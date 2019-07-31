Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan, 30.000 ön sipariş aldı

Bloomberg'in haberine göre Porsche'nin ilk eletkrikli otomobili Taycan'a büyük ilgi var. Otomobil için 30.000 müşterinin 2.500 euro tutarındaki depozitoyu ödeyerek ön sipariş verdiği belirtiliyor. Şirket yoğun talep nedeniyle yıllık üretim adedini 20.000'den 40.000'e çıkarma kararı almıştı.

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Porsche'nin elektrikli otomobil dünyasına adım atmasını sağlayacak Taycan, Tesla Model S'in yanı sıra Audi, BMW ve Mercedes Benz gibi diğer lüks markaların benzer modelleriyle rekabet edecek. Porsche arması taşımasının da tüketiciler üzerinde ayrı bir cazibe yaratacağını belirtmek gerek.

Eylül ayında sahneye çıkacak

Alman otomobil devi Taycan'ı Eylül ayında tanıtmaya hazırlanırken bir yandan da ABD ve Avrupa'daki bayilerine hızlı şarj cihazları kurmaya başladı. Otomobilin ön gösterimi 2015 yılında Misyon E konseptiyle yapılmıştı. Şirket daha sonra araca genç bir atın canlılık ve hareketliliğini anlatan "Taycan" ismini verdi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-29/porsche-s-battery-powered-taycan-on-track-to-zoom-past-911