Enflasyonla mücadele için web sitesi kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün yaptığı basın toplantısı ile Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında alınan kararları açıkladı. Yıl sonunda enflasyonun beklenenden yüksek çıkmaması için seferberlik başlatıldı.





Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında web sitesi kuruldu. Bu programa destek vermek isteyen firmalar, enflasyonlamucadele.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar, programa destek veren firmaların isimlerini bu sitede görebilecek.





Ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 asgari indirim taahhüdü veren firmalar Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katılabiliyor. Bu firmalar mağaza önlerinde, ürün etiketlerinde ve görsellerinde bakanlığın belirlediği indirim logolarını kullanabilecek.

Enflasyonun yüzde 6'ya indirilmesi hedefi

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, 2021 yılına kadar uygulanacak. 2021’e kadar enflasyonun yüzde 6’ya indirilmesi ve 2 milyon yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında alınan kararların öne çıkanları şöyle:

İşletmelere TL cinsi krediler için yüzde 14’e kadar finansman desteği sağlanacak.

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak.

Firmalara en az yüzde 10 indirim çağrısı yapıldı. Çağrıya destek veren firmalar, programa özel hazırlanan yüzde 10 indirim logosunu kullanabilecek.

Bankalar, 1 Ağustos 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizlerde kullandırılan kredilerin faizini yüzde 10 düşürecek