Ethereum 450 doların altına düştü

2018 yılının başından beri kripto para piyasası sürekli bir düşüş halinde. Geçtiğimiz günlerde, bu para piyasasının başını çeken Bitcoin, 6 bin doların altına düşmüştü. İçinde bulunduğumuz yılın başından bu yana, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaları gören fakat dijital para piyasasından çıkmak istemeyen çoğu yatırımcı, yatırımlarını Ethereum’a kaydırmıştı.

Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin: “Bitcoin dijital altın olarak görülüyor, Ethereum da dijital petrol olacak.” şeklinde bir açıklama yapıp söz konusu kripto para birimini piyasaya sürmüştü. “Bir kripto para biriminden daha fazlası” olduğu söylenen Ethereum, 2017 yılının sonundaki “kripto mevsiminde” büyük bir yükselişe geçmişti.

Bitcoin’in dalgalı grafiğine dayanarak, birçok analist ve yatırımcı, 2018 yılının Ethereum yılı olacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Birçok dijital para biriminin bir arz sınırı olmasına karşın, Ethereum’un böyle bir kısıtlamasının olmaması, yatırımcıların ona daha ılımlı bakmalarını sağlamıştı. Ether için tek sınır, yılda toplam 18 milyon adet çıkarılabilmesidir.

CoinMarketCap’ten alınan bilgilere göre; 2018 yılı için en güvenli yatırım limanı sayılan Ethereum, bugün itibariyle 450 doların altına düştü.

Platformunun tasarımı sayesinde kendine ait tokenları olan Ethereum; yapılan açıklamalar, çıkan haberler ve kendine has özellikleri sayesinde Bitcoin dışında kalan kripto para birimlerinin arasından sıyrılmayı başarmıştı.

Dijital para piyasasındaki birçok para biriminde olduğu gibi, Ethereum hakkında yapılan çoğu olumlu yatırım tavsiyesi zararla sonuçlanmış durumda. Birçok özel avantaja sahip olan Ethereum’un, piyasaların bu düşüşten kurtulduğu zamanki akıbeti merak konusu.

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