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Epic Store'dan ardı ardına oyun alırsanız, hesabınız kilitlenebilir

Dağıttığı bedava oyunlar ve son günlerde başlattığı indirim kampanyasıyla oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Store, bu kez tepki çeken bir haberle gündeme geldi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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2
27
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Epic Store'dan ardı ardına oyun alırsanız, hesabınız kilitlenebilir
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Çiçeği burnunda oyun mağazası Epic Games Store, yapmış olduğu indirim kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştı. Piyasaya sürülmüş veya ön sipariş ile alınabilen onlarca oyuna yapılan indirim, oyuncuların mağazaya adeta akın etmesine neden olmuş ve 60 TL hatta 90TL’ye varan indirimler Türk oyunculara da ilaç gibi gelmişti.

Daha çok Steam mağazasından alışık olduğumuz bahsi geçen indirimler sayesinde istediği kadar oyunu uygun fiyata alabilen oyunculara yönelik Epic Store ise tepki çeken bir uygulamayı hayata geçirmiş görünüyor.

Patrick Boivin isimli Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımlara göre Epic, Boivin'in arka arkaya satın aldığı beş oyun nedeniyle hesabını kilitlemiş. Mağaza yöneticilerine göre alınan bu tedbirin nedeni ise dolandırıcılık şüphesi.

Boivin ise paylaştığı tweet’lerde tepkisini biraz da sert bir biçimde dile getirmiş. Kullanıcı yaptığı eleştiride, “Allahım ne kadar berbat bir mağaza! Satın aldığım beş ila elli dolar fiyat aralığında olan 5 oyun sebebiyle Epic Store, dolandırıcılık şüphesiyle hesabımı kilitledi. Keşke, mağazanıza alışveriş sepeti seçeneği koymayı azıcık akıl edebilseydiniz.” ifadelerini kullanmış.


Epic’in halkla ilişkiler departmanından Nick Chester Game Revolution’a yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen durum, hileli alışverişe karşı koyduğumuz kurallar kapsamında gerçekleşmiş. Benzer sorunları yaşayanlar, vakit kaybetmeden müşteri hizmetlerimizle irtibata geçsinler.” hatırlatmasını yapmış.

Epic Store’dan alışveriş yapmayı düşünen takipçilerimizin de benzer sorunlarla karşılaşmamak adına ihtiyatlı davranmasını tavsiye ediyoruz. Gelişmeler için lütfen bizi takip etmeye devam edin.


https://kotaku.com/epic-games-store-will-block-your-account-if-you-buy-too-18349 05266 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Bi de bunlar steam e kafa tutmaya çalışıyor
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estrofem 2 hf.
Garanti bankası banka kartı kullananlar nasıl oyun alabilir? Ben denedim Ziraat ve iş bankası seçeneği var, basit ödeme havale var, bir de kredi kartı seçeneği var. Hangisini seçmeliyim?
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TheNewAtilla 2 hf. estrofem
Ben ziraat genç kart kredi kartıyla alıyorum. Bankanın üstüne koyduğu yüzde 4 komisyon dışında bir sorun yok (aynı komisyonu steam’de de kesiyor)
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TearsForFears 2 hf.
Steam fanboyları epici linç etmeye başlamış

Bende 5 tane oyun aldım ama bir sorun yaşamadım. Epic sağolsun kütüphanemi oyun doldurdu zaten. Steamden yaz indirimlerinde bir tane bile oyun almayacağım ama epicten rahat 2-3 oyun daha alasım var.
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Redunay 2 hf.
Sen oyun mağazasımısın asayiş şubesimisin
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JosefStone 2 hf.
O da birşey mi beni direk gasp ettiler parayı alıp hata kodu verdi oyun falan yok ortada attığım mail lara dönülmüyor 4 gündür hesabımdan çekilen para geri odenmiyor benim için epic games hikayesi böyle bitti
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estrofem 2 hf. JosefStone
Bankaya gidip bunu anlatın, banka iade işini kendileri hallediyor. En azından garanti bankasında böyle.
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jedi39 2 hf.
Bu olayı yaşan 1-2 kişi var. Saçma sapan bir hata müşteri hizmetlerine yazınca açacağız hesapları demişler zaten. Neden büyütüldü ki bu kadar
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ysfkasap 2 hf. jedi39
Ben de alamıyorum. İndirimin ilk günlerinde 1 tane oyun aldım o günden beri alamıyorum itibaren mesaj atıyorum sonuç yok dönen yok çözen yok.
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Oyunları sepete atamıyorum tek tek almak zorunda kaldım. Fiyat avantajı yüzünden görmezden geliyoruz ancak bu anlamsız sistemin bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. 5 oyun almak için 5 kere kredi kartı bilgisi girmek çok eziyetli. Herkes kartını sisteme kaydetmek zorunda değil.
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Jon SNOW 37 2 hf.
Bunlar para vercegime giderim korsan oynarim
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Johny Constantine 2 hf.
Hele hele Epic'e bak hele
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BZTRL 2 hf.
İndirimler olmasa Epic Store'un yüzüne bakılmayacak 1 neden daha
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Lj.23 2 hf.
Adamlar indirim yapıyor fazla alışveriş yaparsanız banlayabiliriz diyor resmen mantığa gel 😂😂
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