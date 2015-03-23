Eric Schmidt : Google Glass hayal kırıklığı değil, biraz daha çalışmak gerekiyor

Google'ın ilk tanıttığı dönemde yüzyılın en önemli icatlarından biri olarak gösterilen akıllı gözlüğü Google Glass, bugün geleceği tartışılan bir cihaz haline geldi. Ancak Google zaman zaman farklı çıkışlarla kafalardaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyor.

Daha önce satın alınan Nest firmasının patronu Tony Fadell'i projenin başına getiren Google'ın en tepesinden bir açıklama geldi. Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, Google Glass projesinin kendileri için büyük ve radikal bir proje olduğunu, bitirildiğine dair basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sürücüsüz araba projesi gibi Google Glass projesinin de uzun vadeli çalışmalar olduğunu ve hayal kırıklığı olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Schmidt, akıllı gözlükleri için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Gündeme gelen yeni bilgilerde de Google Glass projesinin elden geçirilmiş yeni bir tasarım ve donanım ile ikinci evreye geçeceği iddia ediliyordu. Bu bakımdan şu an projenin hayal kırıklığı olduğunu söylemek için biraz erken sayılır.









http://www.androidcentral.com/google-chairman-eric-schmidt-glass-wasnt-failure-it-just-needs-some-work?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit