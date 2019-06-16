Eski macOS sürümleri Apple internet mağazasına erişemeyecek

Güncelleme almayan ve eskide kalmış yazılım sürümlerinin siber saldırılara açık olduğu bir gerçek. Bu gerçekten yola çıkan Apple artık güncelleme dışında kalan macOS sürümlerinin alışveriş yapmasına engel olacak.
Güvenlik odaklı
Bazı kullanıcı verilerinden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre OS X 10.10.5 Yosemite ve altındaki sürümleri kullanan Mac cihazları Apple internet mağazasına erişemiyor. Safari 10.1.2 sürümü ve altı da yine bu engellemeye dahil.Ayrıca Bkz. "Nonstop Knight 2 ile macera durmaksızın devam ediyor"
Yasakları üçüncü taraf tarayıcılar ile aşabileceğinizi düşünüyorsanız o da pek mümkün değil zira Yosemite uyumlu Chrome ve Firefox versiyonları da güncel olmadığı için mağazaya erişim sağlayamıyor.
Yani kısaca OS X 10.10.5 Yosemite ve altındaki macOS kullanıcılarının mutlaka üzeri bir sürümü destekleyen cihazlarla Apple mağazalarında gezinti yapmaları gerekiyor. Böylece siber saldırılara açık sürümlerin mağazadan alışveriş yaparken bir kazaya uğrama ihtimali en aza indirilmiş oluyor.
https://www.ubergizmo.com/2019/06/apple-online-store-cannot-access-older-macos/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iMac 2007 ve sonrası, 2008 MacBook Air ve sonrası, 2008 MacBook ve sonrası, Mac mini 2009 ve sonrası, 2007 MacBook Pro, 2008 Mac Pro, ve 2009 Xserve cihazları
12 sene kaç kişi aynı Laptopı kullanıyor merak konusu.
He Apple’ın yapması gereken eski sürümlerinde güvenlik açığını kapatmak ve mağazaya erişimini devam ettirmek tabi ki. Bilgisayarım yeni OS’u desteklemiyorsa güvenlik güncellemeleri almayacağım diye bir şey yok.
Pratikte sorun değil ama teorikte de olsa rahatsız edici bir durum.
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