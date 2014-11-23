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Enerji üretiminde rüzgara yatırım artıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Enerji üretiminde rüzgara yatırım artıyor
Dünyada şu an en çok tercih edilen elektrik üretim şekli rüzgar enerjisi. Zira son gelişmeler ile birlikte üretim maliyetinin 2.5 cent/dolar'a kadar düştüğü hesaba katıldığında bu pek de beklenmedik bir durum değil.
Ülkemizde bu konuda ciddi yatırımlar yapan belli başlı ülkeler arasında fakat bu son zamanlarda gerçekleştiğinden sıralamalarda çok üstlerde değiliz. Dünya değerlendirmesinde 2012 yılı sonu verilerine göre Türkiye ülke GSMH'sına göre ürettiği enerji sıralamasında 24. sırada yer alırken yeni yapılan enerji gücünün yine GSMH'sına göre oranında 17. sırada. Anlayacağınız hızlıca yüksekliyoruz.
Diğer bir gelişme ise 2014 ilk yarı sonuçlarına göre son iki yılda kurulu gücümüzü 2312 MW'dan 3424 MW'a arttırmış olmamız. Anlaşılan yıl sonuna kadar son iki yılda kurulu güç kapasitesi %50 oranında artmış olacak. Yapımı devam eden santrallerin kapasitesinin ise 1162 MW olduğu dile getiriliyo. Bu sayede yıllık 1000 MW hedefine ulaşılmış olacak.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Eylül sayısında yayınlanmıştır. 

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DH Misafiri 4 yıl
cent/dolar da yeni icat oldu heralde :)
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DH Misafiri 4 yıl
maşallah herkesin bir konuda birlgisi ve fikri var ne güzel işte ..ama fikrini karşı fikri aşağılayarak anlatmaya çalışmak ne şahsı ne milleti bir yere götürmez.. yenilenebilir enerji kaynakları elbette cezbedici geliyor . ama enerji de en temel unsur stabil olmasıdır.. stabil olmayan enerji kaynakları ciddi hasar ve sıkıntıları da beraberinde getirir. hiçbir sanayi ülkesi sadece güneş panelleri ve rüzgar gülleri ile tüketimini karşılayamaz aksini idda eden bir enerji uzmanı olduğunuda sanmıyorum.
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baden 5 yıl
Ek bilgi olması açısından,

Aşağıdaki şemada bu konuda öncü ülkelerin kurulu güçleri ve bunun toplam tüketimlerindeki payı gözükmekte.
Görüldüğü üzere Çin ve Amerika kurulu güçte başı çekmelerine rağmen toplam tüketim içinde rüzgar enerjisinin payı oldukça düşük.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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MoTW 5 yıl
Lockheed Martin'in iddiaları doğruysa bunlara yatırım yapmak çok mantıksız. 10 yıl içinde gayet küçük boyutlarda füzyon reaktörü yapabileceklerini iddia ediyorlar. Kaldı ki füzyon, nükleere hayır diyenlerin karşı çıkamayacağı son derece temiz bir yöntem. Biraz daha beklemek mantıklı olabilir.
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black_flood 5 yıl MoTW
MoTW

Lockheed Martin'in iddiaları doğruysa bunlara yatırım yapmak çok mantıksız. 10 yıl içinde gayet küçük boyutlarda füzyon reaktörü yapabileceklerini iddia ediyorlar. Kaldı ki füzyon, nükleere hayır diyenlerin karşı çıkamayacağı son derece temiz bir yöntem. Biraz daha beklemek mantıklı olabilir.

