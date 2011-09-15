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Eski Samsung çalışanı iPad ile ilgili bilgileri sızdırdığını kabul etti

7 yıl
6,1b
1
39
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ile Apple arasındaki patent davaları büyüyerek devam ediyor. Samsung'un Galaxy Tab 10.1 modelinin Avustralya ve AB ülkelerinde tedbiren yasaklanmasına neden olan dava sürecinin de haricinde Samsung ile Apple'ın arasını bozan başka bir dava daha var.

BusinessWeek sitesinin haberine göre 2009 yılından bu yana devam eden köstebek davasında  ABD'de bulunan bir Samsung tesisinde çalışan Suk-Joo Hwang iPad ile ilgili önemli bilgileri sızdırmakla suçlanıyordu ve Hwang suçunu itiraf etti.

Hwang, Aralık 2009 tarihinde yani iPad'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık 4 ay önce Primal Global Research firmasından fon yöneticisi Greg Fleishman ile buluştuğu bir yemekte Apple'ın o dönem adı bilinmeyen bir tablet modelinde Samsung üretimi dokunmatik panelleri nasıl kullandığı ve hangi miktarda sevkiyat beklendiği ile ilgili bilgileri sızdırdığını kabul etti. 

Ancak Hwang bilgilerin sadece Fleishman'da kalacağını düşündüğünü ve ona ve yanındaki arkadaşına bilgileri kesinlikle üçüncü şahıslara vermemesini rica ettiğini belirtiyor. O dönemde Apple'ın bir tableti tanıtacağı bekleniyordu ancak özellikleri ile ilgili net bilgiler bulunmuyordu.

Hwang bilgileri aktardığı yöneticinin çok etkilendiğini ayrıca yan masada oturan Apple çalışanı olduğunu düşündüğü bir başka kişinin görüşmeye kulak kabarttığını ve kendisini tanımış olabileceğini ifadelerine ekledi.

Hwang ve Fleishman gizliliğin ihlali, Primary Global şirketi müşterilerine gizli bilgilerin satılması, iyi niyeti suistimal gibi suçlamalardan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Hwang Haziran 2011 yılında Samsung'dan kovuldu.

Bu olayın açığa çıkmasının ve iPad modelinin duyurulmasının ardından Apple'ın o dönem yeni bir dokunmatik panel ihalesini Samsung'a vermek istemediği biliniyor. 

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antonidas 6 yıl
Apple fabrikalarında Çinli işçiler, kötü çalışma koşullarından dolayı intihar etsin, adamlara ne yaptıklarını bile göstermesinler hatta iş gücü kaybı olmasın diye su bile vermesinler(su içince tuvalete gitmeleri gerekiyormuş) siz halen bu sömürgecileri destekleyin.
Elin korelileri dediğin adamlar,Kore de savaşmış Türk gazilerinin torunlarına burs veriyor,eğitimlerine destek sağlıyor.
Samsung her fiyatta akıllı telefon satıyor,Samsung sayesinde çoğu kişi akıllı telefon alabildi.
Apple senin ülkende adam gibi apple store bile açmıyor ki,seni yok sayıyor, yeni ürünlerini en son buraya getiriyor.
Apple seni adam yerine koymuyor,sen hala apple-apple koşuyorsun.
Koşun koşun size müstehak.
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Kaironeya 6 yıl antonidas
antonidas
Apple fabrikalarında Çinli işçiler, kötü çalışma koşullarından dolayı intihar etsin, adamlara ne yaptıklarını bile göstermesinler hatta iş gücü kaybı olmasın diye su bile vermesinler(su içince tuvalete gitmeleri gerekiyormuş) siz halen bu sömürgecileri destekleyin.
Elin korelileri dediğin adamlar,Kore de savaşmış Türk gazilerinin torunlarına burs veriyor,eğitimlerine destek sağlıyor.
Samsung her fiyatta akıllı telefon satıyor,Samsung sayesinde çoğu kişi akıllı telefon alabildi.
Apple senin ülkende adam gibi apple store bile açmıyor ki,seni yok sayıyor, yeni ürünlerini en son buraya getiriyor.
Apple seni adam yerine koymuyor,sen hala apple-apple koşuyorsun.
Koşun koşun size müstehak.

