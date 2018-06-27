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Ethereum 450 doların altına düştü

Bitcoin dışında kalan diğer kripto para birimleri arasında kendine has bir yeri olan Ethereum, dijital para piyasalarındaki düşüşlerden etkilendi. Ethereum şu an 450 doların altında.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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2018 yılının başından beri kripto para piyasası sürekli bir düşüş halinde. Geçtiğimiz günlerde, bu para piyasasının başını çeken Bitcoin, 6 bin doların altına düşmüştü. İçinde bulunduğumuz yılın başından bu yana, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaları gören fakat dijital para piyasasından çıkmak istemeyen çoğu yatırımcı, yatırımlarını Ethereum’a kaydırmıştı.
Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin: “Bitcoin dijital altın olarak görülüyor, Ethereum da dijital petrol olacak.” şeklinde bir açıklama yapıp söz konusu kripto para birimini piyasaya sürmüştü. “Bir kripto para biriminden daha fazlası” olduğu söylenen Ethereum, 2017 yılının sonundaki “kripto mevsiminde” büyük bir yükselişe geçmişti.
Bitcoin’in dalgalı grafiğine dayanarak, birçok analist ve yatırımcı, 2018 yılının Ethereum yılı olacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Birçok dijital para biriminin bir arz sınırı olmasına karşın, Ethereum’un böyle bir kısıtlamasının olmaması, yatırımcıların ona daha ılımlı bakmalarını sağlamıştı. Ether için tek sınır, yılda toplam 18 milyon adet çıkarılabilmesidir.
CoinMarketCap’ten alınan bilgilere göre; 2018 yılı için en güvenli yatırım limanı sayılan Ethereum, bugün itibariyle 450 doların altına düştü.
Platformunun tasarımı sayesinde kendine ait tokenları olan Ethereum; yapılan açıklamalar, çıkan haberler ve kendine has özellikleri sayesinde Bitcoin dışında kalan kripto para birimlerinin arasından sıyrılmayı başarmıştı.
Dijital para piyasasındaki birçok para biriminde olduğu gibi, Ethereum hakkında yapılan çoğu olumlu yatırım tavsiyesi zararla sonuçlanmış durumda. Birçok özel avantaja sahip olan Ethereum’un, piyasaların bu düşüşten kurtulduğu zamanki akıbeti merak konusu.

https://coinmarketcap.com Yorum Yaz
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~Lion King~ 11 ay en beğenilen
Nedense hiç güven verici gelmiyor kripto paralar. Bi sabah uyanıp dibi boylayacaklarını düşünüyorum.
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sakulta8585 2 hf.
Arkadaslar myetherwallet'da private key var. Buradakileri yeni cikmis olan MEW Connect'e gecirmek istiyorum. Nasil yapabilirim? Yardimci olurmusunuz?
Transfer ücreti varmi?
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Command.com 11 ay
Şunu unutmamak lazım. Birilerinin cebi boşalmadan birilerinin cebi dolmaz. Çıkacağını gösterip paraları topluyorlar. Dünyadaki kurtlar kime para bırakır.
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DH Specialist 11 ay
Instagram'da x yıl önce x miktarda bitcoin alsaydınız şu anda milyonerdiniz paylaşımlarını beğenenler, keşke alsaydım diyenler bir şeyin fiyatı düşünce öldüğünü düşünüyor.
Herkes alırken satacaksın, herkes satarken alacaksın demiş bu işin üstatları.
forum.donanimhaber.com/...
Şu anda herkes almaya korkuyor, ama kripto paralar rekor üstüne rekor kırarken "nasıl alırım" diye yazanlarla dolacak buralar. Bir süre sonra da zarar ettim ne yapmalıyım konuları. Klasik borsa döngüsü
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WoXeD 11 ay
şunları para olarak görenlere acıyorum ya :)
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SEO-Uzmanı 11 ay
ekran kartı piyasası devamlı yükselişte
bit coin 2x çatalama yapar !
ekran kartı kullanan sistemler ise her yıl işlem gücünü 2x kat artırır
özetle sistemini yenilemeyenler
ha bitcoin ha o ha bu aynı sistemin farklı oyunlarıyla ters köşe olurlar !
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Fenomenon 11 ay
Tüm kriptoların sonu böyle olacak. Fiyatı artacak diye yapay bir talep oluşturup fiyatı artırıyorlar. Zaten fiyatı artacak diye alan olmazsa fiyatı artmaz. Yalnız düşüşler sert olabilir. Çünkü artık bundan bi halt olmaz bari daha az zarar ediyim diye düşünenler çoğalınca kriptoların değeri daha da düşecektir. Ben hala kripto paranın kara para aklamak için geliştirilen bir sistem olduğunu düşünüyorum.
Keşke ben de yatırım yapsaydım diyor muyum? Tabi ki deniyorum. Çünkü bende yatırım yapacak para yok ki. Benimki zenginin malı züğürdün çenesi misali. :D
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vamp 11 ay
beter olsun
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dr20mouse 11 ay
Düşsün düşsün elektrik lazım şimdi klima çalıştırıyoruz. Hem bilgisayarlar hem kilmalae yüklenirse enerji sorunu yaşarız.
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~Lion King~ 11 ay en beğenilen
Nedense hiç güven verici gelmiyor kripto paralar. Bi sabah uyanıp dibi boylayacaklarını düşünüyorum.
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hareketliperde 11 ay
madenciler ağlıyor şu anda
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