boş versenize bizdeki salaklar daha dinamiti kullanamıyor gidip te füzyon yönetimimi yapacaklar güldürmeyin adamlar füzyonu bile bir şekilde normalde patlaması imkansızken patlatarak ortalığın canına okur. sözde geri kalmış Malezya bile bizden kat ve kat ötedeyken teknoloji ve diğer yönlerden biz ancak bez paçavralarının kavgasını yapabiliriz ha birde bol miktarda ayakkabı kutusu tüketimi başkada bir şey olmaz. füzyon aslında nükleer katotlardaki atom muhabbetinden bile çok güçlü fakat ters mantığa sahip anlık bir güç çıkıyor ama atom olayında hiç bitmeyen yok edici bir güç ve kontrolü neredeyse imkansız denecek kadar zor milyonlarca ton su sadece soğutmak için harcanıyor görünen o ki füzyonda doğal bir kaynak tüketimi söz konusu değil.
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AMERICAN 5 yıl
Komuru batsın rüzgar enerjisi gelecektir.
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zgrp 5 yıl
Gerçekçi bir gözlem veya inceleme yapabilen herkes evinde rüzgar enerjisi veya güneş paneliyle yada ikisini de hibrit kullanarak 2,5 Kwa günlük elektrik eldesi yapabileceğini ve bunun için devasa pervaneler falan kurmaya gerek olmadan mütevazi bir şekilde çatıya kurulacak birkaç şeyle bunun yapılabildiğini internette görebilir.
Atla deve asla olmadığı gibi gayette ulaşılabilir ürünlerdir ama halkın gözünde yaratılan intibaa ve bilinçsizliğin paylaşımı sebebiyle temiz enerji kaynaklarını kullanmanın çok zor bişey olduğunu düşünüyoruz halbuki her ev apartman daireleride dahil olmak üzere kendi bedava elektriğini üretebilecek yeterliliktedir tek istisna evimizdeki endüktif güç kullanan saç kurutma makinesi fırın ve diğer rezistanslı araçlardır heleki sadece tasarruf olsun 20 TL tasarruf etsek kardır diye bakan kişiler lütfen bu işi yapmak için biraz araştırma yapın sadece kuru kulaktan dolma bilgilerle doldurulmuş insanlardan aldığınız bilgilerle yetinmeyin bu alanda yurtdışında yapılmış binlerce DIY proje var.
Keşke bilinçlensek ve bu sorunun sadece enrji üzerinden para kazanan para babalarının algı yönetimi olduğunun farkına varsak.
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crysisis 5 yıl
Arkadaşlar Türkiye tam bir yenilenebilir enerji kaynağı cennetidir.Yüksek güneşlenme süresi, hidropotansiyeli, jeotermali, basınç kuşakları farkindan rüzgarları mükemmel, yeterki yatırım olsun.Hem cihazların fazla bakım maliyeti de yok.
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alicaptain 5 yıl
Çok yeni ve çevreci bir teknoloji nükleer santrale yapacakları yatırımı şuna yapsalar ama nerede o aydın görüş
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birolhan1 5 yıl
Onu bunu boşverin beyler. şuan işsiz (öğrenciyim) olduğum için her ay sgkya 270 TL borçlanıyorum alamadığım sağlık hizmeti için birde faiz işliyor paraya. bide tehdit ediliyorum ya sgkda ödemezsen şu olur bu olur gibisinden. gss midir nedir. Çoğu kişinin haberi yok bu durumdan ne yazıkki. sadece işkura kayıtlı yaklaşık 3 milyon işsiz kaydı varsa eğer parayı düşünün siz.
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pesmanyax 5 yıl birolhan1
birolhan1
Onu bunu boşverin beyler. şuan işsiz (öğrenciyim) olduğum için her ay sgkya 270 TL borçlanıyorum alamadığım sağlık hizmeti için birde faiz işliyor paraya. bide tehdit ediliyorum ya sgkda ödemezsen şu olur bu olur gibisinden. gss midir nedir. Çoğu kişinin haberi yok bu durumdan ne yazıkki. sadece işkura kayıtlı yaklaşık 3 milyon işsiz kaydı varsa eğer parayı düşünün siz.

Aynı belada benimde başıma geldi , bu gss denilen şey işsizden haraç almaktır. Hastaneye uğradığım yok 1 000 lira borcum var. Yazıklar olsun.
Hayaldi gerçek oldu , artık işsizin bile sırtına bindiler.
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olağan_şüpheli 5 yıl birolhan1
birolhan1
Onu bunu boşverin beyler. şuan işsiz (öğrenciyim) olduğum için her ay sgkya 270 TL borçlanıyorum alamadığım sağlık hizmeti için birde faiz işliyor paraya. bide tehdit ediliyorum ya sgkda ödemezsen şu olur bu olur gibisinden. gss midir nedir. Çoğu kişinin haberi yok bu durumdan ne yazıkki. sadece işkura kayıtlı yaklaşık 3 milyon işsiz kaydı varsa eğer parayı düşünün siz.

Rezillik hocam. İşsiz adama borç yazıp bunuda devrim gibi göstermeye çalışıyorlar. 4bin tl de bana kitlemişler
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Parallel Killer 5 yıl
şu enerji bağımlılığımızı azaltalım sonunda arkadaş, ülkece uzun vadeli planlarımız olsun adam akıllı bi
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N0YAN 5 yıl
sonunda akılları başlarına geldi
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