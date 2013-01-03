Eski Nokia mühendislerinden Linux tabanlı akıllı saat: Leikr

Bir grup eski Nokia mühendisi, Leikr isimli yeni bir akıllı saat projesini hayata geçirmek için Kickstarter platformunda kaynak arıyorlar. Atletler ve diğer spor tutkunları için hazırlanan benzer özellikteki saatlerde en büyük problemin vakit alan GPS bağlantısı olduğu belirtilirken, Leikr ile bu sorunun çözüldüğü ve gelişmiş özelliklere yer verildiği ifade ediliyor. Leikr'nin bir başka önemli özelliği ise internet üzerinde farklı rejim ve eğitim programları ile yeni aktivitelerde de kullanılabiliyor olması.

Linux işletim sistemini temel alan ve programlama tarafında QT desteği ile glen akıllı saat, 500MHz hızında çalışan ARM Cortex A8 tabanlı tek çekirdekli işlemciye, 8GB depolama kapaistesine, 320 x 240 piksel çözünürlüğündeki 2" ekranı 65K renk desteği sunan ve %11 yansıtırlık yapan saatte kablolu ve kablosuz için BlueTooth 3.0, WIFI 802.11 b/g/n ve USB 2.0 özellikleri ile geliyor. Linux işletim sistemi üzerinde özelleştirilmiş yazılımı olan Leikr'nin hayata geçmesi için Kickstarter'da gerekli finansman toplanması halinde, 149$ dolar seviyesinde bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

http://www.kickstarter.com/projects/903141699/leikr-the-new-danish-designed-gps-sports-watch