Elon Musk duyurdu: X'te mavi tik belli hesaplar için yeniden ücretsiz oldu!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde yüksek takipçili bazı X kullanıcıları, doğrulanmış mavi tiklerini geri aldıklarına dair paylaşımlarda bulundu. 2500 ve üzeri takipçili hesaplar, X topluluğunun etkili bir üyesi olarak kabul ediliyor ve X Premium koşullarına bağlı olarak ücretsiz X Premium aboneliği verildiğine dair bildirimle karşılaşıyor.

Elon Musk’ın Grok yapay zekası X Premium abonelerine geliyor 1 hf. önce eklendi

Ücretsiz mavi tik ve X Premium için kaç takipçi gerekiyor?

Elon Musk’ın açıklamasına göre, 2500’den fazla doğrulanmış takipçiye (ücretli Premium veya Premium+ mavi tik aboneleri) sahip hesaplar, Premium özellikleri ücretsiz kullanabilecek. 5000’in üzerinde takipçisi olan tüm hesaplar, reklamsız Premium+ aboneliği bedava alacak.

Önceden, yalnızca çok yüksek takipçili hesaplarla ünlüler, şirketler/medya şirketleri ücretsiz Premium mavi tik alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle takipçi sayısı düşük hesaplar özellikle de gazeteciler de bedava mavi tik alabilecek. Platformda artık hemen herkes mavi onay tiki alabildiğinden onay işareti anlamını yitirmiş durumda. Hatta yeniden mavi onay işareti alan kullanıcıların önemli bir kısmı bundan memnun değil.

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Elon Musk duyurdu: X'te mavi tik ücretsiz oldu!