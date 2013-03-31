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Epic ve Mozilla, Unreal Engine 3'ü web ortamına getiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Epic ve Mozilla, Unreal Engine 3'ü web ortamına getiriyor

Epic firmasının popüler Unrel Engine 3 oyun motorunu Flash içerisine entegre etme ve 3D oyunların tarayıcılarda nasıl bir tecrübe sunacağını görme adına başlattığı proje, Flash eklentisinin önemini kaybetmesiyle geri planda kalmıştı. Ancak Mozilla ile ortaklığa giden Epic, herhangi bir eklenti olmaksızın Unreal motorunu web ortamına getirmek için çalışmalara başladı.

GDC 2013 etkinliğinde duyurulan ortaklık kapsamında Mozilla, web ortamını modern oyunlar için uygun bir platform haline getirmeyi planlıyor. Bunun için C ve C++ kod yapısında bazı derlemeler yapan Mozilla, JavaScript kodlarını yerleşik performansın iki katına çıkarmayı başarmış. Ardından Unreal Engine 3 motorunun tarayıcıya port edilmesi işlemi başlamış. Bu da sadece 4 gün sürmüş.

JavaScript motorunun hızlandırılmış halini şu anda Firefox'un geliştirme aşamasındaki yeni sürümünde bulmak mümkün. Gerçek bir UE3 demosu ise önümüzdeki haftalarda beğeniye sunulacak. Ancak Epic firmasının bu teknolojiyi ticari olarak web için erişilebilir yapıp yapmayacağı konusunda bir bilgi yok.

Mozilla'nın oyun platform stratejisti Martin Best, EU3 motorunu Android ve Firefox işletim sistemlerindeki mobil tarayıcılaa da getireceklerini açıkladı. Mozilla mobil platformlarda da oyunların yerleşik performansın iki katı daha iyi performans vermesini umut ediyor.

Mozilla şimdiden Disney, Electronic Arts ve ZeptoLab gibi popüler geliştiricilerle el sıkışmış durumda ancak şimdilik Firefox üzerinde bu teknolojiyi görebilme imkanı olmayacak. Bunun yerine Mozilla, JavaScript'in geliştirilmesine devam edecek. Geliştirilen Asm.js kodu tarayıcılarda sorunsuz çalıştığı için geliştiricilerin optimizasyon desteği sunması ümit ediliyor.



http://techcrunch.com/2013/03/27/mozilla-and-epic-games-bring-unreal-engine-3-to-the-web-no-plugin-needed/ Yorum Yaz
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