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Sony yine üzecek: Kalın çerçeveli Xperia XZ4 Compact ortaya çıktı

Sony Mobile tarafından yakında piyasaya sürülecek Xperia XZ4 Compact'ın görselleri yayınlandı. Görünüşe bakılırsa şirket yeni telefonunun tasarımı ile yine hayal kırıklığı yaratacak.
5 ay
29,4b
1
110
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony Mobile, Xperia XZ3'ü Berlin'de düzenlenen IFA 2018 fuarında tanıtmıştı. Şimdi ise devam modeli XZ4 Compact'ın görselleri internete düştü. Akıllı telefon XZ4'ün daha düşük özellikli bir modeli olacağını belirten "Compact" ibaresi taşıyor. İlk render'lar da zaten orta sınıf bir cihaz olacağını ortaya koymuş durumda.
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Xperia XZ4 Compact'ın ön ve arka tarafı camdan yapılmış gibi görünüyor. Akıllı telefonun ekranı son derece kalın çerçevelere sahip. Açıkçası bu da cihaza modası geçmiş bir görünüm kazandırmış durumda. Üst kısımdaki çerçevede ahize, ön kamera ve LED flaş yer alırken alt çerçevede Sony markası ve ikinci ön hoparlör bulunuyor.

3.5 mm kulaklık girişi var

Akıllı telefonun sağ tarafında ses açma/kapama tuşları ve güç butonu var. Resmi bir bilgi olmasa da güç butonunun şekli aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olabileceğini gösteriyor. 3.5 mm kulaklık girişi ve mikrofon deliği üste yerleştirilirken alt kısımda şarj ve veri transferi için kullanılacak USB Type-C portunun olduğunu görüyoruz.
Xperia XZ4 Compact, ergonomik bir tutuş sağlayabilecek şekilde kavisli kenarlara sahip. Cihazın cam arka panelinde LED flaşlı arka kamera ve XPERIA logosu yer alıyor. Sızıntıya göre telefon 139.9 x 66.5 x 9.3 mm boyutlarında olacak. Xperia XZ4 Compact'ın açığa çıkan özellikleri şu şekilde:
  • Tek Ön Kamera
  • Tek Arka Kamera
  • USB-C Bağlantı Noktası
  • 3.5 mm Kulaklık Girişi
  • Çift Ön Hoparlör
Akıllı telefonun lansman tarihi şu anda bilinmiyor. Ancak görsellere bakılırsa tanıtım etkinliği çok uzağımızda değil. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.compareraja.in/blog/compareraja-exclusive-first-leaked-renders-of-sony-xperia-xz4-compact/ Yorum Yaz
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Sipihrz 5 ay en beğenilen
Helal olsun Sony çizgisini hiç bozmadı , gerçi o çizgi epey kalın bozması zor olur
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wox 5 ay
Ben hayatımda batmak için mühendis çalıştıran şirket ilk kez görüyorum
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kanun.ist 5 ay
Valla ben tasarımı beğendim açıkçası. Gayet de kullanışlı bir yapıya benziyor.
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ilker67 4 ay
Umarım bu modeli getirirler.
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ouzqan 4 ay ilker67
Türkiye den çıktılar hocam gelmez. Sony 2020 ye kadar Mobile bölümde %50 faaliyet azaltma hedefi koydu kendine.
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ermanas22 5 ay
Piyasada 4.6 inç başka model olmadığı için kendi segmentini oluşturan bir telefon. Böyle olunca başka telefonlarla kıyaslamak yalnış.
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Yeşilbarış 5 ay
elden kalanları iteliyordur yeni değildir.
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CrazyBean 5 ay
tamda internetten takoz fiyatı araştırıyordum
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b@d0 5 ay
Neden böyle bir başlık atma ihtiyacı duydunuz? Kimi üzülür kimi sevinir, bırakın da bunun kararını kullanıcılar versin.
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cabriyo 5 ay
ince çerçeve telefon al sonra kalın kılıf tak kırılmasın diye. zaten kalınlaşmış oluyor. ince çerçeve yerine ekranı kırılmayan telefon çıkmalı
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ebrer 5 ay
Kasanın alt üst bölgesinin bu tür kalınlıkta ki telefonlarda Sanal tuş olmadığı sürece sıkıntı yok. İnce çerçeve sevdası ile ekranların kırılganlığı artıyor ondan sonra ekran değişim için yüzlerce ? para veriliyor. Buna değinen yok. İpince kasa hevesi olanların parası bol ki... kırılan ekran değişim onlara koymuyor... İnce isteyenlerinde alayı kılıflı kullanıyor ee sonra ne oldu incelik ?
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magicrea 5 ay
nedir bu sıfır çerçeve merakınız. en ufak darbede kırılıyor işte.
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Apache Air Fighter 5 ay
youtu.be/...
youtu.be/...
En hızlı telefon olan xs max ve en iyi skorlar alan kameralı p20 pro ile xz2 premium'un karşılaştırmaları. Arkadaşlar tasarımı beğenmeyebilirsiniz , az satabilir ancak dandik takos vs diyenlerin beyni var mı bakılması lazım özellikle kullanmadan tipine göre konuşanların.
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J. Seinfeld 5 ay
Modaya uyup ta elinden düşürünce agd olan telefon üretmediğin için çok teşekkürler sony reyiz. Sen kulak asma ergenlere biz senin arkandayız
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