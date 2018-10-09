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Enflasyonla mücadele için web sitesi kuruldu

"Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı" kapsamında alınan kararlar belli oldu. İnternet sitesi kuruldu. Yüzde 10 indirim çağrısı yapıldı. İşletmelere finansman desteği sağlanması kararı alındı.
7 ay
18,8b
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109
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün yaptığı basın toplantısı ile Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında alınan kararları açıkladı. Yıl sonunda enflasyonun beklenenden yüksek çıkmaması için seferberlik başlatıldı.


Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında web sitesi kuruldu. Bu programa destek vermek isteyen firmalar, enflasyonlamucadele.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar, programa destek veren firmaların isimlerini bu sitede görebilecek.


Ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar tüm indirimlere ek olarak yüzde 10 asgari indirim taahhüdü veren firmalar Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katılabiliyor. Bu firmalar mağaza önlerinde, ürün etiketlerinde ve görsellerinde bakanlığın belirlediği indirim logolarını kullanabilecek.

Enflasyonun yüzde 6'ya indirilmesi hedefi

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, 2021 yılına kadar uygulanacak. 2021’e kadar enflasyonun yüzde 6’ya indirilmesi ve 2 milyon yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında alınan kararların öne çıkanları şöyle:

  • İşletmelere TL cinsi krediler için yüzde 14’e kadar finansman desteği sağlanacak.
  • Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak.
  • Firmalara en az yüzde 10 indirim çağrısı yapıldı. Çağrıya destek veren firmalar, programa özel hazırlanan yüzde 10 indirim logosunu kullanabilecek.
  • Bankalar, 1 Ağustos 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere yüksek faizlerde kullandırılan kredilerin faizini yüzde 10 düşürecek


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Ryukk6193 7 ay
Bi bakanlık düşünün enflasyonu internet sitesi ve soyguncu firmalarla düşürebileceğini düşünen....
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haberelectro 7 ay
Web sitesi kuracağınıza fabrika kurun.
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elonardo 7 ay
wordpress üzerine hazır tema kurmuşlar

liyakat akıyor
enflasyonla web sitesi kurarak mücadeleye ise diyecek söz yok abahahahaha
wordpress üzerine hazır tema kurmuşlarliyakat akıyorenflasyonla web sitesi kurarak mücadeleye ise diyecek söz yok abahahahaha
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2 Yanıt Yanıtla +112
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altai35 4 ay
işe yaramadı sanırım?
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DH Misafiri 7 ay
BOŞVERSENE SEN KİMİN KAZANDIĞI BELLİ.
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ADMİRAL41 7 ay
Sn. Bakanim sizde katilsaniz bu kampanyaya...﻿
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gopgop 7 ay
Yil sonu enflasyon dusuk cikcak maaslarada dusuk zam yapilacak sonra asil zamciklari gorceksiniz
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ThePscho 7 ay
Dünyaya rezil ettiler bizi
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snakefatih 7 ay
Komik MİŞ.
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aulkem 7 ay
Destekleyen firmalara baktım, tüm kayyum atanan ve concordato ilan eden firmalar ve yandaş firmalar var. İlgi çekici -Migros gibi- isimler de var ancak Unilever, Marks & Spencer, Watsons, Diesel gibi firmalar şaşkınlık verici..
Sonra Turkcell ve Vodafone var ama TurkTelekom yok...
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emmare 7 ay
Marketlerde vs gördüğüm ortalama zam oranı %50 civarında... %10 indirim falan milletle dalga geçmekten öte değil zira ilk fırsatta fahiş zamları yapan bu yavşaklar zaten... O indirimide bi taraflarına monte etsinler... Ayrıca yerli ve milli olayı kadar riyakar birşeyde yok çünkü fırsat kazığını millete geçirenler yine bu yerli ve milli geçinenler...yani topunun canı cehenneme....
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Seyrim 7 ay
Kaç milyon dolara kurdunuz o siteyi.. Merak ettim..?
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Umutcan 7 ay
Ürünlerde gramaj azaltma hilelerine karşı da bir önlem aldılar mı acaba? Fiyattan kısarsa gramajı azaltır yine aynı parayı alır.
Görülmedik birşey değil sonuçta, yıllardır tükettiğimiz ürünler kuş kadar kaldı küçüle küçüle.
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