal karar olabilir

Yavapai İlçe Avukatı, bir mektupta Uber'e yönelik "cezai sorumluluk için bir temel bulunmadığını" açıkladı Ancak araçtaki güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in, ek soruşturma için Tempe polisine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Uber kazadan sonra ölen kişinin akrabalarıyla bir anlaşmaya varmıştı ancak gelen haberler, şirketin bu ölüm nedeniyle tazminat ödeyebileceğine işaret ediyor.

Savcılık Uber'in bu kazada bir sorumluluğu olmadığını açıklarken, bu kararın, otonom araçların ileride karışacakları ölümcül kazalar için bir emsal oluşturabileceği de ifade ediliyor. Aracın içinde tabletinden video izleyen ve ölümcül kazanın gerçekleşmesinde payı bulunan güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in nasıl bir ceza alacağı ise merakla bekleniyor.

https://www.reuters.com/article/us-uber-crash-autonomous/uber-not-criminally-liable-in-fatal-2018-arizona-self-driving-crash-prosecutors-idUSKCN1QM2O8 Yorum Yaz
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sml_akyz 2 ay en beğenilen
Ne yola bakıyor ne kendisini belli edecek giysi eşya kullanıyor. Tabi böyle kaza olur. Resmen adam arabaya çarpmış.
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Bloodin 2 ay
Zaten UBER suçsuzdu ki, bu beta programıydı, programda hatalar bulunabilir. Suç orada ellerini direksiyondan, gözünü yoldan ayırmaması gerektiği halde tabletiyle oynayan güvenlik sürücüsünde, o sürücüyü oraya süs diye mi koymuşlar, acil bir durumda müdahale etsin diye koymuşlar...
Zaten UBER suçsuzdu ki, bu beta programıydı, programda hatalar bulunabilir. Suç orada ellerini direksiyondan, gözünü yoldan ayırmaması gerektiği halde tabletiyl...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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tobepeople 2 ay Bloodin
Acil bir durumda da olsan müdahale edemezsin en azından 20'li yaşlarda falan olması lazım, o an frene basabilmesi için. Belirli bir yaştan sonra refleksler zayıflar hele ki kiloluysan ekstra zaman kaybı. Üzerinde veya bisikletinde fosforlu malzeme veya ışığı yansıtan bir şeyler olsaydı ,o araç zaten dururdu. Şoför de frene basacak vakit kazanırdı , ben motorlu kuryelik yapıyorum kaç kere denk geldim inanamazsınız ,bunun gibi olaylara. Adamlar ölmeye meyilli şekilde otobüslerin önünden karşıya geçmeye çalışıyorlar. Bazıları da sokak ışıklarının olmadığı yerlerden koyu renk ve ışığı yansıtmayan fosforsuz kıyafetlerle, gece geçmeye kalkıyor. Yani 1-2 saniye geç fark etsen çarpacak duruma düşüyorsun. Bence bu insanlar intihara meyilli , başka bir şey demeye gerek yok. Bizde motor kullanıyoruz ; hem motorun üzerinde hem kaskta hem de üzerimizde parlayan şeritler kullanıyoruz. Başta önlemini alacaksın bazıları kuryeleri fark edin falan yazan şeyler giyiyor bunun yerine direk kendi önlemlerini almalılar. Yıllardır doğru dürüst kaza yapmadım kendim düştüm , o ayrı konu ama kaza yapacak duruma gelmedim. 2 araç ileriye bakarım, takip mesafesi de koyarım. Hız ihlali de yapmadıkça kolay kolay kaza yapma şansın bile kalmıyor karşıda kusur olursa orası ayrı konu ama önce kendi önlemini almalısın!
-Bisikletli elemanın kusurları ve yapması gerekenler;
1) Yolun ışık olmayan bölümünden karşıya geçiyor(Zifiri karanlıktan çıkıyor yolun yarısına kadar zifiri karanlık elbisesi de koyu renkli başlığı da parlamıyor)
2) Üzerinde tek parça bile ışık yansıtıcı eşya yok (kendinde de bisiklette de olmalıydı)
3) O pozisyonda sağına soluna bakarsın en son sağına bakarak karşıya geçersin ,elemanda bunların zerresi yok.
4) Bisiklette ışık yok , en azından dinamolu bir farı olmalıydı, sonuçta gece!
Acil bir durumda da olsan müdahale edemezsin en azından 20'li yaşlarda falan olması lazım, o an frene basabilmesi için. Belirli bir yaştan sonra refleksler zayı...
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The.Mafia 2 ay
