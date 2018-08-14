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Erdoğan: ABD’nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmayla ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını duyurdu. iPhone ve diğer ABD ürünlerine boykot uygulanacak.
9 ay
15,6b
1
465
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Erdoğan: ABD’nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmayla ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını duyurdu.

                                                      
Erdoğan konuyla ilgili olarak, “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemize Venüs Vestel var. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz" dedi.

Elektronik ürünlere ek vergi getirilebilir

iPhone, iPad, Xbox One ve ABD menşeili pek çok elektronik ürüne ek vergi getirilebilir. Cihazların resmi satış fiyatı üzerine yüzde 30 ek vergi getirilirse iPhone ve diğer teknolojik aletlerin yeni fiyatları şöyle olacak:
iPhone X 64 GB        7499 TL > 9750 TL
iPhone X 256 GB      8599 TL >  11180 TL
Xbox One X 1 TB     2700 TL > 3500 TL
Intel Core i5 8400      1500 TL > 1950 TL
NVIDIA GeForce GTX 1050 TI 1800 TL > 2340 TL

ABD menşeili üreticiler hangileri?

Apple, Microsoft, Intel, Google, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.


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Johan Elmander 9 ay en beğenilen
Bunu diyen reis FaceTime ile ülkeyi kurtarmamış mıydı
11 Yanıt Yanıtla +483
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floydrose 9 ay
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İphoneları kırıp Samsung almanın zamanı geldi.
Önden siz buyurun Sayın Cumhurbaşkanım...
İphoneları kırıp Samsung almanın zamanı geldi.Önden siz buyurun Sayın Cumhu...
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3 Yanıt Yanıtla +258
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zero fear 9 ay
Koşulsuz şekilde destekliyorum.
Samsung ve diğer çinli üreticiler ile ilişkileri geliştirip en azından bu markaların üretim tesislerini ülkemize çekmek zorundayız.
Avrupa'da bile telefon üreten marka yok doğru düzgün, sıfırdan İphone gibi telefon üretmek kolay değil hayal görmeyin.
Koşulsuz şekilde destekliyorum.Samsung ve diğer çinli üreticiler ile ilişkileri geliştirip en azından bu markaların üretim tesislerini ülkemize çekmek zoru...
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1 Yanıt Yanıtla +226
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-YucukluSucurtam- 9 ay
Şeriat gelsin ABD kudursun
gavurluğa hayır dindarlığa evet. Çünkü dindarlık ülkeyi güçlendirecek ABD yok olacak
.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Quard 9 ay
Bilgisayar parçalarının neredeyse hepsi(önemli desek daha doğru olur) ABD.Güler misin, ağlar mısın:)
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clopin 9 ay
Adamlar nerde ne yaptın nereye gittin parmak izine kadar herşeyini biliyor ne alırsan al onlara mahkumsun
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Astekiv 9 ay
.
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volkan_kolay 9 ay
Ulan şuna rağmen hala dalgasını geçen veya Amerikaya destek veren soytarıların yorumları var burda. Birisi yazmış X Box pahalılandı, ulan ülke elden giderse oyun oynayacak ev bulamazsın. Aynı oyunu ecevit döneminde oynadılar, hiç unutmam Philips C85 müzik seti alacaktım 450 milyona bi patlatı dolar 4 katı oldu, ekonomi giderse ülke giderse zaten o cihazı o paray alamazsın.
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TulparHAN 9 ay
Yeni vergiler gelmeden bu ürünleri almam gerekiyor.Bence bu vergiler ile zam ABD yi değil Türkleri cezalandırıyor. HALK'ın etkilenmeyeceği daha doğrusu direkt almayacağı ürünleri vergilendirmek lazım şirketlerin aldığı ürünleri vergilendirilmesi gerekir. Bilgisayar firmaları falan hep batmanın eşiğine gelir.
1 tane Corsair K70 RGB Klavye
1 Tane Asus Monitör
1 Tane Nzxt H700İ Kasa
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Tengrist 9 ay
Mağaraya geri dönelim bence stresten uzak avcı toplayıcı takılalım
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Son Perde 9 ay
Olaya sadece Apple yönününden bakıyorsunuz.Ulan Xbox One X'ten ne istediniz? Adamlar zaten çok ucuza satıyordu.Hatta yurtdışı fiyatlarıyla rekabet ediyorduk.Mis gibide gamepassı vardı.Zaten şu devirde One X gibi oynatan pc toplanmıyor birde gidip vergi getirilcek.Sizin boykotunuz yüzünden oyundamı oynamayak? Tamda Microsoftun, Türkiye ile arası iyiken böyle birşeymi yapılır? ABD markasıysa ABD.Adamlar ucuza performansı ve kaliteli alet sunuyorlarmı sunuyorlar.Gamepass ile yıllık ucuza oyunlar geliyormu geliyor.Türkçe destekli oyunlar gelmeye başladımı başladı.ABD markalı başka herşeye el atında Xbox'tan uzak durun!
[>:]
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Wake Up Lieutenant 9 ay Son Perde
ps4 alın sizde. ben alalı 6 ay oldu kafa rahat. god of war, forza horizon 3, halo vs. oynamak için bile başlı başına bir sebep ps4.
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fbuyukbalkan 9 ay
3 ay önce iphone alanlar, doları olanlardan çok kazandılar :)..
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Witcher3 9 ay
Boykotmuş komediye bak fare dağa küsmüş dağın haberi yok, haydi oradan cahilleri kandırırsınız ancak !!!
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