hic boyle dusunmemistim, takdir ettim, +1
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mawoix 7 yıl
bu konudan dhde ne kadar çok apple fanı olduğunu görebiliyoruz.. samsung suçsuz diyen herkes (-)lere boğulmuş resmen.. bu fan olma işini çözemedim.. bir markaya körü körüne bağlanmayı anlamıyorum.. illa ki her firmanın eksikleri, kötü yönleri vs olucaktır.. bunu kabullenememek saçmalık.. ki şu anda apple fanı olanların çoğu zamanında nokia fanıydı.. 2 gün sonra appledan çok daha üstün cihaz çıkartan firma olursa bu seferde o firmanın fanı olcaklar.. pek fan oldukları da söylenemez, sadece şimdilik apple dışındakilere muhalefetler..
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webislander 7 yıl
apple fanı varsa antifanı da var samsung fanı da var.belli bir kitleyi eleştirmeyin herkesi eleştirin
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merttr 7 yıl
Apple-Amerika düşmanlığı bilinen birşey ama kore aşkı nerden geliyor bu insanlara cidden anlamıyorum , Steve Jobs sempatik bir insan olmayabilir ama hiçbir zaman Samsungun şimdiki ceo su gibi savcı ve mahkemelere rüşvet verdiği için şirketin başından ayrılmak zorunda kalmadı?
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L.o.T.u.S 7 yıl
Şu samsung toptan yasaklancak bu gidişle
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Rainbow6 7 yıl
daha oncede yazmistim applenin bazi parcalarini samsung uretiyo muhtemelen araklama var diye bu olay dbi cok seyi gosteriyo.. ben aslinda ipad2 den de supheliyim samsung tab 10.1 cok benziyor hemen ardindan da cikardi .. cikardi ama yazilimi oturtamadi cihaza bakin cok iyi yazilima bakin cakma kesin asus a da adam gonderir samsung eee pad cok daha iyi calisiyor cunku :)
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jehan 7 yıl
silver021
bunlar tamamen asparagas haberler. ve samsungu kötülemeye çalışmaktan öteye gitmeyen arkası kesilmeyen saçmalıklardan birisi. Donanımhaberi kınıyorum böyle bir haberi onlarca kez yayınladıkları için. zaten haber moderatörlerinin apple para karşılığı yazdıklarını düşünüyorum. asıl köstebekler içimizde :)

ne iciyorsun bilmiyorum ama soyle ben de icicem:D
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alpa07 7 yıl
@nacer
katılıyorum
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tamtamam 7 yıl
daha yeni sgs2 ye geçtim sadece daha hızlı değil,daha kullanışlı,iyi bir internet deneyimi vaad ediyor ,benim için en önemlisi çok daha iyi çekiyor.
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Firaristt 7 yıl
Apple'da bilgilerini iyi saklasaymış ne yapalım... Bilgilerini sağlam adamlara vereceksin yoksa sonuölarına katlanırsın. Eğer ben öğretmenin yazılı sorularını alırsam hiç acımam sınavda geçiririm :D Biraz da öğrenci gibi düşünün :D
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nacer 7 yıl
Geçenlerde ABD deki ekonomik kriz ile ilgili bir tartışma programında söylenenlerden yola çıkarak; ABD nin en büyük ihracat kalemlerinden biri silah, diğeri de Silicon Valley ürünleridir.
Silicon Valley'in karşısına dişli bir rakip çıktı ve bu rakibin bertaraf edilmesi gerekiyor...
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Carnadormania 7 yıl
"Apple tasarımı samsungdan çaldı" diye yorum yapacak biri beklerken ilk postlarda ona yakın bir post gördüm.. Maya takvimine inanmaya başladım ha ha
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bekoc 7 yıl nacer
nacer

Geçenlerde ABD deki ekonomik kriz ile ilgili bir tartışma programında söylenenlerden yola çıkarak; ABD nin en büyük ihracat kalemlerinden biri silah, diğeri de Silicon Valley ürünleridir.

Silicon Valley'in karşısına dişli bir rakip çıktı ve bu rakibin bertaraf edilmesi gerekiyor...


bertaraf edicek bişi yok.rakip yazılımda oradan geldi yine. samsung sadece cihzlarında kullanıor.
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