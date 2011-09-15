Eski Samsung çalışanı iPad ile ilgili bilgileri sızdırdığını kabul etti

Samsung ile Apple arasındaki patent davaları büyüyerek devam ediyor. Samsung'un Galaxy Tab 10.1 modelinin Avustralya ve AB ülkelerinde tedbiren yasaklanmasına neden olan dava sürecinin de haricinde Samsung ile Apple'ın arasını bozan başka bir dava daha var.





BusinessWeek sitesinin haberine göre 2009 yılından bu yana devam eden köstebek davasında ABD'de bulunan bir Samsung tesisinde çalışan Suk-Joo Hwang iPad ile ilgili önemli bilgileri sızdırmakla suçlanıyordu ve Hwang suçunu itiraf etti.





Hwang, Aralık 2009 tarihinde yani iPad'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık 4 ay önce Primal Global Research firmasından fon yöneticisi Greg Fleishman ile buluştuğu bir yemekte Apple'ın o dönem adı bilinmeyen bir tablet modelinde Samsung üretimi dokunmatik panelleri nasıl kullandığı ve hangi miktarda sevkiyat beklendiği ile ilgili bilgileri sızdırdığını kabul etti.





Ancak Hwang bilgilerin sadece Fleishman'da kalacağını düşündüğünü ve ona ve yanındaki arkadaşına bilgileri kesinlikle üçüncü şahıslara vermemesini rica ettiğini belirtiyor. O dönemde Apple'ın bir tableti tanıtacağı bekleniyordu ancak özellikleri ile ilgili net bilgiler bulunmuyordu.





Hwang bilgileri aktardığı yöneticinin çok etkilendiğini ayrıca yan masada oturan Apple çalışanı olduğunu düşündüğü bir başka kişinin görüşmeye kulak kabarttığını ve kendisini tanımış olabileceğini ifadelerine ekledi.





Hwang ve Fleishman gizliliğin ihlali, Primary Global şirketi müşterilerine gizli bilgilerin satılması, iyi niyeti suistimal gibi suçlamalardan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Hwang Haziran 2011 yılında Samsung'dan kovuldu.





Bu olayın açığa çıkmasının ve iPad modelinin duyurulmasının ardından Apple'ın o dönem yeni bir dokunmatik panel ihalesini Samsung'a vermek istemediği biliniyor.