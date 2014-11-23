Enerji üretiminde rüzgara yatırım artıyor

Dünyada şu an en çok tercih edilen elektrik üretim şekli rüzgar enerjisi. Zira son gelişmeler ile birlikte üretim maliyetinin 2.5 cent/dolar'a kadar düştüğü hesaba katıldığında bu pek de beklenmedik bir durum değil.

Ülkemizde bu konuda ciddi yatırımlar yapan belli başlı ülkeler arasında fakat bu son zamanlarda gerçekleştiğinden sıralamalarda çok üstlerde değiliz. Dünya değerlendirmesinde 2012 yılı sonu verilerine göre Türkiye ülke GSMH'sına göre ürettiği enerji sıralamasında 24. sırada yer alırken yeni yapılan enerji gücünün yine GSMH'sına göre oranında 17. sırada. Anlayacağınız hızlıca yüksekliyoruz.

Diğer bir gelişme ise 2014 ilk yarı sonuçlarına göre son iki yılda kurulu gücümüzü 2312 MW'dan 3424 MW'a arttırmış olmamız. Anlaşılan yıl sonuna kadar son iki yılda kurulu güç kapasitesi %50 oranında artmış olacak. Yapımı devam eden santrallerin kapasitesinin ise 1162 MW olduğu dile getiriliyo. Bu sayede yıllık 1000 MW hedefine ulaşılmış olacak.

Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Eylül sayısında yayınlanmıştır.





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