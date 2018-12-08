Sony yine üzecek: Kalın çerçeveli Xperia XZ4 Compact ortaya çıktı

Sony Mobile, Xperia XZ3'ü Berlin'de düzenlenen IFA 2018 fuarında tanıtmıştı. Şimdi ise devam modeli XZ4 Compact'ın görselleri internete düştü. Akıllı telefon XZ4'ün daha düşük özellikli bir modeli olacağını belirten "Compact" ibaresi taşıyor. İlk render'lar da zaten orta sınıf bir cihaz olacağını ortaya koymuş durumda.

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Xperia XZ4 Compact'ın ön ve arka tarafı camdan yapılmış gibi görünüyor. Akıllı telefonun ekranı son derece kalın çerçevelere sahip. Açıkçası bu da cihaza modası geçmiş bir görünüm kazandırmış durumda. Üst kısımdaki çerçevede ahize, ön kamera ve LED flaş yer alırken alt çerçevede Sony markası ve ikinci ön hoparlör bulunuyor.

3.5 mm kulaklık girişi var

Akıllı telefonun sağ tarafında ses açma/kapama tuşları ve güç butonu var. Resmi bir bilgi olmasa da güç butonunun şekli aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olabileceğini gösteriyor. 3.5 mm kulaklık girişi ve mikrofon deliği üste yerleştirilirken alt kısımda şarj ve veri transferi için kullanılacak USB Type-C portunun olduğunu görüyoruz.

Xperia XZ4 Compact, ergonomik bir tutuş sağlayabilecek şekilde kavisli kenarlara sahip. Cihazın cam arka panelinde LED flaşlı arka kamera ve XPERIA logosu yer alıyor. Sızıntıya göre telefon 139.9 x 66.5 x 9.3 mm boyutlarında olacak. Xperia XZ4 Compact'ın açığa çıkan özellikleri şu şekilde:

Tek Ön Kamera

Tek Arka Kamera

USB-C Bağlantı Noktası

3.5 mm Kulaklık Girişi

Çift Ön Hoparlör

Akıllı telefonun lansman tarihi şu anda bilinmiyor. Ancak görsellere bakılırsa tanıtım etkinliği çok uzağımızda değil. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.compareraja.in/blog/compareraja-exclusive-first-leaked-renders-of-sony-xperia-xz4-compact/