Twitter Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu

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Twitter’ın geçtiğimiz sene tanıttığı ve sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulan Twitter Lite bugün aralarında Türkiye’nin de olduğu 21 yeni ülkede kullanıma sunuldu. Twitter Lite daha tasarruflu internet kullanımı ve düşük seviye telefonlarda daha stabil kullanım deneyimi vaat ediyor.

Twitter Lite’ın Veri Tasarrufu özelliği sayesinde görseller ve videolar yalnızca üzerine tıkladığınız zaman yükleniyor. Dilerseniz Veri Tasarrufu özelliğini devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Uydu sistemleri hackerlara davetiye çıkarıyor"

Çevrimdışı görüntüleyebilmek için bir hashtag içindeki öne çıkan tweetleri kaydedebiliyoruz. Gece modu ve bildirim özelliklerine Lite sürümde de yer veriliyor.

Twitter Lite nasıl indirilir?

Twitter Lite, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 21 ülkede Google Play Store üzerinden indirilmeye sunuldu. Uygulama yalnızca 3 MB büyüklüğüne sahip.