İki tarafdada hata var asıl hatalı bisikletli ancak tabletle uğraşan güvenlik sürücüyede es geçmemek lazım
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yc#1 2 ay
Sağına soluna bakmadan camış gibi yol çıkarsan "Ne şehittir ne gazi bedavaya gitti Niyazi" durumuna düşersin. Eli işte gözü oynaşta olan sürücü de masum değil.
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SEO-Uzmanı 2 ay
"eğitim zayiatı" diye kayıtlara düşülsün !
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Bay Robot 2 ay
Araç yoluna öyle bir atlamıştı ki o bisikletli ölmese şaşardım gece gece...
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Armin van Buuren* 2 ay
Arkadaşlar yaya hatalı ANCAK, aracı savunmaya pek gerek yok, zira otonom aracın sensörleri kameradan ibaret değil zaten, infrared vb. ile karanlıkta bile ileriyi görmesi lazım. İnsanlardan ana farkı tepki süresi ve ileriyi görebilmesi zaten.
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Umutcan 2 ay
Adam resmen kamufle olmuş aniden görünür hale geliyor, öyle bir durumda insan sürücü de pek birşey yapamazdı sanırım.
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Bloodin 2 ay
Zaten UBER suçsuzdu ki, bu beta programıydı, programda hatalar bulunabilir. Suç orada ellerini direksiyondan, gözünü yoldan ayırmaması gerektiği halde tabletiyle oynayan güvenlik sürücüsünde, o sürücüyü oraya süs diye mi koymuşlar, acil bir durumda müdahale etsin diye koymuşlar...
1 Yanıt Yanıtla +13
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tobepeople 2 ay Bloodin
Acil bir durumda da olsan müdahale edemezsin en azından 20'li yaşlarda falan olması lazım, o an frene basabilmesi için. Belirli bir yaştan sonra refleksler zayıflar hele ki kiloluysan ekstra zaman kaybı. Üzerinde veya bisikletinde fosforlu malzeme veya ışığı yansıtan bir şeyler olsaydı ,o araç zaten dururdu. Şoför de frene basacak vakit kazanırdı , ben motorlu kuryelik yapıyorum kaç kere denk geldim inanamazsınız ,bunun gibi olaylara. Adamlar ölmeye meyilli şekilde otobüslerin önünden karşıya geçmeye çalışıyorlar. Bazıları da sokak ışıklarının olmadığı yerlerden koyu renk ve ışığı yansıtmayan fosforsuz kıyafetlerle, gece geçmeye kalkıyor. Yani 1-2 saniye geç fark etsen çarpacak duruma düşüyorsun. Bence bu insanlar intihara meyilli , başka bir şey demeye gerek yok. Bizde motor kullanıyoruz ; hem motorun üzerinde hem kaskta hem de üzerimizde parlayan şeritler kullanıyoruz. Başta önlemini alacaksın bazıları kuryeleri fark edin falan yazan şeyler giyiyor bunun yerine direk kendi önlemlerini almalılar. Yıllardır doğru dürüst kaza yapmadım kendim düştüm , o ayrı konu ama kaza yapacak duruma gelmedim. 2 araç ileriye bakarım, takip mesafesi de koyarım. Hız ihlali de yapmadıkça kolay kolay kaza yapma şansın bile kalmıyor karşıda kusur olursa orası ayrı konu ama önce kendi önlemini almalısın!
-Bisikletli elemanın kusurları ve yapması gerekenler;
1) Yolun ışık olmayan bölümünden karşıya geçiyor(Zifiri karanlıktan çıkıyor yolun yarısına kadar zifiri karanlık elbisesi de koyu renkli başlığı da parlamıyor)
2) Üzerinde tek parça bile ışık yansıtıcı eşya yok (kendinde de bisiklette de olmalıydı)
3) O pozisyonda sağına soluna bakarsın en son sağına bakarak karşıya geçersin ,elemanda bunların zerresi yok.
4) Bisiklette ışık yok , en azından dinamolu bir farı olmalıydı, sonuçta gece!
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memo_cetin 2 ay
termal kamera olsaydı fark edebilirdi
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Askaparta 2 ay
Tek suçlu zencilerdir.
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sml_akyz 2 ay en beğenilen
Ne yola bakıyor ne kendisini belli edecek giysi eşya kullanıyor. Tabi böyle kaza olur. Resmen adam arabaya çarpmış.
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kaza, otonom araç ve
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