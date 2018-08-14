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Twitter Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu

Twitter'ın daha az yer kaplayan ve daha az internet tüketen versiyonu olan Twitter Lite, ülkemizde kullanıma sunuldu. Twitter Lite indirme linki ve detayları haberimizde.
9 ay
2,9b
1
11
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Twitter Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu
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Twitter’ın geçtiğimiz sene tanıttığı ve sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulan Twitter Lite bugün aralarında Türkiye’nin de olduğu 21 yeni ülkede kullanıma sunuldu. Twitter Lite daha tasarruflu internet kullanımı ve düşük seviye telefonlarda daha stabil kullanım deneyimi vaat ediyor.

Twitter Lite’ın Veri Tasarrufu özelliği sayesinde görseller ve videolar yalnızca üzerine tıkladığınız zaman yükleniyor. Dilerseniz Veri Tasarrufu özelliğini devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Uydu sistemleri hackerlara davetiye çıkarıyor"

Çevrimdışı görüntüleyebilmek için bir hashtag içindeki öne çıkan tweetleri kaydedebiliyoruz. Gece modu ve bildirim özelliklerine Lite sürümde de yer veriliyor.

Twitter Lite nasıl indirilir?

Twitter Lite, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 21 ülkede Google Play Store üzerinden indirilmeye sunuldu. Uygulama yalnızca 3 MB büyüklüğüne sahip.

Twitter Lite Android: İndirme linki

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Vega 9 ay
Bu Lite sürümler neden sadece Android'e geliyor?Mesela Messenger,Facebook gibi uygulamaların Lite sürümleri App Store'da yok.
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Son Perde 9 ay
Olaya sadece Apple yönününden bakıyorsunuz.Ulan Xbox One X'ten ne istediniz? Adamlar zaten çok ucuza satıyordu.Hatta yurtdışı fiyatlarıyla rekabet ediyorduk.Mis gibide gamepassı vardı.Zaten şu devirde One X gibi oynatan pc toplanmıyor birde gidip vergi getirilcek.Sizin boykotunuz yüzünden oyundamı oynamayak? Tamda Microsoftun, Türkiye ile arası iyiken böyle birşeymi yapılır? ABD markasıysa ABD.Adamlar ucuza performansı ve kaliteli alet sunuyorlarmı sunuyorlar.Gamepass ile yıllık ucuza oyunlar geliyormu geliyor.Türkçe destekli oyunlar gelmeye başladımı başladı.ABD markalı başka herşeye el atında Xbox'tan uzak durun!
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RaptorFX 9 ay
Şu lite versiyonları 2.3.6 GB gibi sürümlere uyumlu yapsalar dünyada milyonlarca dolar tasarruf sağlanır.
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intel7mix 9 ay RaptorFX
Telefonunu bence değiştir 2.3.6 nedir artık. 5.0 altı artık bir kaç seneye destek kesilecek.
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fenerbahce_34 9 ay
Lite sürümleri daha işlevsel ve daha az yer kaplıyor ve kasma sıkıntısı yok normal uygulamadan daha iyi gibi
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43_emre_43 9 ay
Twitter kasıyordu, iyi oldu lite geldiği dedim minimum Android 5.0 istiyor. Eee ne anladık bu işten ?
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intel7mix 9 ay 43_emre_43
Hangi telefonda kasiyordu
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DH Misafiri 9 ay
saçmalık. normal tiwtter çalışıyor bu yüklenemiyor cihaz uyumsuzmuş.
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Moving On 9 ay
Çok başarılı olmuş, Messenger Lite'dan sonra gerçekten gerekliydi.
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Nizam-ı Cihan 9 ay
Güzel olmuş KYK internetinde denemeyi düşünüyorum

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