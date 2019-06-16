Eski macOS sürümleri Apple internet mağazasına erişemeyecek

Güncelleme almayan ve eskide kalmış yazılım sürümlerinin siber saldırılara açık olduğu bir gerçek. Bu gerçekten yola çıkan Apple artık güncelleme dışında kalan macOS sürümlerinin alışveriş yapmasına engel olacak.

Güvenlik odaklı

Bazı kullanıcı verilerinden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre OS X 10.10.5 Yosemite ve altındaki sürümleri kullanan Mac cihazları Apple internet mağazasına erişemiyor. Safari 10.1.2 sürümü ve altı da yine bu engellemeye dahil.

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Yasakları üçüncü taraf tarayıcılar ile aşabileceğinizi düşünüyorsanız o da pek mümkün değil zira Yosemite uyumlu Chrome ve Firefox versiyonları da güncel olmadığı için mağazaya erişim sağlayamıyor.

Yani kısaca OS X 10.10.5 Yosemite ve altındaki macOS kullanıcılarının mutlaka üzeri bir sürümü destekleyen cihazlarla Apple mağazalarında gezinti yapmaları gerekiyor. Böylece siber saldırılara açık sürümlerin mağazadan alışveriş yaparken bir kazaya uğrama ihtimali en aza indirilmiş oluyor.