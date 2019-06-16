Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eski macOS sürümleri Apple internet mağazasına erişemeyecek

OS X 10.10.5 Yosemite ve altındaki sürümleri kullanan Mac cihazları artık Apple internet mağazasına erişemeyecek. Firma güvensiz hale gelen sürümleri mağazadan yasaklamış durumda.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
3b
3
11
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Güncelleme almayan ve eskide kalmış yazılım sürümlerinin siber saldırılara açık olduğu bir gerçek. Bu gerçekten yola çıkan Apple artık güncelleme dışında kalan macOS sürümlerinin alışveriş yapmasına engel olacak.

Güvenlik odaklı

Bazı kullanıcı verilerinden yola çıkılarak hazırlanan rapora göre OS X 10.10.5 Yosemite ve altındaki sürümleri kullanan Mac cihazları Apple internet mağazasına erişemiyor. Safari 10.1.2 sürümü ve altı da yine bu engellemeye dahil.

Ayrıca Bkz. "Nonstop Knight 2 ile macera durmaksızın devam ediyor"

Yasakları üçüncü taraf tarayıcılar ile aşabileceğinizi düşünüyorsanız o da pek mümkün değil zira Yosemite uyumlu Chrome ve Firefox versiyonları da güncel olmadığı için mağazaya erişim sağlayamıyor.

Yani kısaca OS X 10.10.5 Yosemite ve altındaki macOS kullanıcılarının mutlaka üzeri bir sürümü destekleyen cihazlarla Apple mağazalarında gezinti yapmaları gerekiyor. Böylece siber saldırılara açık sürümlerin mağazadan alışveriş yaparken bir kazaya uğrama ihtimali en aza indirilmiş oluyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/06/apple-online-store-cannot-access-older-macos/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
interwap 5 gün en beğenilen
İşin %5'ü güvenlik, %95'i Apple ticaret mantığı
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Theologist 5 gün
İllegal şekilde 2008 MacBook Pro'ya Mojave kurulumu yaptım, yani aslında donanım kaldırabiliyor, amaç yeni cihaz aldırmak... Yağ gibi de akıyor makine...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 5 gün
Kesin güvenlik odaklıdır
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Silent Guardian 3 gün
OS X Yosemite hangi cihazları destekliyor ona bakalım:

iMac 2007 ve sonrası, 2008 MacBook Air ve sonrası, 2008 MacBook ve sonrası, Mac mini 2009 ve sonrası, 2007 MacBook Pro, 2008 Mac Pro, ve 2009 Xserve cihazları

12 sene kaç kişi aynı Laptopı kullanıyor merak konusu.

He Apple’ın yapması gereken eski sürümlerinde güvenlik açığını kapatmak ve mağazaya erişimini devam ettirmek tabi ki. Bilgisayarım yeni OS’u desteklemiyorsa güvenlik güncellemeleri almayacağım diye bir şey yok.

