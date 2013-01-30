Epic Games, Android için Epic Citadel oyununu duyurdu

Epic Games tarafından ödüllü Unreal Engine 3 motoru üzerine inşa edilen ve ilk olarak iOS için yayınlanan Epic Citadel, Android için de indirmeye sunuldu.





Ücretsiz bir yapım olan Epic Citadel, sadece boş binalardan oluşan bir oyun olsa da bu açıdan popüler iOS oyunu Infinity Blade atmosferini oyunseverlere yansıtıyor.





Epic Games UE3 teknolojisini diğer firmalara lisanslarken, kendi bünyesinde geliştirdiği ilk US3 tabanlı oyun Epic Citadel oldu. Oyun aslında UE3 teknolojisini kullanıcılara tanıtmayı amaçlıyor.





Epic Citadel altyapısındaki teknoloji; PC, konsol ve mobil platformlarda kullanılan UE3 teknolojisi ile aynı. Oyun üst seviye grafikler ve özel efektleri Android cihazları için de sunacak.





Oyunda ayrıca bir benchmark modu da bulunuyor. Bu mod ile oyuncular Android cihazları için performans verilerini toplayabilecek.





İskelet animasyonları, çevre haritalaması ve diğer üst seviye işleme teknikleri ile oyunda nesnelere dinamik hareket kazandırılıyor. Bununla birlikte Unreal Lightmass global aydınlatma sistemi ile gerçekçi ışıklandırma ve gölgeler minimal geliştirme kaynakları ile sağlanıyor.





Epic Games oyunun en iyi tecrübeyi yansıtması için donanım üreticileri ile de görüşme halinde. Firma NVIDIA ile Tegra tabanlı cihazlarda en iyi görsellik için çalışmalar yapıyor. Ayrıca x86 için tam yerleşik destek de sağlanıyor.

Oyunun iOS versiyonu da yüksek çözünürlükteki cihazlar için destek ile güncelleniyor.











