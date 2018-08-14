Erdoğan: ABD’nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmayla ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını duyurdu.



Erdoğan konuyla ilgili olarak, “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz" dedi.

Elektronik ürünlere ek vergi getirilebilir

iPhone, iPad, Xbox One ve ABD menşeili pek çok elektronik ürüne ek vergi getirilebilir. Cihazların resmi satış fiyatı üzerine yüzde 30 ek vergi getirilirse iPhone ve diğer teknolojik aletlerin yeni fiyatları şöyle olacak:

iPhone X 64 GB 7499 TL > 9750 TL

iPhone X 256 GB 8599 TL > 11180 TL

Xbox One X 1 TB 2700 TL > 3500 TL

Intel Core i5 8400 1500 TL > 1950 TL

NVIDIA GeForce GTX 1050 TI 1800 TL > 2340 TL

ABD menşeili üreticiler hangileri?

Apple, Microsoft, Intel, Google, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.