Pratikte sorun değil ama teorikte de olsa rahatsız edici bir durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YesimCirakli 5 gün
O zaman eski cihazlarınızdaki güvenlik açıklarını kapatın bir zahmet. Kimseyi yeni donanım almaya zorlayamazsınız. Hâlâ apple cihaz alanların akına şaşarım ben.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 5 gün
Güvenlik için Apple Online Store erişimi olmayacak denmiş. Zaten 10.11 El Capitan 2007'ye varan çıkmış cihazlara kadar kurulabiliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 5 gün
İnternet mağazası deniyor, AppStore'dan bahsetmiyorlar sanırım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamzasoph 5 gün
İnternetten indirip kurulum yapılır sorun olmaz. Apple para için her yola el atıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Theologist 5 gün
İllegal şekilde 2008 MacBook Pro'ya Mojave kurulumu yaptım, yani aslında donanım kaldırabiliyor, amaç yeni cihaz aldırmak... Yağ gibi de akıyor makine...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 5 gün Theologist
Bir şekilde yapabiliyor olmakta süper bir şey bence telefonlarda olmuyor mesela bildiğim kadarı ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kreat 5 gün
Parasını verdiğim cihazla istediğimi yaparım. Bu ne saçmalık?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 gün en beğenilen
İşin %5'ü güvenlik, %95'i Apple ticaret mantığı
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 5 gün
Yeni guncel surumlulere donanimsal olarak yeterliligi de var midir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper17 5 gün
Kesin güvenlik odaklıdır
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +373 simsiyahbembeyaz +249 Spider_hip +213 mustafaaydemirr +140 danger1513 +112 damn2u +100 esmerbuyucu +90 ALPEREN A. +88 torenbolen +83 MRYGZ +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
3 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3019 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, macos ve
4 etiket daha apple online store Mac / iMac / Macbook / Mac Mini Apple Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 gün Uyku takip sensörleri uykusuzluğu tetikleyebilir 4 gün Bu da dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası 4 gün NASA'nın temiz uzay yakıtı testi, 24 Haziran’da başlıyor 5 gün Tartışmalar yaratan Marvel’s Avengers oyununun oynanış videosu sızdı 5 gün Bitcoin, 9 bin doların üstünde 5 gün Huawei, telefonların kilit ekranında yayınlanan reklamlarla ilgili açıklama yaptı 5 gün Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi 5 gün iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek 5 gün Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor 5 gün 2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu? 5 gün Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 5 gün V1913A/T model numarasına sahip gizemli bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi 5 gün Tesla’nın gizli test aracı yeni bir Model S versiyonu olabilir 5 gün Gmail’de gizli e-posta nasıl gönderilir? 5 gün Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin 5 gün Huawei Nova 5i Pro, JD.com'da listelendi 5 gün Mikroskobi ve sanal gerçeklik, hastalıklara karşı kullanılabilecek 5 gün Mi Community açıkladı: MIUI Global Beta programı tüm cihazlar için sonlandırılıyor 5 gün OnePlus 6 ve 6T'nin Android Q güncellemelerinin 2.beta sürümü yayınlandı 5 gün Apple AirPods 2 satışları ilk etapta beklentilerin altında kaldı 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Eski macOS sürümleri Apple internet mağazasına erişemeyecek Sonraki Helio P22 ve 3500mAh bataryalı "Casper VIA G4 değerlendirmesi" 5 gün Facebook Libra Coin haftaya tanıtılıyor 5 gün LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı 5 gün Android için Chrome, resimleri göreceğiniz zaman yükleyecek 5 gün Realme 4 beklenenden erken gelebilir 5 gün Amazon’un Instagram benzeri Spark platformu kapanıyor 5 gün Samsung’dan 292 inçlik 8k modüler TV: The Wall Luxury 6 gün Bitcoin’in karbon ayak izi hesaplandı 6 gün Telegram CEO'su, Çin hükümeti tarafından siber saldırıya uğradıklarını iddia ediyor 6 gün Google Mesajlar uygulaması, artık cevaplamayı unuttuğunuz mesajları hatırlatacak 6 gün Microsoft Edge tarayıcısı Linux platformuna gelebilir 6 gün Adobe'un yeni yapay zekası, Photoshop uygulanmış yüzleri belirleyebiliyor 6 gün Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 6 gün LG W10'un canlı görüntüsü sızdı 6 gün Nintendo Switch’e game pad alternatifi: Grip Controller 6 gün 2si1: Yeni nesil konsollara gerek var mı? 6 gün Rivian, eskiyen elektrikli araç pillerini Porto Riko’da güneş enerjisi için kullanacak 6 gün RAM yarışı kızışıyor | Thermaltake'in yeni bellekleri 6 gün Küçücük bir mıknatısla dünyanın en güçlü manyetik alanı oluşturuldu 6 gün TikTok Mayıs ayının uygulama içi satışlarında kendi rekorunu beşe katladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Vivo’nun 120W hızlı şarj teknolojisi
DonanımHaber
Yeni nesil Renault Kangoo böyle görünebilir
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Evlenen Eski Sevgilim Beni Unutamamış
DH Forum
Call of Duty: Modern Warfare'dan YPG
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim