Epic Store'dan ardı ardına oyun alırsanız, hesabınız kilitlenebilir

Tam Boyutta Gör

Çiçeği burnunda oyun mağazası Epic Games Store, yapmış olduğu indirim kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştı. Piyasaya sürülmüş veya ön sipariş ile alınabilen onlarca oyuna yapılan indirim, oyuncuların mağazaya adeta akın etmesine neden olmuş ve 60 TL hatta 90TL’ye varan indirimler Türk oyunculara da ilaç gibi gelmişti.

Daha çok Steam mağazasından alışık olduğumuz bahsi geçen indirimler sayesinde istediği kadar oyunu uygun fiyata alabilen oyunculara yönelik Epic Store ise tepki çeken bir uygulamayı hayata geçirmiş görünüyor.

Patrick Boivin isimli Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımlara göre Epic, Boivin'in arka arkaya satın aldığı beş oyun nedeniyle hesabını kilitlemiş. Mağaza yöneticilerine göre alınan bu tedbirin nedeni ise dolandırıcılık şüphesi.

Boivin ise paylaştığı tweet’lerde tepkisini biraz da sert bir biçimde dile getirmiş. Kullanıcı yaptığı eleştiride, “Allahım ne kadar berbat bir mağaza! Satın aldığım beş ila elli dolar fiyat aralığında olan 5 oyun sebebiyle Epic Store, dolandırıcılık şüphesiyle hesabımı kilitledi. Keşke, mağazanıza alışveriş sepeti seçeneği koymayı azıcık akıl edebilseydiniz.” ifadelerini kullanmış.



Epic’in halkla ilişkiler departmanından Nick Chester Game Revolution’a yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen durum, hileli alışverişe karşı koyduğumuz kurallar kapsamında gerçekleşmiş. Benzer sorunları yaşayanlar, vakit kaybetmeden müşteri hizmetlerimizle irtibata geçsinler.” hatırlatmasını yapmış.

Epic Store’dan alışveriş yapmayı düşünen takipçilerimizin de benzer sorunlarla karşılaşmamak adına ihtiyatlı davranmasını tavsiye ediyoruz. Gelişmeler için lütfen bizi takip etmeye devam edin.

https://kotaku.com/epic-games-store-will-block-your-account-if-you-buy-too-18349 05266