Enerji üretiminde rüzgara yatırım artıyor

Haber Müdürü
Dünyada şu an en çok tercih edilen elektrik üretim şekli rüzgar enerjisi. Zira son gelişmeler ile birlikte üretim maliyetinin 2.5 cent/dolar'a kadar düştüğü hesaba katıldığında bu pek de beklenmedik bir durum değil.
Ülkemizde bu konuda ciddi yatırımlar yapan belli başlı ülkeler arasında fakat bu son zamanlarda gerçekleştiğinden sıralamalarda çok üstlerde değiliz. Dünya değerlendirmesinde 2012 yılı sonu verilerine göre Türkiye ülke GSMH'sına göre ürettiği enerji sıralamasında 24. sırada yer alırken yeni yapılan enerji gücünün yine GSMH'sına göre oranında 17. sırada. Anlayacağınız hızlıca yüksekliyoruz.
Diğer bir gelişme ise 2014 ilk yarı sonuçlarına göre son iki yılda kurulu gücümüzü 2312 MW'dan 3424 MW'a arttırmış olmamız. Anlaşılan yıl sonuna kadar son iki yılda kurulu güç kapasitesi %50 oranında artmış olacak. Yapımı devam eden santrallerin kapasitesinin ise 1162 MW olduğu dile getiriliyo. Bu sayede yıllık 1000 MW hedefine ulaşılmış olacak.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Eylül sayısında yayınlanmıştır.
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Aşağıdaki şemada bu konuda öncü ülkelerin kurulu güçleri ve bunun toplam tüketimlerindeki payı gözükmekte.
Görüldüğü üzere Çin ve Amerika kurulu güçte başı çekmelerine rağmen toplam tüketim içinde rüzgar enerjisinin payı oldukça düşük.
boş versenize bizdeki salaklar daha dinamiti kullanamıyor gidip te füzyon yönetimimi yapacaklar güldürmeyin adamlar füzyonu bile bir şekilde normalde patlaması imkansızken patlatarak ortalığın canına okur. sözde geri kalmış Malezya bile bizden kat ve kat ötedeyken teknoloji ve diğer yönlerden biz ancak bez paçavralarının kavgasını yapabiliriz ha birde bol miktarda ayakkabı kutusu tüketimi başkada bir şey olmaz. füzyon aslında nükleer katotlardaki atom muhabbetinden bile çok güçlü fakat ters mantığa sahip anlık bir güç çıkıyor ama atom olayında hiç bitmeyen yok edici bir güç ve kontrolü neredeyse imkansız denecek kadar zor milyonlarca ton su sadece soğutmak için harcanıyor görünen o ki füzyonda doğal bir kaynak tüketimi söz konusu değil.
Atla deve asla olmadığı gibi gayette ulaşılabilir ürünlerdir ama halkın gözünde yaratılan intibaa ve bilinçsizliğin paylaşımı sebebiyle temiz enerji kaynaklarını kullanmanın çok zor bişey olduğunu düşünüyoruz halbuki her ev apartman daireleride dahil olmak üzere kendi bedava elektriğini üretebilecek yeterliliktedir tek istisna evimizdeki endüktif güç kullanan saç kurutma makinesi fırın ve diğer rezistanslı araçlardır heleki sadece tasarruf olsun 20 TL tasarruf etsek kardır diye bakan kişiler lütfen bu işi yapmak için biraz araştırma yapın sadece kuru kulaktan dolma bilgilerle doldurulmuş insanlardan aldığınız bilgilerle yetinmeyin bu alanda yurtdışında yapılmış binlerce DIY proje var.
Keşke bilinçlensek ve bu sorunun sadece enrji üzerinden para kazanan para babalarının algı yönetimi olduğunun farkına varsak.
Aynı belada benimde başıma geldi , bu gss denilen şey işsizden haraç almaktır. Hastaneye uğradığım yok 1 000 lira borcum var. Yazıklar olsun.
Hayaldi gerçek oldu , artık işsizin bile sırtına bindiler.
Rezillik hocam. İşsiz adama borç yazıp bunuda devrim gibi göstermeye çalışıyorlar. 4bin tl de bana kitlemişler