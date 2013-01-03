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Eski Nokia mühendislerinden Linux tabanlı akıllı saat: Leikr

6 yıl
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir grup eski Nokia mühendisi, Leikr isimli yeni bir akıllı saat projesini hayata geçirmek için Kickstarter platformunda kaynak arıyorlar. Atletler ve diğer spor tutkunları için hazırlanan benzer özellikteki saatlerde en büyük problemin vakit alan GPS bağlantısı olduğu belirtilirken, Leikr ile bu sorunun çözüldüğü ve gelişmiş özelliklere yer verildiği ifade ediliyor. Leikr'nin bir başka önemli özelliği ise internet üzerinde farklı rejim ve eğitim programları ile yeni aktivitelerde de kullanılabiliyor olması.
Linux işletim sistemini temel alan ve programlama tarafında QT desteği ile glen akıllı saat, 500MHz hızında çalışan ARM Cortex A8 tabanlı tek çekirdekli işlemciye, 8GB depolama kapaistesine, 320 x 240 piksel çözünürlüğündeki 2" ekranı 65K renk desteği sunan ve %11 yansıtırlık yapan saatte kablolu ve kablosuz için BlueTooth 3.0, WIFI 802.11 b/g/n ve USB 2.0 özellikleri ile geliyor. Linux işletim sistemi üzerinde özelleştirilmiş yazılımı olan Leikr'nin hayata geçmesi için Kickstarter'da gerekli finansman toplanması halinde, 149$ dolar seviyesinde bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

http://www.kickstarter.com/projects/903141699/leikr-the-new-danish-designed-gps-sports-watch Yorum Yaz
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Bosu 6 yıl
runtastic guzel bir program, bu satte guzel görnüyor aslında.
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siyahtemas 6 yıl
Bu tür küçük bir cihaz, 3g desteği olmadan, sadece gps bağlantısıyla kolay kolay doğru dürüt çalışmaz diye düşünüyorum... Runtastic, mapmyrun ve 2007 den beri nike+ kullanıyorum, arkadaşlar haklı buna pek gerek yok ama yine de seviyorum girişimci insanları...
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serdarsimsek1 6 yıl
nokia muhendislerimi yapmiş hayatta almam
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darkaura 6 yıl
guzel hos cihazda, 25cente runtastic aldikdan sonra buna 150$ vermek icin neden goremiyorum. runtasticde fazlasi var eksigi yok. kaldiki cep telefonu surekli yanimda.
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savinelli 6 yıl
Cihazın şarjından bahsetmemişler. Hem runtastic gibi uygulamalar oldukça satışı yüksek olmaz bence.
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aspirin_00 6 yıl
cep telefonlarada yüklenebilir bir uygulama çıkarsa satışları düşer geliyor bana
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DH Misafiri 6 yıl
İlk bakışta saatin ismini Bekir diye gördüm :D :D
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CWaRRioR 6 yıl
Jogging ve doğa sporlarıyla ilgilenenler için çok işlevsel olmuş.
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oguz6577 6 yıl
ihtiyacı olan çok fazla kişi satın alıcaktır bu ürünü fiyatta uygun görünüyor...
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