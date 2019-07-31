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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan, 30.000 ön sipariş aldı

Alman otomobil devi Porsche ilk elektrikli aracını Eylül ayında sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Taycan olarak adlandırılan otomobil 30.000 ön sipariş sayısına ulaştı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Bloomberg'in haberine göre Porsche'nin ilk eletkrikli otomobili Taycan'a büyük ilgi var. Otomobil için 30.000 müşterinin 2.500 euro tutarındaki depozitoyu ödeyerek ön sipariş verdiği belirtiliyor. Şirket yoğun talep nedeniyle yıllık üretim adedini 20.000'den 40.000'e çıkarma kararı almıştı.
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Porsche'nin elektrikli otomobil dünyasına adım atmasını sağlayacak Taycan, Tesla Model S'in yanı sıra Audi, BMW ve Mercedes Benz gibi diğer lüks markaların benzer modelleriyle rekabet edecek. Porsche arması taşımasının da tüketiciler üzerinde ayrı bir cazibe yaratacağını belirtmek gerek.

Eylül ayında sahneye çıkacak

Alman otomobil devi Taycan'ı Eylül ayında tanıtmaya hazırlanırken bir yandan da ABD ve Avrupa'daki bayilerine hızlı şarj cihazları kurmaya başladı. Otomobilin ön gösterimi 2015 yılında Misyon E konseptiyle yapılmıştı. Şirket daha sonra araca genç bir atın canlılık ve hareketliliğini anlatan "Taycan" ismini verdi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-29/porsche-s-battery-powered-taycan-on-track-to-zoom-past-911 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Faramir 1 sa.
Şimdiden ön siparişi veriyorum.
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cocainbar 1 sa.
500luk 1 paket 80gr A4 kagidi 1000 liradan bir belediyeye okutsak alinir aslinda... kafayi calistirmak lazim...
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